Gobierno de Abelardo de la Espriella denunció que habría un plan para atentar contra el registrador Hernán Penagos: había sido amenazado desde una cárcel

Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia (Cristian Bayona/Colprensa)

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El Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, recibió información sobre un presunto plan para atentar contra la vida del registrador nacional Hernán Penagos.

La alerta habría surgido desde un centro penitenciario, en el que un detenido había expresado el entramado con el que intentarían quitarle la vida al jefe de la organización electoral, información que fue dada al ministro de Justicia, Iván Cancino.

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De hecho, el titular de la cartera puso el caso en conocimiento del presidente Abelardo de la Espriella, del vicefiscal general encargado, Gilberto Guerrero, y del propio Penagos, según información conocida por Caracol Radio.

El Ministerio de Justicia puso la información en conocimiento del presidente y la Fiscalía - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La información será verificada por las autoridades competentes, mientras se definen medidas para reforzar el esquema de protección del registrador. Por ahora, no se han revelado elementos sobre la forma en que se ejecutaría el eventual atentado ni se ha identificado públicamente a los posibles responsables.

La denuncia generó repudio y solidaridad con el registrador por parte de varios sectores políticos y sociales del país. Por un lado, el vicepresidente José Manuel Restrepo rechazó las amenazas y destacó el trabajo que, según dijo, ha desempeñado Penagos al frente de la Registraduría.

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“Rechazo total a cualquier amenaza a la vida de cualquier persona, de cualquier funcionario público (...) el registrador general de la Nación lo único que ha hecho es cumplir la tarea con responsabilidad, con entrega, con rigor, en una tarea que no es sencilla y este país tiene que rechazar eso de plano y de facto”, afirmó el vicemandatario en declaraciones a los medios de comunicación.

El vicepresidente José Manuel Restrepo rechazó las amenazas contra el registrador Hernán Penagos - crédito JEENAH MOON/REUTERS

Entre tanto, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, también pidió reforzar de inmediato la seguridad del registrador e identificar con rapidez a los responsables. “La democracia no se amedrenta”, señaló la Procuraduría en una publicación divulgada en X.

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El registrador Hernán Penagos, que se encontraba en Brasil como jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Interamericana de Organismos Electorales para las elecciones presidenciales de esa nación, ya fue notificado de la alerta y su esquema de seguridad será fortalecido durante los próximos días, mientras avanza la verificación oficial.

El procurador Gregorio Eljach pidió identificar con rapidez a los responsables de las intimidaciones - crédito @PGN_COL/X

Mensajes contra la Registraduría y denuncias de fraude sin pruebas

El caso ocurre después de que la Defensoría del Pueblo rechazara en agosto mensajes intimidatorios difundidos desde cuentas anónimas contra Hernán Penagos, otros funcionarios y las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La entidad advirtió entonces que esas publicaciones formaban parte de un entorno de hostilidad contra la autoridad electoral, alimentado por acusaciones de fraude planteadas fuera de los canales institucionales. El organismo solicitó a la Fiscalía investigar los mensajes y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar el nivel de riesgo de los funcionarios.

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“Rechazamos estos actos de amenaza y hostigamiento contra quienes integran la organización electoral y expresamos nuestra solidaridad con quienes cumplen funciones esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos políticos (...) Recordamos que las observaciones y los cuestionamientos sobre los procesos y resultados electorales son legítimos en una democracia, pero deben tramitarse de manera pacífica y mediante los mecanismos institucionales previstos para ello”, declaró la Defensoría en un comunicado.

Gustavo Petro cuestionó el proceso electoral y la gestión de la Registraduría durante las presidenciales - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Catalina Olaya/Colprensa

Vale mencionar que, durante las elecciones presidenciales en Colombia, el expresidente Gustavo Petro cuestionó a Hernán Penagos y a la Registraduría, en donde señaló un presunto fraude electoral que, según Petro, habría beneficiado al hoy presidente Abelardo de la Espriella.

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El exmandatario había puesto en duda el censo, los formularios E-14 y los sistemas tecnológicos empleados en los comicios. Ante ello, el registrador pidió una rectificación y, tras no recibirla, presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado para solicitar la protección de su buen nombre, su honra y el de la entidad. El alto tribunal admitió el recurso para su estudio, sin que ello implique una decisión de fondo.

Esa controversia constituye un antecedente del clima de presión contra la Registraduría, pero no prueba una relación con el presunto plan conocido el lunes 26 de octubre.

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Consejo de Estado admitió tutela de Hernán Penagos contra Gustavo Petro por señalamientos de fraude - crédito Consejo de Estado