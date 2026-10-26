Estas son las imágenes del avistamiento de un oso de anteojos en Cundinamarca: fue captado por cámaras trampa

Dos de las ocho cámaras trampa entregadas a Juntas de Acción Comunal captaron el paso del animal silvestre -crédito @Alfred_Balle/X

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La Corporación Autónoma Regional (CAR) de Cundinamarca confirmó la presencia de un oso de anteojos en una zona rural de Manta, en el oriente del departamento, a partir de imágenes tomadas por cámaras trampa instaladas con apoyo de la comunidad.

El registro provino de dos de los ocho dispositivos que fueron entregados a tres Juntas de Acción Comunal (JAC) del municipio. El material forma parte de un programa de monitoreo de fauna silvestre.

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La iniciativa busca que los habitantes de Manta participen en el seguimiento de especies que habitan los ecosistemas andinos. Las imágenes permiten verificar que el oso andino utiliza esta zona rural y aportan datos sobre sus recorridos y los espacios que ocupa.

El director general de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros, sostuvo que las cámaras permitieron constatar la presencia del animal en los bosques del departamento.

Un oso de anteojos fue registrado por cámaras trampa en la zona rural del municipio de Manta, en Cundinamarca - crédito @Alfred_Balle/X

“¡El oso andino sigue recorriendo los bosques de Cundinamarca!”, afirmó Ballesteros al referirse a las imágenes obtenidas en Manta.

El funcionario añadió que el monitoreo se desarrolla mediante una alianza entre la CAR, la Gobernación de Cundinamarca y las comunidades rurales vinculadas al programa.

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Ballesteros explicó que el nuevo material sirve para ampliar el conocimiento sobre la especie. “Este hallazgo permite conocer sus desplazamientos y fortalece las acciones para proteger su hábitat, con la participación de tres Juntas de Acción Comunal”, señaló.

El oso de anteojos, también llamado oso andino, es una especie asociada a los ambientes de montaña. Su conservación está ligada a la protección de los bosques y de otros espacios naturales que le ofrecen alimento y refugio.

Alfred Ballesteros afirmó que el registro aporta datos sobre los desplazamientos de la especie y fortalece la protección del entorno natural - crédito @Alfred_Balle/X

Ocho cámaras fueron entregadas a tres Juntas de Acción Comunal de Manta

La instalación de las cámaras trampa hace parte de un convenio suscrito en 2024. El acuerdo reúne a la CAR, la Gobernación de Cundinamarca y las organizaciones comunitarias del municipio.

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El convenio contempla una inversión de 460 millones de pesos para desarrollar acciones ambientales con las comunidades participantes.

De ese total, cada una de las tres Juntas de Acción Comunal recibió una asignación aproximada de 110 millones de pesos. Los recursos están destinados a las actividades previstas dentro del programa.

La entrega de los equipos busca que los habitantes intervengan de manera directa en la recolección de información sobre la fauna silvestre presente en su territorio.

El seguimiento no se limita a la captura de imágenes. El programa también prevé capacitaciones y actividades de educación ambiental para las comunidades involucradas.

El proyecto de monitoreo y conservación contempla una inversión total de 460 millones de pesos - crédito Alcaldía de Fomeque

Las acciones previstas incorporan la entrega de herramientas e insumos orientados a promover prácticas productivas sostenibles en las zonas rurales de Manta.

Entre las medidas se encuentra la implementación de sistemas agroforestales. También se proyecta la restauración de áreas degradadas.

Estas iniciativas apuntan a mejorar las condiciones de los ecosistemas donde se desplaza la fauna silvestre. El objetivo es favorecer la convivencia entre las actividades humanas y las especies que dependen de los ambientes de montaña.

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El nuevo registro suma información sobre la presencia del oso andino en Manta. A la vez, deja a las comunidades locales como participantes del monitoreo y de las tareas de protección de su hábitat natural.

La restauración de espacios naturales forma parte del objetivo de mantener zonas adecuadas para especies como el oso andino. El seguimiento de sus movimientos permite relacionar la conservación de la fauna con la protección de los corredores y ambientes que utiliza.

La CAR y la Gobernación de Cundinamarca plantearon el proyecto como una iniciativa de trabajo conjunto con las comunidades. El enfoque incluye prácticas productivas sostenibles y acciones para recuperar espacios naturales dentro del municipio.

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El nuevo registro del oso de anteojos se incorpora a ese proceso de conservación. La información obtenida por las cámaras trampa y la colaboración de los habitantes serán parte del seguimiento sobre la presencia de la especie en Manta.