Jugadores de Deportivo Pereira están otra vez en paro indefinido: dicen que les deben la prima legal y el salario de septiembre

Deportivo Pereira es el peor equipo en la reclasificación con menos de 25 puntos en dos torneos - crédito Colprensa

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) denunció en la red social X el reiterado incumplimiento del Deportivo Pereira con su plantel y pidió al Ministerio del Deporte suspender el reconocimiento deportivo del club. “Inadmisible el reiterado incumplimiento del @DeporPereiraFC con su plantel de futbolistas”, escribió la agremiación.

Según el mensaje, el club adeuda a la fecha la prima legal y el salario correspondiente a septiembre. Ante esa situación, los futbolistas decidieron no disputar los próximos compromisos mientras no se regularicen los pagos pendientes, de acuerdo con lo informado por el sindicato.

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Acolfutpro fundamentó su solicitud en el artículo 8 de la Ley 1445 de 2011, que faculta al Ministerio del Deporte a suspender el reconocimiento de un club cuando este acumula más de 60 días de atraso en obligaciones laborales, aportes a la seguridad social o pagos parafiscales. La publicación cerró con un cuestionamiento directo a las autoridades: “¿Hasta cuándo las autoridades le permitirán a este club vulnerar sistemáticamente los derechos de los futbolistas profesionales?”.

Deportivo Pasto no solo venía mal en los resultados en la Liga BetPlay, sino que sus jugadores se arriesgaron en el tema físico - crédito Colprensa

El Deportivo Pereira no atraviesa su primera suspensión. El 2 de diciembre de 2025, el Ministerio del Deporte le retiró el reconocimiento deportivo mediante la Resolución 001053, tras comprobar deudas salariales con jugadores como Gonzalo Lencina y Neyder Yesid Arango, además del incumplimiento de aportes a la seguridad social. La sanción se mantuvo vigente hasta que el club demostrara el pago de las obligaciones pendientes.

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Esa decisión fue consecuencia de un expediente administrativo abierto desde 2023, con múltiples quejas de Acolfutpro ante el Ministerio y requerimientos formales al club que, según consta en los documentos oficiales, no obtuvieron respuesta por parte de la representación legal del equipo. El club quedó admitido en un acuerdo de reorganización bajo la Ley 1116 de 2006 en enero de 2026, un proceso que obliga a priorizar el pago de las deudas laborales generadas con posterioridad al acuerdo.

-crédito Richard Dangond/Colprensa

En agosto, Acolfutpro ya había solicitado ante la Superintendencia de Sociedades la liquidación judicial del club por el incumplimiento de esas obligaciones posteriores al acuerdo de reorganización, entre ellas el salario de julio y la primera quincena de agosto para los futbolistas, con atrasos de hasta cuatro quincenas para otros trabajadores. Los jugadores también perdieron en ese momento su afiliación al servicio de salud.

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La crisis administrativa tuvo efectos directos en el funcionamiento del equipo. El club no pudo inscribir jugadores nuevos para la temporada 2026 debido a sanciones de la FIFA por deudas atrasadas con deportistas que salieron de la institución por los problemas financieros. Esa restricción contribuyó a los malos resultados del equipo y a su posición cercana al descenso.

Un informe del observatorio Cies ubicó al Deportivo Pereira entre los clubes más inestables de Sudamérica, con 109 jugadores utilizados durante la crisis. El 5 de octubre, el club confirmó la salida del técnico Arturo Reyes, noveno entrenador en abandonar el cargo en medio de los problemas institucionales, tras una goleada 4-0 frente a Cúcuta Deportivo.

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Así va Deportivo Pereira en la tabla de posiciones en la Liga BetPlay 2026-II

-crédito Richard Dangond/Colprensa

Atlético Nacional: 32 puntos / +17 diferencia de gol / 15 partidos jugados. América de Cali: 31 puntos / +18 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Cali: 30 puntos / +14 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 25 puntos / +7 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Once Caldas: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -10 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Junior FC: 15 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Boyacá Chicó: 15 puntos / -13 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados.