Colombia

Que el licor adulterado no le dañe la noche de Halloween: estos son los 'trucos' para detectarlo, según la Secretaría de Seguridad de Bogotá

La entidad distrital reforzará las inspecciones en bares, discotecas y puntos de venta ante la alta demanda de bebidas durante la noche de brujas en la capital del país, para prevenir fraudes y afectaciones sanitarias

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La Secretaría de Seguridad de Bogotá reforzó los controles en establecimientos nocturnos para evitar la venta de licor adulterado durante Halloween - crédito Secretaría Seguridad Bogotá
Guardar

Se acerca una de las fechas con mayor consumo de licor en toda la capital del país y, desde ya, las autoridades emitieron alertas para evitar caer en engaños y posibles daños a la salud durante la noche de Halloween.

De hecho, la Secretaría de Seguridad de Bogotá anunció el aumento de controles a establecimientos de entretenimiento nocturno y de expendio de bebidas embriagantes para evitar la comercialización de licor adulterado.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la entidad también entregó una lista de recomendaciones a los bogotanos que planean celebrar la famosa noche de brujas en bares, discotecas y establecimientos nocturnos de la capital del país.

La secretaría recomendó revisar el licor antes de consumirlo para evitar intoxicaciones por bebidas adulteradas que pueden contener metanol y causar daños graves, incluso cuando el líquido parece normal.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La inspección de la botella requiere verificar que la tapa permanezca fija y que los sellos de seguridad no muestren roturas ni alteraciones. (crédito Secretaría Seguridad Bogotá)

Junto a advertencia, el Distrito recordó que los envases de esas bebidas contienen características especiales que deberán verificarse antes de ingerirlo, como en el caso de la tapa.

La revisión debe comenzar antes de destapar la botella. Una tapa floja, un sello roto o una estampilla deteriorada pueden advertir una posible manipulación del envase. La tapa debe ajustarse correctamente y el sistema de seguridad tiene que estar completo, sin roturas, perforaciones o piezas que parezcan haber sido retiradas y puestas de nuevo. La estampilla, cuando el producto la incluya, debe conservar sus elementos de identificación y no presentar cortes, desprendimientos ni cambios visibles.

PUBLICIDAD

El estado del líquido es otro aspecto que conviene observar con atención. Antes de servir o beber, se recomienda mirar el contenido contra una fuente de luz y comprobar que mantenga una apariencia acorde con el tipo de bebida. La presencia de partículas, residuos, sedimentos o cambios inusuales en el aspecto del licor es una señal para no consumirlo. Aunque una botella tenga una presentación aparentemente normal, cualquier anomalía en el contenido justifica suspender su uso.

Las etiquetas también ofrecen información útil para identificar irregularidades. Deben estar bien adheridas al envase, sin arrugas que oculten datos ni indicios de haber sido despegadas. Los textos, colores, imágenes y logotipos deben ser nítidos y legibles. Letras borrosas, errores de impresión, información incompleta o etiquetas ubicadas de forma irregular pueden ser indicios de una posible falsificación.

La presencia de sedimentos o partículas al mirar la bebida a contraluz constituye una señal para suspender el consumo del licor - crédito Gobernación de Cundinamarca
La presencia de sedimentos o partículas al mirar la bebida a contraluz constituye una señal para suspender el consumo del licor - crédito Gobernación de Cundinamarca

Además de la presentación externa, es necesario revisar los datos que identifican el producto. El lote, los códigos de seguridad y la información del fabricante o distribuidor deben poder leerse con claridad y guardar coherencia entre sí. Si hay datos contradictorios, tachones, adhesivos sobrepuestos o señales de alteración, la recomendación es no ingerir la bebida. En caso de dudas, los consumidores pueden acudir a los canales oficiales de la autoridad sanitaria para verificar la información disponible sobre el producto.

En bares, discotecas y restaurantes, la medida de prevención empieza al momento de hacer el pedido. La botella debe llegar cerrada a la mesa y abrirse en presencia del cliente. Si el establecimiento entrega un envase que ya está abierto, tiene el sello intervenido o despierta sospechas de haber sido rellenado, no debe aceptarse ni consumirse. Esta verificación es relevante cuando se piden botellas completas, pues permite comprobar el estado del sistema de seguridad antes de servir la bebida.

