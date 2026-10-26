Así le fue a Luis Díaz en la votación del Balón de Oro: el colombiano está entre los mejores 25 jugadores del mundo

Esta es la segunda vez que Luis Díaz está nominado al Balón de Oro - crédito @fcbayern/Instagram

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Luis Díaz terminó en el puesto 24 en la votación del Balón de Oro 2026, en donde parten como máximos favoritos al galardón al mejor jugador del mundo Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Harry Kane.

Luis Díaz quedó entre los 30 mejores del Balón de Oro 2026, entregado por la revista France Football por los méritos individuales de la temporada 2025/26, incluidos los torneos internacionales.

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Con el Bayern, el delantero colombiano disputó 51 partidos, marcó 26 goles y dio 23 asistencias. Además, ganó tres títulos con el equipo alemán durante el periodo evaluado.

Puesto 24 para Luis Díaz en la votación del Balón de Oro - crédito Balón de Oro

El resultado representa la segunda aparición de Díaz en el top 30 del premio. En 2022 había ocupado el lugar 17, pero su rendimiento en el torneo de naciones no mantuvo el nivel mostrado con el club, pese a que antes del Mundial era considerado un posible candidato al top 15.

En redes sociales admiradores de Luis Díaz han cuestionado la metodología con la que se escogen los ganadores del Balón de Oro, asegurando que el colombiano mereció un mejor puesto en los resultados:

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“Ya empezamos con las cositas del Balón de Oro. Que Luis Díaz haya salido en el puesto 24 es una absoluta falta de respeto. 4 jugadores en el mundo lo superan estadísticamente en aportes de gol. Por delante de él quedaron: Cubarsí, Hakimi, Lautaro, Nuno Mendes, Joao Neves, Pacho, Declan Rice, Ferran Torres, Vinicius... Parece un chiste más que la realidad” @Gazpachen

“Estoy en SHOCK ahora mismo. No hubo 23 jugadores mejores que Luis Díaz en la temporada 25/26. De verdad que no los hubo” @andresweiss_

LUIS DÍAZ 24? DESPUÉS DE TREMENDA TEMPORADA CON EL BAYERN, DEFINITIVAMENTE LA NACIONALIDAD COLOMBIANA PESA MUCHO" @AkaCaslvin

“Ferran Torres está POR ENCIMA de Luis Díaz en el ranking del Balón de Oro de 2026. Lo que hace 1 gol…” @andresweiss_

Luis Díaz fue elegido en varios meses como el mejor jugador del Bayern Múnich por sus hinchas - crédito Annegret Hilse/REUTERS

El Bayern Múnich también felicitó a Luis Díaz por su posición en la votación del Balón de Oro, en donde Harry Kane, delantero del conjunto bávaro, es candidato a quedarse con la distinción a mejor jugador del mundo: “Clasificado en el 24º lugar en el Balón de Oro de este año: Luis Díaz. ¡Felicidades por una temporada increíble, Lucho!“.

La ceremonia de premiación iniciará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el London Palladium Theatre de Londres y la alfombra roja con la llegada de los futbolistas y sus acompañantes iniciará a las 2:00 p. m. (hora de Colombia). La transmisión del evento estará a cargo de DAZN en su aplicativo móvil y página web.

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Así van los resultados al Balón de Oro 2026

11. Jude Bellingham (Real Madrid/Mediocampista).

12. Pau Cubarsi (FC Barcelona/Defensa).

13. Achraf Hakimi (PSG/Defensa).

14. Vitinha (PSG/Mediocampista)

15. Declan Rice (Arsenal/Mediocampista).

16. Ferran Torres (FC Barcelona-PSG/Delantero).

17. Vinicius Jr (Real Madrid/Delantero)

18. Marc Cucurella (Chelsea-Real Madrid/Defensa).

19. João Neves (PSG/Mediocampista).

20. William Pacho (PSG/Defensa).

21. Gabriel (Arsenal/Defensa).

22. Lautaro Martínez (Inter Milán/Delantero).

23. Nuno Mendes (PSG/Defensa).

24. Luis Díaz (Bayern Múnich/Delantero).

25. Marquinhos (PSG/Defensa).

26. Dayot Upamecano (Bayern Múnich/Defensa).

27. Bruno Fernandes (Manchester United/Mediocampista).

28. Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Delantero).

29. William Saliba (Arsenal/Defensa).

30. Sadio Mané (Al Nassr/Delantero).

Luis Díaz se recupera de su lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda

Luis Díaz se lesionó en el partido contra Arsenal de la UEFA Champions League - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

El colombiano Luis Díaz se perderá cinco partidos con el club alemán y dos amistosos ante Chile en noviembre por una lesión sufrida durante el duelo contra Arsenal en la Liga de Campeones.

El Bayern Múnich confirmó una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo. La dolencia también dejaría al atacante fuera de los compromisos de la Selección Colombia frente a Chile.

El calendario bávaro contempla el clásico contra Borussia Dortmund y la visita al Atlético de Madrid, dos partidos que el equipo dirigido por Vincent Kompany afrontaría sin el colombiano. El club no estableció un plazo oficial para su recuperación, aunque los reportes de prensa apuntan a una ausencia de varias semanas.

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Díaz no estaría disponible para los siguientes encuentros: el 28 de octubre, ante Magdeburgo por la Copa de Alemania; y el 31 de octubre, frente a Borussia Dortmund por la Bundesliga.

La lista se completa con la visita al Atlético de Madrid el 3 de noviembre por la Liga de Campeones y el partido contra Mainz 05 el 7 de noviembre por la Bundesliga.