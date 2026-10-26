Flavia Dos Santos celebró la reelección del presidente Lula da Silva: “Brasil es nuestro”

La sexóloga brasilela radicada en Colombia ya había expresado su apoyo al mandatario reelecto con una fotografía - crédito @flavia2santos/IG

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El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil confirmó el domingo 25 de octubre la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva para un nuevo mandato presidencial, tras imponerse en el balotaje al senador Flávio Bolsonaro.

Con el 96% de los votos contabilizados, el mandatario repitente obtuvo 51,7% de los sufragios válidos frente al 48,3% de su rival, según las cifras difundidas por el organismo electoral.

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El resultado marcó un vuelco respecto de la primera vuelta, en la que Bolsonaro había aventajado al mandatario por más de 2,2 millones de votos.

Flavia Dos Santos celebró el triunfo con un video en portugués

Entre las reacciones que siguieron a la confirmación de los resultados figuró la de Flavia Dos Santos, sexóloga y psicóloga brasileña convertida en figura de la televisión colombiana.

Flavia Dos Santos fue una de las primeras fiuguras reconocidas de la televisión colombiana en reaccionar al triunfo de Lula en su natal Brasil - crédito @flavia2santos/IG

Apenas se oficializó el resultado, la comunicadora publicó un video en sus redes con la frase “O Brasil é dos brasileiros” (“Brasil es de los brasileños”), musicalizado con fragmentos del himno nacional de su país natal.

Acompañó el posteo con una leyenda breve: “¡Brasil es nuestro!”.

El reclamo de Flávio Bolsonaro de anular la elección, sumado a la ajustada diferencia de 3,4 puntos porcentuales, configuró uno de los comicios más reñidos del sistema de balotaje vigente en Brasil desde 1989.

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Una foto previa ya anticipaba su postura

La celebración no fue un gesto aislado. Horas antes de publicar el video, Dos Santos había subido una fotografía junto a su esposo, en la que ambos mostraban el certificado de votación.

En esa misma imagen, la pareja formaba con los dedos índice y pulgar una “L”, seña que se volvió sello de campaña entre los seguidores de Lula da Silva.

La sexóloga radicada en Colombia aseguró que no está de acuerdo con agendas antiderechos - crédito @flavia2santos/IG

El gesto público de la sexóloga no sorprendió a quienes siguen su actividad en redes. Con anterioridad, Dos Santos ya se había pronunciado sobre temas vinculados al oficialismo brasileño, lo que vuelve coherente su respaldo explícito en esta elección.

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El contexto de una jornada electoral marcada por la polémica

La votación del domingo se desarrolló en un clima de competencia estrecha entre ambos candidatos. El horario de cierre de los comicios registró una extensión respecto del cronograma original previsto por las autoridades electorales.

Con el triunfo confirmado, Lula da Silva accederá a un nuevo período al frente del gobierno brasileño. El mandatario reelecto consolida así su presencia en la conducción de la mayor economía de América Latina.

Diversos líderes de la región expresaron su respaldo tras conocerse el resultado. Algunos de los gobiernos de la región, como México, Cuba, Paraguay y Bolivia, extendieron sus felicitaciones al presidente Lula da Silva por la reelección.

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La sexóloga dejó mensaje al presidente Abelardo de la Espriella tras reconocer que triunfó Lula en Brasil - crédito @flavia2santos/X

Pero esta no fue la única reacción de la brasileña, pues en sus redes sociales también compartió un mensaje al pronunciamiento de Abelardo de la Espriella, al conocerse la decisión de los brasileños de seguir depositando su confianza en el proyecto político de Luna da Silva desde la presidencia.

“En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. ¡En eso consiste la democracia!“, fue el mensaje de De la Espriella.

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En respuesta, Dos Santos compartió en su cuenta de X dos emojis de manos aplaudiendo y acompañado de la frase “q bueno msj!!!”, haciendo referencia a que se deben respetar las diferencias ideológicas en las urnas y la decisión de un pueblo sin desmeritar el logro de quien consiguió el triunfo libremente.