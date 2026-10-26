Andrea Petro siguió defendiendo a su padre Gustavo Petro y pidió investigar las polémicas contrataciones en el Dapre: “Está completamente orquestado”

La hija del dirigente aseguró que nunca conoció a la denunciante ni escuchó su nombre en el entorno familiar. (AFP)

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El expresidente colombiano Gustavo Petro sigue en el ojo del huracán tras los señalamientos de la joven Deicy Jiménez de haber entregado contratos estatales a mujeres a cambio de encuentros íntimos, una acusación que fue rechazada tajantemente por él. La denunciante afirmó que ella habría recibido vinculaciones en entidades públicas y que existiría una presunta red de entre 30 y 40 mujeres beneficiadas bajo esa dinámica.

La polémica ha generado diferentes opiniones tanto a favor como en contra del exmandatario. Una de ellas fue Andrea Petro, empresaria e hija mayor del exjefe de Estado, que salió en defensa de su padre primero a través de publicaciones en X. En uno de sus mensajes cuestionó la versión de Jiménez y dudó sobre las capacidades del dirigente para sostener un vínculo afectivo. “No eres ni remotamente el tipo de mujer que le gusta. Pero entiendo que, cuando no se tiene nada auténtico que ofrecer, toca inventarse un personaje”.

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Así mismo, la CEO de la marca de ropa sostenible Bachué sostuvo que su padre tiene claras sus condiciones para atraer a una mujer y hasta ironizó sobre las fotografías divulgadas por la denunciante, que según Jiménez corresponderían a prendas del exjefe de Estado: “Mi ex me hizo lo mismo y ni siquiera era mi brasier”.

Andrea Petro puso en duda la credibilidad del testimonio de Jiménez y sugirió que la joven estaría buscando atención con sus declaraciones - crédito @andreapetro91/X

Sin embargo, la defensa de la hija mayor del expresidente continuó en la mañana del 26 de octubre. En una entrevista concedida a Caracol Radio, Andrea Petro sostuvo que la vida íntima de su padre no debe convertirse en debate público, aunque recalcó que esa situación se produjo durante los cuatro años de la administración.

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Incluso, sostuvo que las acusaciones, más que una denuncia, consistirían en un ataque sistemático para, según ella, deslegitimar la carrera política de Gustavo Petro. “Si hay un tema de contrataciones, tienen que ser debidamente investigadas sin tener que estar manipulando informaciones, distorsionando la información, manejando fake news (...) porque esto da más la impresión que está completamente orquestado para destruir completamente una persona que, muy seguramente a futuro, siga estando en contiendas electorales y siendo una personalidad pública muy importante en la política colombiana”, comentó la empresaria a la cadena radial.

Aseguró que las acusaciones buscan distorsionar la discusión y que, si existen irregularidades en la contratación, deben investigarse sin difundir información manipulada o falsa. “Si hay contratos, hay que investigarlos. Punto. El resto a nadie le incumbe su vida íntima”, afirmó.

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Según su postura, tras no haber podido vincularlo con corrupción, cuestionamientos financieros o aspectos de su vida privada, sus críticos buscan ahora indagar en su intimidad. Insistió en que las pruebas sobre las contrataciones deben hacerse públicas y cuestionó que el asunto se convierta, a su juicio, en un espectáculo mediático.

“Obviamente que está manipulado porque están tratando de jugar con las emociones del pueblo colombiano y nos tenemos que focalizar en lo que realmente es importante”, añadió.

- crédito @andreapetro91/Instagram - @GermanRSenador/X

Al ser consultada sobre si había tenido contacto con Deicy Jiménez, Andrea Petro aseguró que nunca la había visto ni escuchado mencionar dentro de su entorno familiar. Dijo tener una relación cercana con su padre y afirmó que este le ha compartido asuntos sentimentales. También sostuvo que Petro ha tenido parejas, que respeta a las mujeres y que no habría necesitado usar presiones políticas o contratos para entablar relaciones.

