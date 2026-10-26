Colombia

Lenard Vanderaa aclaró cuál es el estado de su relación con Daniela Álvarez: “No estoy con ella”

Tras las imágenes juntos en un concierto de Bogotá meses atrás, el intérprete explicó en Instagram que conserva una amistad cercana con la presentadora y que ambos conversan frecuentemente desde su ruptura definitiva

El actor español aseguró que son buenos amigos y hablan constantemente, pero de ahí no existe otro vínculo entre los dos - crédito @lenard.vanderaa/IG

Guardar

El actor español Lenard Vanderaa, radicado en México, habló sobre los persistentes rumores que lo vinculan sentimentalmente con su expareja Daniela Álvarez, ex Señorita Colombia, y descartó una reconciliación amorosa entre ambos.

En declaraciones recientes a través de su cuenta de Instagram, en una dinámica de preguntas y respuestas, el español elogió a la presentadora barranquillera, pero fue enfático al precisar que mantienen una relación de amistad.

PUBLICIDAD

Vanderaa aseguró que no está con Daniela Álvarez, aunque hablan a menudo

Las especulaciones sobre un posible reencuentro amoroso entre los dos se intensificaron tras la difusión de imágenes captadas en un concierto en Bogotá, donde la expareja fue vista en actitud cariñosa.

Lenard Vanderaa
El espaol decidió aclarar la realidad de su relación con Daniela Álvarez - crédito @lenard.vanderaa/Instagram

Los registros, difundidos por el programa La Red de Caracol Televisión y replicados en redes sociales, mostraban a Vanderaa abrazando a la modelo por la espalda mientras compartían el evento junto al hermano y la cuñada de ella.

Ante la ola de especulaciones, el actor decidió abordar el tema públicamente ante la pregunta de una seguidora que decía: “Tienes una relación de pareja con Daniela Álvarez? Hacen linda pareja”.

PUBLICIDAD

“No estoy con Daniela, pero hablamos, hablamos a menudo”, afirmó, y señaló que la cercanía entre ambos responde a un vínculo de amistad que se ha mantenido a lo largo de los años. Vanderaa reconoció que inicialmente no pensaba responder a los cuestionamientos, pero optó por aclarar la situación dado el buen trato que existe entre los dos.

El español destacó la labor de Álvarez con su fundación tras los terremotos en Venezuela y Colombia

El actor aprovechó para referirse a la labor humanitaria de Daniela Álvarez con su fundación, particularmente en el contexto de los recientes terremotos que afectaron a Venezuela y Colombia. “Justo ahora con todo lo que ha pasado con los terremotos en Venezuela, en Colombia, veo cómo está con su fundación ayudando”, expresó.

Foto tomada de redes sociales
Su relación inició en 2018, pero decidieron ponerle punto final sin mencionar los motivos de su ruptura - crédito @daniellalvareztv/IG

La Fundación Daniela Álvarez se ha enfocado en acompañar a personas que perdieron extremidades como consecuencia de los sismos, brindando apoyo en el proceso de protetización. La propia modelo, quien sufrió la amputación parcial de su pierna izquierda en 2020 debido a una isquemia vascular, puso su experiencia y la estructura de su organización al servicio de los sobrevivientes.

“Es realmente un ser con mucha luz”, dijo Vanderaa sobre la exreina

A pesar de negar la reconciliación, Vanderaa no escatimó en elogios hacia la presentadora. La describió como “una mujer graciosísima” y “un ser con mucha luz”, y aseguró que quienes la conocen personalmente coinciden en que su personalidad trasciende lo que se percibe a través de las redes sociales.

“Daniela realmente es una persona especial que he tenido la suerte y que tengo la suerte de que es parte de mi vida”, afirmó el actor, quien además le deseó lo mejor en el plano sentimental. “El día que conozca a un hombre, pues le deseo lo mejor, que sea un superhombretón, que la cuide, que la respete, que la admire, que la haga feliz”, añadió.

La relación entre ambos terminó en 2021 tras un complejo proceso médico

Ex Miss Colombia, Daniella Álvarez, mostró como quedó su pierna tras operación de amputación del pie
Daniella Álvarez y Lenard Vanderaa se reconciliaron en 2020 cuando la exreina perdió una de sus piernas - crédito @daniellalvareztv/IG

La historia entre Daniela Álvarez y Lenard Vanderaa es una de las más comentadas en el ámbito del entretenimiento colombiano. Iniciaron su relación años atrás, se separaron en 2018 y se reconciliaron en 2020, justo cuando la modelo enfrentaba la crisis de salud que derivó en la amputación de su pierna.

