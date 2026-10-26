Lenard Vanderaa aclaró cuál es el estado de su relación con Daniela Álvarez: “No estoy con ella”

El actor español aseguró que son buenos amigos y hablan constantemente, pero de ahí no existe otro vínculo entre los dos - crédito @lenard.vanderaa/IG

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El actor español Lenard Vanderaa, radicado en México, habló sobre los persistentes rumores que lo vinculan sentimentalmente con su expareja Daniela Álvarez, ex Señorita Colombia, y descartó una reconciliación amorosa entre ambos.

En declaraciones recientes a través de su cuenta de Instagram, en una dinámica de preguntas y respuestas, el español elogió a la presentadora barranquillera, pero fue enfático al precisar que mantienen una relación de amistad.

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Vanderaa aseguró que no está con Daniela Álvarez, aunque hablan a menudo

Las especulaciones sobre un posible reencuentro amoroso entre los dos se intensificaron tras la difusión de imágenes captadas en un concierto en Bogotá, donde la expareja fue vista en actitud cariñosa.

El espaol decidió aclarar la realidad de su relación con Daniela Álvarez - crédito @lenard.vanderaa/Instagram

Los registros, difundidos por el programa La Red de Caracol Televisión y replicados en redes sociales, mostraban a Vanderaa abrazando a la modelo por la espalda mientras compartían el evento junto al hermano y la cuñada de ella.

Ante la ola de especulaciones, el actor decidió abordar el tema públicamente ante la pregunta de una seguidora que decía: “Tienes una relación de pareja con Daniela Álvarez? Hacen linda pareja”.

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“No estoy con Daniela, pero hablamos, hablamos a menudo”, afirmó, y señaló que la cercanía entre ambos responde a un vínculo de amistad que se ha mantenido a lo largo de los años. Vanderaa reconoció que inicialmente no pensaba responder a los cuestionamientos, pero optó por aclarar la situación dado el buen trato que existe entre los dos.

El español destacó la labor de Álvarez con su fundación tras los terremotos en Venezuela y Colombia

El actor aprovechó para referirse a la labor humanitaria de Daniela Álvarez con su fundación, particularmente en el contexto de los recientes terremotos que afectaron a Venezuela y Colombia. “Justo ahora con todo lo que ha pasado con los terremotos en Venezuela, en Colombia, veo cómo está con su fundación ayudando”, expresó.

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Su relación inició en 2018, pero decidieron ponerle punto final sin mencionar los motivos de su ruptura - crédito @daniellalvareztv/IG

La Fundación Daniela Álvarez se ha enfocado en acompañar a personas que perdieron extremidades como consecuencia de los sismos, brindando apoyo en el proceso de protetización. La propia modelo, quien sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda en 2020 debido a una isquemia vascular, puso su experiencia y la estructura de su organización al servicio de los sobrevivientes.

“Es realmente un ser con mucha luz”, dijo Vanderaa sobre la exreina

A pesar de negar la reconciliación, Vanderaa no escatimó en elogios hacia la presentadora. La describió como “una mujer graciosísima” y “un ser con mucha luz”, y aseguró que quienes la conocen personalmente coinciden en que su personalidad trasciende lo que se percibe a través de las redes sociales.

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“Daniela realmente es una persona especial que he tenido la suerte y que tengo la suerte de que es parte de mi vida”, afirmó el actor, quien además le deseó lo mejor en el plano sentimental. “El día que conozca a un hombre, pues le deseo lo mejor, que sea un superhombretón, que la cuide, que la respete, que la admire, que la haga feliz”, añadió.

La relación entre ambos terminó en 2021 tras un complejo proceso médico

Daniella Álvarez y Lenard Vanderaa se reconciliaron en 2020 cuando la exreina perdió una de sus piernas - crédito @daniellalvareztv/IG

La historia entre Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa es una de las más comentadas en el ámbito del entretenimiento colombiano. Iniciaron su relación años atrás, se separaron en 2018 y se reconciliaron en 2020, justo cuando la modelo enfrentaba la crisis de salud que derivó en la amputación de su pierna.

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El actor español la acompañó durante todo ese proceso, pero la pareja terminó de forma definitiva en 2021.

Tras la ruptura, Vanderaa enfrentó duras críticas por parte de internautas que lo acusaron de haber abandonado a la barranquillera. Sin embargo, en octubre de 2025, la propia Álvarez desmintió esas versiones en una entrevista con la dermatóloga Carolina Martínez.

“Lenard jamás me abandonó, nunca me dio la espalda, fue el ser humano más incondicional conmigo”, declaró la modelo, quien reconoció que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación.