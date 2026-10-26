Colombia

Secretaria general de la Cancillería de Colombia habría “inflado” la experiencia para acceder al cargo: certificó haber sido directora general de una empresa que al parecer no existía

Documentos divulgados señalan que Gina González Grau acreditó experiencia desde febrero de 2021 en una firma inscrita ante la Cámara de Comercio de Barranquilla en 2023

Investigan posibles inconsistencias en los documentos de experiencia de Gina González Grau - crédito lasnoticias.col/Instagram
Investigan posibles inconsistencias en los documentos de experiencia de Gina González Grau - crédito lasnoticias.col/Instagram
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Documentos divulgados por Caracol Radio plantean interrogantes sobre la experiencia laboral certificada por Gina González Grau para asumir como secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

Según la información difundida por la emisora, una constancia presentada para acreditar el tiempo exigido por el manual de funciones indica que González Grau fue directora general de una firma desde febrero de 2021, aunque el registro mercantil de esa compañía data de 2023.

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El reporte señala que la funcionaria presentó una certificación a nombre de Gina González Grau Consultores, empresa en la que figura como directora general. El documento, de acuerdo con la reconstrucción de la cadena radial, acredita una vinculación entre el 1 de febrero de 2021 y el 9 de agosto de 2026.

Ese período supera los cinco años de experiencia requeridos para el cargo dentro de la Cancillería colombiana, según el manual de funciones al que hizo referencia el medio. La controversia radica en que la empresa que expidió el certificado habría sido registrada dos años después de la fecha inicial que aparece en la constancia.

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La empresa que acreditó experiencia de una funcionaria de Cancillería fue creada en 2023 - crédito Luisa González/REUTERS
La empresa que acreditó experiencia de una funcionaria de Cancillería fue creada en 2023 - crédito Luisa González/REUTERS

El registro de la empresa figura desde 2023

El medio citado afirmó que tuvo acceso al certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de Barranquilla. En ese documento, según el informe, Gina González Grau Consultores aparece registrada en 2023.

La diferencia entre la fecha de constitución de la sociedad y el inicio de la experiencia laboral consignada en la certificación abrió dudas sobre la validez de los dos primeros años incluidos en el documento. El reporte periodístico sostuvo que la compañía no podía acreditar una relación laboral previa a su propia inscripción formal ante la Cámara de Comercio.

“Para cumplir el tiempo exigido por el manual de funciones de la Cancillería, ella termina certificándose a ella misma desempeñando el cargo de directora general en su propia empresa”, dijeron desde el medio citado.

Agregaron también que la certificación cubre un lapso de “unos cinco años y unos meses más”, suficiente para satisfacer la exigencia de experiencia establecida para la Secretaría General del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, el mismo reporte advirtió que la firma “no existía en el año 2021”. “Vamos a presentar el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en donde queda en evidencia que esa empresa fue registrada en el año 2023”, afirmaron.

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La certificación habría sido firmada por la misma funcionaria

El informe de la cadena plantea que la propia Gina González Grau certificó su desempeño como directora general de la empresa. Esa circunstancia, sumada a la diferencia de fechas, concentra las preguntas sobre el proceso de acreditación de requisitos para el nombramiento.

“Esos otros dos años de experiencia que ella misma se certifica a sí misma para ser nombrada en la Cancillería, ¿de dónde salen?”, cuestionaron desde Caracol Radio.

La situación podría derivar en revisiones administrativas si las autoridades competentes determinan que deben verificar los soportes entregados durante el proceso de nombramiento.

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También hubo cambios en la Embajada de Colombia en Marruecos

Durante la misma emisión, Caracol Radio informó sobre un cambio en la representación diplomática de Colombia en Marruecos. El embajador de carrera Carlos Arturo Forero, quien llevaba cerca de dos años en Rabat, habría sido notificado de que tendría reemplazo.

Según el relato radial, Forero se enteró de la decisión tras conversar con personas vinculadas a la Cancillería. “Llegó un día el embajador Carlos Arturo Forero a hablar con algunas fuentes, con personas en la Cancillería, y le dijeron: ‘Óigale, ya viene su reemplazo’”, relataron.

La versión agregó que el diplomático “no tenía ni idea” del relevo y que conoció la novedad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Rabat. El reporte mencionó que el eventual reemplazante sería un abogado español que antes representó al Centro Democrático en España, aunque no precisó su identidad ni aportó detalles sobre la fecha de su designación.

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