El actor español la acompañó durante todo ese proceso, pero la pareja terminó de forma definitiva en 2021.

Tras la ruptura, Vanderaa enfrentó duras críticas por parte de internautas que lo acusaron de haber abandonado a la barranquillera. Sin embargo, en octubre de 2025, la propia Álvarez desmintió esas versiones en una entrevista con la dermatóloga Carolina Martínez.

“Lenard jamás me abandonó, nunca me dio la espalda, fue el ser humano más incondicional conmigo”, declaró la modelo, quien reconoció que fue ella quien tomó la decisión de terminar la relación.

Temas Relacionados

Lenard VanderaaDaniela ÁlvarezRelaciones de parejaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

En el estadio El Campín de Bogotá, Leones y Leopardos se enfrentarán y el ganador tendrá un pie en los cuadrangulares semifinales del campeonato colombiano

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Abelardo de la Espriella respondió a las críticas por algunos de los comentarios que hace durante sus eventos: “Pretenden que uno viva amargado”

Durante su alocución desde Barranquilla, el mandatario afirmó que la alegría no contradice la responsabilidad institucional y rechazó cambiar su estilo para complacer a quienes cuestionan sus intervenciones públicas

Abelardo de la Espriella respondió a las críticas por algunos de los comentarios que hace durante sus eventos: “Pretenden que uno viva amargado”

Grave incendio en el centro comercial Villanueva, cerca al parque de Bolívar y la catedral Metropolitana en Medellín: una parte del techo colapsó, confirmó el alcalde

Las llamas afectaron un establecimiento comercial en la comuna 10, mientras las cuadrillas protegían a su personal desde la madrugada dellunes 25 de octubre

Grave incendio en el centro comercial Villanueva, cerca al parque de Bolívar y la catedral Metropolitana en Medellín: una parte del techo colapsó, confirmó el alcalde

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz, el único colombiano nominado al premio, ya está en Londres

El colombiano en la temporada 2025-2026 con Bayern Múnich ganó los tres títulos más importantes de Alemania y debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección Colombia

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz, el único colombiano nominado al premio, ya está en Londres

Abelardo de la Espriella anunció fuertes medidas de ahorro ante la fuerza del fenómeno de El Niño en Colombia: “Comienzo por mi casa”

El presidente dijo que aplica estas medidas desde hace meses y convocó a familias, comercios, empresas e instituciones a reducir el desperdicio de agua, gas y electricidad

Abelardo de la Espriella anunció fuertes medidas de ahorro ante la fuerza del fenómeno de El Niño en Colombia: “Comienzo por mi casa”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Mensaje de condolencias de Westcol por la muerte de Komanche desató críticas en redes sociales: “Hipócrita”

Mensaje de condolencias de Westcol por la muerte de Komanche desató críticas en redes sociales: “Hipócrita”

Jorge Barón reveló que vio a la Virgen tras morir por unos segundos en una clínica de Bogotá: “Me dijo que yo debía regresar”

Flavia Dos Santos celebró la reelección del presidente Lula da Silva: “Brasil es nuestro”

La Segura combinó lágrimas y humor al hablar del motivo de su ausencia en redes sociales: “No quiero normalizar el siempre tener que mostrarme bien”

Yaya Muñoz se refirió a la petición de Alexa Torrex de hacer pruebas antidopaje en ‘Stream Fighters 5’ y reveló si entrenaría con Andrea Valdiri

Deportes

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Independiente Santa Fe vs. Atlético Bucaramanga - en vivo HOY: siga aquí el partido aplazado de la fecha 14 en la Liga BetPlay 2026-II

Ceremonia de premiación del Balón de Oro 2026 - en vivo HOY: Luis Díaz, el único colombiano nominado al premio, ya está en Londres

Nairo Quintana se refirió a la continuidad de Egan Bernal en el ciclismo profesional: “Ha estado ahí luchando un poco”

Barristas de Once Caldas habrían suplantado a las autoridades: pidieron cédulas y verificaron prendas en el clásico contra el Pereira

Camilo Zúñiga reveló el momento en el que lo buscó Boca Juniors, Millonarios e Independiente Medellín: también se refirió a su segundo ciclo en Atlético Nacional