El metanol puede causar daños en la visión y el sistema nervioso

El riesgo asociado con el licor adulterado se relaciona, entre otros factores, con la posible presencia de metanol, una sustancia tóxica. Su consumo puede provocar una intoxicación de gravedad y afectar órganos vitales, con especial impacto en la visión y el sistema nervioso. La apariencia habitual del líquido no descarta el peligro, por lo que las medidas de revisión deben aplicarse antes del consumo.

Entre los síntomas que pueden presentarse están la visión borrosa y otras alteraciones visuales que pueden avanzar hasta la ceguera. También pueden aparecer dolor de cabeza, náuseas, vómito, dolor abdominal y dificultad para respirar. La intoxicación por metanol puede ocasionar alteraciones del estado de conciencia, daño neurológico permanente, coma e incluso la muerte.

Los códigos de lote y la información del fabricante deben guardar coherencia entre sí, sin tachones ni adhesivos superpuestos en el envase - crédito Gobernación de Cundinamarca
Los códigos de lote y la información del fabricante deben guardar coherencia entre sí, sin tachones ni adhesivos superpuestos en el envase - crédito Gobernación de Cundinamarca

Las molestias no siempre se manifiestan de inmediato. Los síntomas pueden tardar varias horas en aparecer, de modo que sentirse bien poco después de beber no elimina la posibilidad de una intoxicación. Ante la sospecha de que una persona haya consumido una bebida adulterada, se debe buscar atención médica de urgencia. No es recomendable esperar a que se presenten síntomas ni intentar tratar el cuadro en casa.

Ante los riesgos, la invitación de las autoridades a la ciudadanía es comprar bebidas alcohólicas en establecimientos confiables, revisar sus condiciones antes de consumirlas y poner en conocimiento de las entidades competentes cualquier irregularidad que pueda comprometer la salud de los consumidores.

Temas Relacionados

Licor adulteradoBogotáIntoxicaciónHalloweenColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La contrarreforma pensional quedó lista para ser radicada en el Congreso: estos son los tres cambios centrales de la ley de Petro

La iniciativa del Centro Democrático plantea libertad para escoger administrador de aportes, devolución de saldos y garantía estatal de las pensiones

La contrarreforma pensional quedó lista para ser radicada en el Congreso: estos son los tres cambios centrales de la ley de Petro

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

El 100% de lo recaudado en la taquilla del primero de los dos partidos en la fecha FIFA de noviembre irá destinada a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Cali

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

Que la indecisión no lo deje sin disfraz para Halloween 2026: estos son las mejores opciones, según la Inteligencia Artificial

ChatGPT elaboró una lista para la celebración del 31 de octubre con referencias a Bad Bunny, Hannah Montana, Kylie Jenner y opciones como vampiro, bruja o fantasma de fácil recreación durante el fin de semana

Que la indecisión no lo deje sin disfraz para Halloween 2026: estos son las mejores opciones, según la Inteligencia Artificial

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

El colombiano en la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich ganó los tres títulos más importantes de Alemania y debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección Colombia

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Turista en Santa Marta murió tras ser golpeado por una lancha cuando estaba practicando careteo: autoridades investigan lo ocurrido

El hombre de 58 años, oriundo del Valle del Cauca, se encontraba nadando en el sector de Cabo Tortuga y aunque fue llevado de urgencia a un centro asistencial, al sitio llegó sin signos vitales

Turista en Santa Marta murió tras ser golpeado por una lancha cuando estaba practicando careteo: autoridades investigan lo ocurrido
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Halloween en Bogotá 2026: una agenda con ferias geek, concursos de disfraces y noches de terror

Karol G se robó todas las miradas en Miami: así destacaron sus seguidores el paseo de la ‘Bichota’ en un auto clásico

Verónica Orozco reveló cuál es el trastorno que explica sus olvidos y su dificultad para concentrarse

Isabella Santodomingo criticó a Adriana Lucía por “vivir de la teta del Estado” y la cantante le respondió: “Te exijo una retractación”

Lenard Vanderaa aclaró cuál es el estado de su relación con Daniela Álvarez: “No estoy con ella”

Deportes

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

Federación Colombiana de Fútbol anunció precios de la boletería del partido Colombia vs. Chile en Cali: fechas y precios

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz entre los 25 mejores jugadores del mundo, así van los resultados

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Así le fue a Luis Díaz en la votación del Balón de Oro: el colombiano está entre los mejores 25 jugadores del mundo

Quién es Julián Quiñones, el otro futbolista colombiano que estaba nominado al Balón de Oro 2026: goleador en Arabia y destacado en la Copa Mundial de la FIFA 2026