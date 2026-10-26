Colombia

Corte Suprema pidió a la Cancillería evaluar mecanismos para traer desde Canadá al exmagistrado Leónidas Bustos, vinculado al cartel de la toga: no hay extradición con ese pais

Iván Mauricio Lenis sostuvo que la Sala Penal pidió al Gobierno adelantar las gestiones necesarias para traer al exmagistrado, condenado por el cartel de la toga

La Corte Suprema pidió a la Cancillería buscar vías para extraditar a Leónidas Bustos desde Canadá - crédito Colprensa - audiencia de juicio/suministrado a Infobae
La Corte Suprema pidió a la Cancillería buscar vías para extraditar a Leónidas Bustos desde Canadá - crédito Colprensa - audiencia de juicio/suministrado a Infobae
Guardar

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, confirmó el lunes 26 de octubre de 2026, que el alto tribunal solicitó a la Cancillería colombiana estudiar mecanismos alternativos para lograr la extradición del exmagistrado Leónidas Bustos, condenado por el denominado cartel de la toga y presuntamente ubicado en Canadá.

Lenis explicó que la Sala Penal ha insistido ante el Gobierno nacional para que active las gestiones diplomáticas y judiciales necesarias. La dificultad central es que Colombia y Canadá no cuentan con un tratado bilateral de extradición, aunque el presidente de la Corte sostuvo que existen instrumentos que podrían permitir el traslado del exfuncionario.

PUBLICIDAD

“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha insistido al Gobierno nacional para que, a través de la Cancillería, haga los trámites que correspondan para lograr la extradición del exmagistrado Leónidas Bustos”, afirmó Lenis en declaraciones a medios de comunicación.

El magistrado señaló que la ausencia de un acuerdo específico entre ambos países no impide que se examine una petición formal. Según explicó, una de las opciones está vinculada con el principio de reciprocidad, a partir de antecedentes de cooperación judicial entre Bogotá y Ottawa.

Iván Mauricio Lenis insiste en la extradición de Leónidas Bustos pese a la falta de tratado con Canadá - crédito Corte Suprema de Justicia
Iván Mauricio Lenis insiste en la extradición de Leónidas Bustos pese a la falta de tratado con Canadá - crédito Corte Suprema de Justicia

La reciprocidad aparece como una opción ante la falta de un tratado bilateral

“Aunque con Canadá no tenemos un tratado de extradición, hay mecanismos que pudieran permitir esa extradición”, indicó el presidente de la Corte. En ese sentido, recordó que Colombia ha entregado a personas requeridas por las autoridades canadienses cuando ese país presentó solicitudes ante la justicia colombiana.

PUBLICIDAD

Para Lenis, ese antecedente podría servir como fundamento para que el Estado canadiense responda a una eventual petición formulada por Colombia. “Nosotros hemos extraditado a Canadá a personas que ellos nos han solicitado y, en virtud del principio de reciprocidad, pudiéramos esperar que el gobierno canadiense responda de igual manera”, expresó.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, había señalado durante la última semana que el Ejecutivo ya trabajaba en las diligencias relacionadas con el caso.

Consultado sobre si la Corte recibió información oficial adicional, Lenis sostuvo que conoce la existencia de procedimientos en marcha, aunque aclaró que el tribunal no ha recibido una comunicación detallada.

“Entiendo que se están haciendo los trámites correspondientes. También están en algunas verificaciones de información que necesita la Cancillería”, manifestó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte evalúa el principio de reciprocidad para lograr la entrega de Leónidas Bustos - crédito Luisa González/REUTERS
La Corte evalúa el principio de reciprocidad para lograr la entrega de Leónidas Bustos - crédito Luisa González/REUTERS

La Cancillería verifica la ubicación del exmagistrado condenado

Uno de los asuntos pendientes es la confirmación del lugar exacto donde se encuentra Bustos. Lenis afirmó que la información disponible situaba al exmagistrado en Canadá, pero aclaró que ese dato hace parte de las verificaciones solicitadas por la Cancillería antes de avanzar con una petición.

“Hasta donde teníamos conocimiento, estaba en Canadá, pero insisto, de todas formas él tiene circular roja de Interpol”, dijo.

