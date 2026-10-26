Corte Suprema pidió a la Cancillería evaluar mecanismos para traer desde Canadá al exmagistrado Leónidas Bustos, vinculado al cartel de la toga: no hay extradición con ese pais

La Corte Suprema pidió a la Cancillería buscar vías para extraditar a Leónidas Bustos desde Canadá - crédito Colprensa - audiencia de juicio/suministrado a Infobae

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, confirmó el lunes 26 de octubre de 2026, que el alto tribunal solicitó a la Cancillería colombiana estudiar mecanismos alternativos para lograr la extradición del exmagistrado Leónidas Bustos, condenado por el denominado cartel de la toga y presuntamente ubicado en Canadá.

Lenis explicó que la Sala Penal ha insistido ante el Gobierno nacional para que active las gestiones diplomáticas y judiciales necesarias. La dificultad central es que Colombia y Canadá no cuentan con un tratado bilateral de extradición, aunque el presidente de la Corte sostuvo que existen instrumentos que podrían permitir el traslado del exfuncionario.

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“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha insistido al Gobierno nacional para que, a través de la Cancillería, haga los trámites que correspondan para lograr la extradición del exmagistrado Leónidas Bustos”, afirmó Lenis en declaraciones a medios de comunicación.

El magistrado señaló que la ausencia de un acuerdo específico entre ambos países no impide que se examine una petición formal. Según explicó, una de las opciones está vinculada con el principio de reciprocidad, a partir de antecedentes de cooperación judicial entre Bogotá y Ottawa.

Iván Mauricio Lenis insiste en la extradición de Leónidas Bustos pese a la falta de tratado con Canadá - crédito Corte Suprema de Justicia

La reciprocidad aparece como una opción ante la falta de un tratado bilateral

“Aunque con Canadá no tenemos un tratado de extradición, hay mecanismos que pudieran permitir esa extradición”, indicó el presidente de la Corte. En ese sentido, recordó que Colombia ha entregado a personas requeridas por las autoridades canadienses cuando ese país presentó solicitudes ante la justicia colombiana.

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Para Lenis, ese antecedente podría servir como fundamento para que el Estado canadiense responda a una eventual petición formulada por Colombia. “Nosotros hemos extraditado a Canadá a personas que ellos nos han solicitado y, en virtud del principio de reciprocidad, pudiéramos esperar que el gobierno canadiense responda de igual manera”, expresó.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, había señalado durante la última semana que el Ejecutivo ya trabajaba en las diligencias relacionadas con el caso.

Consultado sobre si la Corte recibió información oficial adicional, Lenis sostuvo que conoce la existencia de procedimientos en marcha, aunque aclaró que el tribunal no ha recibido una comunicación detallada.

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“Entiendo que se están haciendo los trámites correspondientes. También están en algunas verificaciones de información que necesita la Cancillería”, manifestó el presidente de la Corte Suprema de Justicia.

La Corte evalúa el principio de reciprocidad para lograr la entrega de Leónidas Bustos - crédito Luisa González/REUTERS

La Cancillería verifica la ubicación del exmagistrado condenado

Uno de los asuntos pendientes es la confirmación del lugar exacto donde se encuentra Bustos. Lenis afirmó que la información disponible situaba al exmagistrado en Canadá, pero aclaró que ese dato hace parte de las verificaciones solicitadas por la Cancillería antes de avanzar con una petición.

“Hasta donde teníamos conocimiento, estaba en Canadá, pero insisto, de todas formas él tiene circular roja de Interpol”, dijo.

Lenis señaló que la circular roja permanece activa para el exmagistrado. Esa condición puede facilitar la localización de Bustos, aunque no reemplaza los requisitos diplomáticos, judiciales y administrativos que Colombia debe cumplir para pedir su entrega.

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La posible extradición se relaciona con la condena contra quien fue presidente de la Corte Suprema. El caso del cartel de la toga involucró a integrantes de la justicia colombiana y derivó en investigaciones y sanciones por hechos de corrupción vinculados con decisiones judiciales.

Cancillería verifica la ubicación de Leónidas Bustos en Canadá mientras avanza la solicitud de extradición - crédito audiencia de juicio/suministrado a Infobae

Lenis dijo que la condena mostró una respuesta institucional frente a la corrupción

El presidente de la Corte calificó como doloroso que una persona que integró y presidió la corporación haya sido condenada. A la vez, sostuvo que la actuación judicial contra Bustos transmite un mensaje sobre la capacidad de la institución para investigar y sancionar conductas irregulares, incluso cuando involucran a sus antiguos integrantes.

“Fue un momento muy doloroso para la justicia que alguien que fue elegido incluso como presidente de la Corte haya deshonrado la alta dignidad que se le concedió al nombrarle magistrado y al nombrarle presidente de la institución”, declaró Lenis.

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El magistrado añadió que el proceso judicial permitió establecer responsabilidades. “La justicia estuvo ahí para responderle al país y sancionar esos actos de corrupción”, afirmó.