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“Esta mujer jamás la he visto en mi vida. Me han sacado hasta que dizque una Paola, una prima mía también, que le había propuesto ser prostituta o algo así habían dicho. Jamás la he visto en mi vida, jamás la he nombrado. Yo a esa mujer nunca la he visto”, advirtió.

Al rechazar las versiones sobre fiestas con drogas y mujeres, afirmó que, durante los últimos cuatro años, él dedicó buena parte de su tiempo a criar a su hija menor, Antonella, en el Palacio de Nariño.

“Me parece ya que la difamación y la calumnia está llegando a lugares y proporciones que uno ya las tiene que parar legalmente hablando”, aseguró.

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Sin aportar pruebas, Andrea Petro planteó que Jiménez podría haber recibido compensaciones económicas, de poder o contratos en entidades públicas a cambio de formular las acusaciones. Agregó que, si se prueba que la denunciante intercambiaba favores sexuales por contratos, se debería establecer si hubo otros funcionarios o personas influyentes involucrados, sin importar su sector político. Afirmó que Jiménez debe demostrar cómo obtuvo sus vinculaciones estatales y señaló que otras personas pudieron haber intervenido en esas contrataciones.

Consultada sobre si sus comentarios en X descalificaban a la denunciante, Andrea Petro sostuvo que hablaba de la persona y no desde una discusión feminista. “Hay muchas mujeres que utilizan también el tema de hipersexualización para defenderse detrás de un muro del cual no es bueno porque estamos completamente deformando lo que es el feminismo. Yo a ella la estoy atacando de mujer a mujer, yo ya no la estoy atacando por feminismo o cualquier tipo de cosas”, puntualizó.

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante su visita y después de un consejo binacional de ministros, en Jacmel, Haití, 22 de enero, 2025. REUTERS/Marckinson Pierre

Detalles del escándalo de Deicy Jiménez y la respuesta de Petro

Deicy Jiménez declaró en una entrevista divulgada por la revista Semana que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador, a través de una plataforma para adultos. Según su versión, después de un encuentro en Cali se trasladó a Bogotá y obtuvo contratos de prestación de servicios en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Jiménez afirmó ante Semana que mantuvo ese vínculo durante cinco años y que los contratos que recibió se relacionaban, según su versión, con encuentros íntimos. “Son mujeres jóvenes y muchas de ellas webcam; la mayoría son bachilleres (...) esa es la red en la que todas participan en las fiestas y todas se prestan para eso, y tienen contratos”, declaró al referirse a otras mujeres que, aseguró, asistían a reuniones con Petro.

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La denunciante sostuvo que en esos encuentros se consumían sustancias psicoactivas y relató que, en una ocasión, le habrían pedido transportar cocaína en un vuelo comercial. También calificó los hechos que describió como un supuesto abuso de poder: “Usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos”, afirmó en la entrevista.

Jiménez pidió que la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara revisen sus señalamientos. El Gobierno informó el 25 de octubre que activaría una ruta de protección para la denunciante, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP).

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Joven denuncia a Gustavo Petro (@VickyDavilaH/X)

Por su parte, Gustavo Petro respondió en un comunicado publicado en X que las versiones buscan invadir su intimidad después de que, según él, no lograron probar hechos de corrupción o narcotráfico en su contra. “Nunca he cometido delitos en mi vida sexual”, escribió.

El exmandatario negó de manera expresa haber usado contratos públicos para obtener relaciones íntimas. “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, afirmó. También aseguró que nunca utilizó el poder público para obtener sexo ni sometió a una mujer en su vida personal.

En el mismo pronunciamiento, Petro defendió los programas públicos dirigidos a mujeres en condición de vulnerabilidad y a quienes ejercen el trabajo sexual, y sostuvo que esas políticas no pueden equipararse a la entrega de contratos por motivos personales.

Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X