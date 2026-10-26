Colombia

Karol G se robó todas las miradas en Miami: así destacaron sus seguidores el paseo de la ‘Bichota’ en un auto clásico

La paisa dio por terminada su gira ‘Viajando por el mundo - Tropitour’ por Estados Unidos y decidió salir a dar un paseo por las calles de la ciudad del sol, donde fue captada por sus seguidores, que emocionados grabaron la escena

La cantante saludó a sus seguidores desde el carro, emocionada y con algo de timidez por la situación - crédito @rastreandofamosos/IG

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Karol G dio por cerrado el tramo norteamericano de su gira Viajando por el Mundo Tropitour. El cierre llegó el 15 de octubre en el AT&T Stadium de Dallas, Texas.

En esta última parada de su paso por el territorio norteamericano, la paisa que tiene entre sus más grandes éxitos Bby WOW, Bichota, Mientras me curo del cora, entre otras más, les dio una sorpresa a sus seguidores en un bar de la ciudad donde llegó para celebrar el after de su concierto.

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Con esa fecha, la artista antioqueña completó cerca de 20 conciertos en Estados Unidos. Se trata de la gira más grande de su trayectoria hasta ahora.

El recorrido había arrancado el 24 de julio en el Soldier Field de Chicago, Illinois. Entre medio, la cantante pasó por Washington, Las Vegas, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York y Miami.

Karol G no se ha pronunciado sobre la versión de Grupo Frontera ni confirmó una colaboración - crédito @karolg/ Instagram
Karol G no se ha pronunciado sobre la versión de Grupo Frontera ni confirmó una colaboración - crédito @karolg/ Instagram

Una gira que marca su regreso a los estadios

El Tropitour representa el regreso de la Bichota a los escenarios masivos después del Mañana Será Bonito Tour, que había finalizado en 2024. Es la segunda vez que cierra un ciclo de estadios en Norteamérica en apenas dos años.

La demanda del público respaldó esa magnitud: la artista vendió más de dos millones de entradas para la gira global en solo cuatro días desde el inicio de la venta general.

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Pero, más allá del éxito que ha significado la gira de la colombiana en las diferentes ciudades que recorrió en Estados Unidos, la paisa recientemente se robó todas las miradas en las calles de Miami recorriéndolas en un carro clásico, de color azul petróleo.

De acuerdo con el video que ya acumula miles de visualizaciones en las diferentes redes sociales, la paisa llevaba su cabello rubio, con una camiseta blanca y al escuchar los gritos de sus fans en el vehículo desde donde la graban, responde con un saludo moviendo su mano.

Cuál era el carro que conducía la cantante

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Este sería el Chevrolet Camaro que manejó Karol G por las calles de Miami - crédito Motor & Racing Web

De acuerdo con información buscada en portales especializados en automóviles, se trata de un Chevrolet Camaro 1967.

“Fue mostrado por primera vez en Michigan Detroit el 12 de septiembre de 1966, y luego en Los Ángeles el 29 del mismo mes y del mismo año, presentado como el modelo del año en 1967″, de acuerdo con el portal Motor & Racing.

Cómo se conoció con Bruno Mars

Karol G conoció a Bruno Mars gracias a una colaboración musical. La cantante colombiana contó que todo comenzó cuando trabajaba en Still, una canción escrita durante una sesión musical de composición junto a Isabel LaRosa y su hermano. Quería cantar también en inglés.

En esa conversación con Salma Hayek para Interview Magazine, el tema nació en enero, al buscar cantar en inglés. Ella sintió que la pieza requería una voz masculina romántica. Por eso compartió la grabación con John Janick, presidente de Interscope Records, quien planteó la posibilidad de convocar al estadounidense Mars.

Karol G y Bruno Mars despertaron rumores de romance antes del estreno del video de 'Still' - crédito @karolg / Instagram
Karol G y Bruno Mars despertaron rumores de romance antes del estreno del video de 'Still' - crédito @karolg / Instagram

La propuesta sorprendió a la artista, que creyó improbable que Mars aceptara debido a su agenda de giras y colaboraciones. Janick le explicó que el músico ya conocía su trabajo, le gustaba su música y la había visto actuar en Coachella. El equipo de Mars aceptó la canción sin demoras.

Una semana después, Karol G viajó a Londres para grabar el tema y encontrarse con el artista. Antes acudió desde el aeropuerto al estadio de Wembley para ver uno de sus conciertos. La reunión ocurrió de madrugada, cerca de la una, cuando ambos llegaron al estudio para iniciar el trabajo. La cantante lo admiraba mucho.

Durante la charla, Karol G preguntó por qué aceptó la invitación. Bruno Mars respondió que la actuación de la colombiana en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon lo inspiró durante años y que habló de ella. La intérprete resumió esa conexión personal con una frase: “Tuvimos química”.

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