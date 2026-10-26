Que el licor adulterado no le dañe la noche de Halloween: estos son los 'trucos' para detectarlo, según la Secretaría de Seguridad de Bogotá

La Secretaría de Seguridad de Bogotá reforzó los controles en establecimientos nocturnos para evitar la venta de licor adulterado durante Halloween - crédito Secretaría Seguridad Bogotá

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Se acerca una de las fechas con mayor consumo de licor en toda la capital del país y, desde ya, las autoridades emitieron alertas para evitar caer en engaños y posibles daños a la salud durante la noche de Halloween.

De hecho, la Secretaría de Seguridad de Bogotá anunció el aumento de controles a establecimientos de entretenimiento nocturno y de expendio de bebidas embriagantes para evitar la comercialización de licor adulterado.

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Sin embargo, la entidad también entregó una lista de recomendaciones a los bogotanos que planean celebrar la famosa noche de brujas en bares, discotecas y establecimientos nocturnos de la capital del país.

La secretaría recomendó revisar el licor antes de consumirlo para evitar intoxicaciones por bebidas adulteradas que pueden contener metanol y causar daños graves, incluso cuando el líquido parece normal.

La inspección de la botella requiere verificar que la tapa permanezca fija y que los sellos de seguridad no muestren roturas ni alteraciones. (crédito Secretaría Seguridad Bogotá)

Junto a advertencia, el Distrito recordó que los envases de esas bebidas contienen características especiales que deberán verificarse antes de ingerirlo, como en el caso de la tapa.

La revisión debe comenzar antes de destapar la botella. Una tapa floja, un sello roto o una estampilla deteriorada pueden advertir una posible manipulación del envase. La tapa debe ajustarse correctamente y el sistema de seguridad tiene que estar completo, sin roturas, perforaciones o piezas que parezcan haber sido retiradas y puestas de nuevo. La estampilla, cuando el producto la incluya, debe conservar sus elementos de identificación y no presentar cortes, desprendimientos ni cambios visibles.

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El estado del líquido es otro aspecto que conviene observar con atención. Antes de servir o beber, se recomienda mirar el contenido contra una fuente de luz y comprobar que mantenga una apariencia acorde con el tipo de bebida. La presencia de partículas, residuos, sedimentos o cambios inusuales en el aspecto del licor es una señal para no consumirlo. Aunque una botella tenga una presentación aparentemente normal, cualquier anomalía en el contenido justifica suspender su uso.

Las etiquetas también ofrecen información útil para identificar irregularidades. Deben estar bien adheridas al envase, sin arrugas que oculten datos ni indicios de haber sido despegadas. Los textos, colores, imágenes y logotipos deben ser nítidos y legibles. Letras borrosas, errores de impresión, información incompleta o etiquetas ubicadas de forma irregular pueden ser indicios de una posible falsificación.

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La presencia de sedimentos o partículas al mirar la bebida a contraluz constituye una señal para suspender el consumo del licor - crédito Gobernación de Cundinamarca

Además de la presentación externa, es necesario revisar los datos que identifican el producto. El lote, los códigos de seguridad y la información del fabricante o distribuidor deben poder leerse con claridad y guardar coherencia entre sí. Si hay datos contradictorios, tachones, adhesivos sobrepuestos o señales de alteración, la recomendación es no ingerir la bebida. En caso de dudas, los consumidores pueden acudir a los canales oficiales de la autoridad sanitaria para verificar la información disponible sobre el producto.

En bares, discotecas y restaurantes, la medida de prevención empieza al momento de hacer el pedido. La botella debe llegar cerrada a la mesa y abrirse en presencia del cliente. Si el establecimiento entrega un envase que ya está abierto, tiene el sello intervenido o despierta sospechas de haber sido rellenado, no debe aceptarse ni consumirse. Esta verificación es relevante cuando se piden botellas completas, pues permite comprobar el estado del sistema de seguridad antes de servir la bebida.

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El metanol puede causar daños en la visión y el sistema nervioso

El riesgo asociado con el licor adulterado se relaciona, entre otros factores, con la posible presencia de metanol, una sustancia tóxica. Su consumo puede provocar una intoxicación de gravedad y afectar órganos vitales, con especial impacto en la visión y el sistema nervioso. La apariencia habitual del líquido no descarta el peligro, por lo que las medidas de revisión deben aplicarse antes del consumo.

Entre los síntomas que pueden presentarse están la visión borrosa y otras alteraciones visuales que pueden avanzar hasta la ceguera. También pueden aparecer dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal y dificultad para respirar. La intoxicación por metanol puede ocasionar alteraciones del estado de conciencia, daño neurológico permanente, coma e incluso la muerte.

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Los códigos de lote y la información del fabricante deben guardar coherencia entre sí, sin tachones ni adhesivos superpuestos en el envase - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las molestias no siempre se manifiestan de inmediato. Los síntomas pueden tardar varias horas en aparecer, de modo que sentirse bien poco después de beber no elimina la posibilidad de una intoxicación. Ante la sospecha de que una persona haya consumido una bebida adulterada, se debe buscar atención médica de urgencia. No es recomendable esperar a que se presenten síntomas ni intentar tratar el cuadro en casa.

Ante los riesgos, la invitación de las autoridades a la ciudadanía es comprar bebidas alcohólicas en establecimientos confiables, revisar sus condiciones antes de consumirlas y poner en conocimiento de las entidades competentes cualquier irregularidad que pueda comprometer la salud de los consumidores.

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