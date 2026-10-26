Colombia

El representante Alfredo Mondragón cuestionó las denuncias de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro: “Me parece grave”

El congresista del Pacto Histórico salió en defensa del expresidente Petro y sostuvo que la denunciante admitió haber buscado beneficios mediante cercanías personales

Alfredo Mondragón, Deicy Jiménez y Gustavo Petro - crédito Alfredo Mondragón/Facebook/Redes sociales/Catalina Olaya/Colprensa
El congresista del Pacto Histórico afirmó que la versión de la mujer debe pasar por una verificación y cuestionó que hablara de buscar cercanía para obtener contratos - crédito Alfredo Mondragón/Facebook/Redes sociales/Catalina Olaya/Colprensa
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La denuncia de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro por la supuesta entrega de contratos a cambio de relaciones sexuales generó reacciones en diferentes sectores de la política en Colombia.

Recientemente, el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón cuestionó los señalamientos de Deicy Jiménez contra Gustavo Petro y sostuvo que sus declaraciones sobre presuntos contratos debían ser verificadas antes de establecer responsabilidades.

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En una entrevista con Caracol Radio, Mondragón afirmó que le parece grave que Deicy Jiménez hubiera dicho que buscó cercanía con Petro para acceder a contratos.

- crédito @MonicaSaadeX/X - Dapre - Presidencia
Alfredo Mondragón afirmó que le parece grave que Deicy Jiménez hubiera dicho que buscó cercanía con Petro para acceder a contratos - crédito @MonicaSaadeX/X/Dapre/Presidencia

“El tema que me parece grave es que una mujer declare y confiese que estaba dispuesta a seducir al entonces senador y después presidente para aprovechar sus círculos de cercanía y acceder a contratos”, afirmó Mondragón durante el diálogo radial.

El representante agregó que, según su interpretación, Jiménez habría reconocido que buscó vínculos personales para obtener beneficios. “Si una persona tiene un vínculo de años con alguien para estar cerca y poder acceder a un contrato, y luego ve que esa persona o ese círculo no le puede dar acceso a un contrato, resulta que ahora dice que le gusta mucho Abelardo”, expresó, en alusión a Abelardo de la Espriella.

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Mondragón pidió verificar las versiones sobre contratos

Los periodistas le preguntaron a Mondragón si consideraba grave que se confirmara la existencia de los contratos mencionados por Jiménez y su eventual relación con Gustavo Petro. El congresista no respondió de forma directa sobre ese escenario y señaló que los testimonios requieren una verificación dentro de un proceso.

“Una prueba testimonial tiene que surtir un proceso inmediato de verificación y tiene una carga probatoria”, afirmó. También sostuvo que las autoridades deben investigar los hechos y llegar “al fondo” de lo denunciado.

Durante la conversación, uno de los periodistas le preguntó si, con sus declaraciones, estaba trasladando la responsabilidad a Jiménez. Mondragón respondió que le parecía “muy grave” que una persona afirmara estar dispuesta a tener relaciones con alguien con el propósito de obtener un contrato o una retribución económica.

El representante a la Cámara Alfredo Mondragón aseguró que dineros que se habrían desviado en el escándalo de corrupción de la Ungrd, terminaron en manos de la oposición al Gobierno Petro. (Crédito: Cuenta de Facebook de Alfredo Mondragón)
Alfredo Mondragón aseguro que le parecía “muy grave” que una persona afirmara estar dispuesta a tener relaciones con alguien con el propósito de obtener un contrato o una retribución económica - crédito Alfredo Mondragón/Facebook

El representante del Pacto Histórico planteó que las denuncias contra Petro hacen parte de una secuencia de señalamientos que, a su juicio, pretenden afectar su imagen. En ese sentido, criticó a Semana y a Vicky Dávila, aunque no presentó elementos adicionales durante la entrevista para sustentar que existiera una coordinación detrás de las publicaciones.

“Es como una obsesión de Vicky Dávila”, dijo Mondragón a Caracol Radio. Más adelante, aseguró que mantendría su respaldo a Gustavo Petro porque, según afirmó, ha sido objeto de múltiples acusaciones. Asimismo, señaló que Gustavo Petro debe seguir en la Presidencia del Pacto Histórico.

Deicy Jiménez habló de presuntos contratos y encuentros personales

En la entrevista que concedió a Vicky Dávila, Deicy Jiménez afirmó que decidió hacer públicas sus versiones porque no estaba de acuerdo con un supuesto abuso de poder durante la administración de Petro. Según su relato, el entonces dirigente político habría tenido vínculos con mujeres jóvenes a cambio de contratos.

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos”, afirmó Jiménez.

La mujer sostuvo que conoció a Petro a través de una página para adultos y que, un mes después, se encontraron e iniciaron una relación. De acuerdo con su versión, después se trasladó a Bogotá, trabajó en el Senado y mantuvo el vínculo con él.

Jiménez también aseguró que tuvo contratos con la senadora María José Pizarro, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Además, afirmó que en algunos de los supuestos encuentros con Petro hubo presencia de drogas.

Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X

Semana difundió imágenes de presuntos chats, fotografías y documentos entregados por Jiménez. La publicación indicó que el material incluía contratos y fotografías de prendas que, según la denunciante, pertenecerían a Petro, así como dinero y papeletas con una sustancia que ella identificó como droga.

Gustavo Petro rechazó las acusaciones a través de una publicación en la red social X. El exmandatario calificó las versiones como un intento de invadir su vida íntima después de que sus contradictores, según dijo, no lograran probar hechos de corrupción o nexos con el narcotráfico.

“Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante”, manifestó Petro en un comunicado compartido junto a su publicación.

También negó haber sometido a mujeres en el ámbito personal y afirmó que sus políticas públicas buscaron apoyar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y trabajadoras sexuales mediante programas institucionales, una situación que diferenció de la entrega de contratos a cambio de vínculos íntimos.

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