Lenis señaló que la circular roja permanece activa para el exmagistrado. Esa condición puede facilitar la localización de Bustos, aunque no reemplaza los requisitos diplomáticos, judiciales y administrativos que Colombia debe cumplir para pedir su entrega.

La posible extradición se relaciona con la condena contra quien fue presidente de la Corte Suprema. El caso del cartel de la toga involucró a integrantes de la justicia colombiana y derivó en investigaciones y sanciones por hechos de corrupción vinculados con decisiones judiciales.

Durante la audiencia, el exmagistrado Bustos confirmó que había presiones en la Casa de Casación Penal de la Corte, de manera que incluso hubo infiltraciones y persecuciones en su contra de la Corte que adelantaba las investigaciones que irían en contra del expresidente Uribe - crédito pantallazo audiencia de juicio/suministrada a Infobae
Cancillería verifica la ubicación de Leónidas Bustos en Canadá mientras avanza la solicitud de extradición - crédito audiencia de juicio/suministrado a Infobae

Lenis dijo que la condena mostró una respuesta institucional frente a la corrupción

El presidente de la Corte calificó como doloroso que una persona que integró y presidió la corporación haya sido condenada. A la vez, sostuvo que la actuación judicial contra Bustos transmite un mensaje sobre la capacidad de la institución para investigar y sancionar conductas irregulares, incluso cuando involucran a sus antiguos integrantes.

“Fue un momento muy doloroso para la justicia que alguien que fue elegido incluso como presidente de la Corte haya deshonrado la alta dignidad que se le concedió al nombrarle magistrado y al nombrarle presidente de la institución”, declaró Lenis.

El magistrado añadió que el proceso judicial permitió establecer responsabilidades. “La justicia estuvo ahí para responderle al país y sancionar esos actos de corrupción”, afirmó.

Temas Relacionados

Cartel de la TogaLeónidas BustosCancilleríaCorte SupremaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Caso Deicy Jiménez: Fiscalía citará a Angie Rodríguez y Laura Sarabia por polémicos contratos en el Dapre

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema asumirá el expediente, que examina señalamientos sobre contratos de prestación de servicios y eventuales hechos contra la integridad sexual

Caso Deicy Jiménez: Fiscalía citará a Angie Rodríguez y Laura Sarabia por polémicos contratos en el Dapre

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

La capital tendrá planes gratuitos en Portal 80 y Avenida Chile, además de experiencias temáticas en Salitre Mágico y Mundo Aventura durante el puente festivo de finales de octubre

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

La contrarreforma pensional quedó lista para ser radicada en el Congreso: estos son los tres cambios centrales de la ley de Petro

La iniciativa del Centro Democrático plantea libertad para escoger administrador de aportes, devolución de saldos y garantía estatal de las pensiones

La contrarreforma pensional quedó lista para ser radicada en el Congreso: estos son los tres cambios centrales de la ley de Petro

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

El 100% de lo recaudado en la taquilla del primero de los dos partidos en la fecha FIFA de noviembre irá destinada a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Cali

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

Que la indecisión no lo deje sin disfraz para Halloween 2026: estos son las mejores opciones, según la Inteligencia Artificial

ChatGPT elaboró una lista para la celebración del 31 de octubre con referencias a Bad Bunny, Hannah Montana, Kylie Jenner y opciones como vampiro, bruja o fantasma de fácil recreación durante el fin de semana

Que la indecisión no lo deje sin disfraz para Halloween 2026: estos son las mejores opciones, según la Inteligencia Artificial
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Karol G se robó todas las miradas en Miami: así destacaron sus seguidores el paseo de la ‘Bichota’ en un auto clásico

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

Isabella Santodomingo criticó a Adriana Lucía por “vivir de la teta del Estado” y la cantante le respondió: “Te exijo una retractación”

Lenard Vanderaa aclaró cuál es el estado de su relación con Daniela Álvarez: “No estoy con ella”

Deportes

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Así le fue a Luis Díaz en la votación del Balón de Oro: el colombiano está entre los mejores 25 jugadores del mundo

Quién es Julián Quiñones, el otro futbolista colombiano que estaba nominado al Balón de Oro 2026: goleador en Arabia y destacado en la Copa Mundial de la FIFA 2026