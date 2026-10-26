Un hombre cayó de la torre del control del aeropuerto El Dorado, en Bogotá: esto es lo que saben las autoridades

El funcionario involucrado en el suceso pertenecía al área de meteorología - crédito @AerocivilCol / X

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Un funcionario habría caído desde la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, durante la madrugada del lunes 26 de octubre.

La información preliminar indica que la persona trabajaba en el área de meteorología. Según conoció Caracol Radio, el funcionario aparentemente se habría lanzado desde la estructura a las 3:00 a. m. y su cuerpo fue hallado cerca de las 9:00 a. m.

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El mismo medio aseguró que el hombre habría caído desde el octavo piso de la torre, con una altura de 89 metros hasta su punto máximo.

Un funcionario del Aeropuerto Internacional El Dorado cayó desde la torre de control en Bogotá - crédito Colprensa

De acuerdo con el reporte conocido por Noticias RCN, el hombre se identificó como Cesar Eduardo Mondragon Cediel, de 38 años, un analista meteorológico de la Aerocivil.

El personal de seguridad del aeropuerto El Dorado y la Policía Metropolitana acordanaron la zona para adelantar la isnpección técnica.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer qué ocurrió durante la madrugada y determinar si la caída fue voluntaria o si existieron otros factores relacionados con el caso. Además, se recolectan pruebas para determinar si fue un accidente.

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Aeronáutica Civil formuló pliego de cargos disciplinarios por acceso irregular a torre de control en El Dorado: joven operó 43 vuelos

La Aeronáutica Civil formuló cargos contra cinco funcionarios por permitir que un joven de 18 años, sin licencia ni formación técnica, impartiera instrucciones a decenas de vuelos desde la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá.

La investigación disciplinaria efectuada al interior de la Aeronáutica Civil determinó que los controladores permitieron el ingreso y la participación activa del joven en la torre de control - crédito Aeronáutica Civil

El caso ocurrió el 21 de julio de 2025 y derivó en una investigación disciplinaria que identificó la intervención del joven durante una hora y 24 minutos en una frecuencia de control aéreo.

La Aerocivil concluyó que Juan Diego Chavarro participó activamente en la coordinación de 43 vuelos comerciales pese a que no estaba autorizado para operar equipos ni comunicarse con aeronaves. La entidad consideró que el hecho comprometió la seguridad operacional del aeropuerto con mayor tráfico del país.

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La magnitud del episodio fue mayor que la reportada inicialmente. Las primeras versiones hablaban de tres vuelos, pero el documento conocido por CityTv estableció que el joven emitió instrucciones para 43 operaciones aéreas.

La entidad calificó el ingreso y la actuación del visitante como “una grave violación a la normativa aeronáutica”. También describió lo ocurrido como una “falla activa tipo violación”.

Según la Aerocivil, una intervención de este tipo puede causar “confusión, pérdida de separación mínima, o incluso incidentes no reportados, lo cual es inaceptable en un entorno de alta densidad como El Dorado”.

Aeronáutica Civil - Seguridad operacional - Seguridad aérea - Juan Diego Chavarro - Carlos Andrés Chavarro - Antonio Díaz - Mauricio Ferrer - Aeropuerto internacional El Dorado - Control de tránsito aéreo - Procuraduría General de la Nación

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Continúa la polémica por el ingreso de un joven de 18 años a la cabina de mando de la terminal aérea - crédito Aeronáutica Civil/Captura video

El organismo señaló que Chavarro ingresó a un área restringida del aeropuerto como visitante y manipuló los sistemas de comunicación reservados para controladores certificados.

La situación salió a la luz luego de que el joven publicara en redes sociales un video de su paso por la torre de control. En la grabación se escucha su voz mientras se comunica con vuelos comerciales.

La situación salió a la luz luego de que el joven publicara en redes sociales un video de su paso por la torre de control. En la grabación se escucha su voz mientras se comunica con vuelos comerciales.

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Entre las aeronaves que recibieron instrucciones aparece el vuelo 4131 de Latam. El joven le ordenó cambiar de frecuencia para iniciar el rodaje.

También figura el vuelo 4807 de Avianca, que recibió autorización para despegar con destino a Popayán.

En otro pasaje del registro audiovisual, Chavarro autorizó la salida del vuelo 217 de Avianca hacia Buenos Aires por la pista 1-4 derecha.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto también registraron el momento en que asumió tareas que corresponden al personal habilitado para controlar el tránsito aéreo.

Tres controladores afrontan cargos por permitir la intervención

La investigación disciplinaria determinó que los controladores Antonio Díaz y Mauricio Ferrer, junto con Andrés Chavarro Santana, permitieron que el joven participara en las comunicaciones y en la coordinación de aeronaves.

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De acuerdo con la Aerocivil, los tres funcionarios vulneraron las normas de seguridad operacional y la regulación aeronáutica al facilitar esa participación.

El documento divulgado por CityTv indica que Carlos Andrés Chavarro, controlador aéreo y padre del joven, estuvo relacionado con el acceso de su hijo a las instalaciones de la torre.

Los otros dos funcionarios investigados enfrentan cargos por no haber denunciado la situación ante las autoridades correspondientes.

Entre las aeronaves que recibieron instrucciones aparece el vuelo 4131 de Latam. El joven le ordenó cambiar de frecuencia para iniciar el rodaje.

También figura el vuelo 4807 de Avianca, que recibió autorización para despegar con destino a Popayán.

En otro pasaje del registro audiovisual, Chavarro autorizó la salida del vuelo 217 de Avianca hacia Buenos Aires por la pista 1-4 derecha.

Las cámaras de seguridad del aeropuerto también registraron el momento en que asumió tareas que corresponden al personal habilitado para controlar el tránsito aéreo.

La investigación disciplinaria determinó que los controladores Antonio Díaz y Mauricio Ferrer, junto con Andrés Chavarro Santana, permitieron que el joven participara en las comunicaciones y en la coordinación de aeronaves.

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De acuerdo con la Aerocivil, los tres funcionarios vulneraron las normas de seguridad operacional y la regulación aeronáutica al facilitar esa participación.

El documento divulgado por CityTv indica que Carlos Andrés Chavarro, controlador aéreo y padre del joven, estuvo relacionado con el acceso de su hijo a las instalaciones de la torre.

Los otros dos funcionarios investigados enfrentan cargos por no haber denunciado la situación ante las autoridades correspondientes.