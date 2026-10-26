Quién es Julián Quiñones, el otro futbolista colombiano que estaba nominado al Balón de Oro 2026: goleador en Arabia y destacado en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Julian Quiñones en la temporada 2025-2026 marcó 37 goles con el equipo saudí - crédito X/ @AlQadsiahEN

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El delantero Julián Quiñones, del Al-Qadsiah, fue nominado al Balón de Oro 2026 tras una temporada como máximo goleador en Arabia Saudita y una actuación decisiva con la selección mexicana en la Copa del Mundo. El premio se entregará el lunes 26 de octubre en Londres.

El atacante de 29 años comparte la lista de 30 candidatos con Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi y Erling Haaland. La nominación es la primera de Quiñones a este reconocimiento individual.

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Su producción con el club saudí también sostuvo su candidatura fuera del Mundial: hasta septiembre de 2026 acumulaba 63 goles en 72 partidos con Al-Qadsiah, de acuerdo con ballondor.com. Llegó al equipo en 2024, después de consolidarse en el fútbol mexicano.

Quiñones cerró la temporada 2025-26 con 33 goles en 31 partidos en la Saudi Pro League, la primera división de Arabia Saudita. Superó a Cristiano Ronaldo y a Ivan Toney en la tabla de anotadores, y sumó cuatro asistencias durante el campeonato.

Julián Quiñones de México en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México) en foto de archivo de José Méndez - crédito EFE

El delantero convirtió ese rendimiento en una referencia ofensiva para Al-Qadsiah, aunque su competencia se desarrolla en una liga cuyos equipos no tienen la misma presencia que los europeos en los principales torneos internacionales. En la última jornada, dejó atrás a Toney, delantero de Al-Ahli, y también superó a Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro.

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La Copa del Mundo amplificó su protagonismo con México. Después de recibir críticas y abucheos antes del torneo, terminó como máximo anotador del seleccionado con cuatro goles en cinco partidos y una asistencia bajo la conducción de Javier Aguirre.

Sus tantos llegaron ante Sudáfrica, República Checa, Ecuador e Inglaterra. En el debut frente al conjunto sudafricano, marcó el primer gol de una selección de la Concacaf en un Mundial y firmó la anotación más rápida del certamen en 20 años.

México quedó eliminado en los octavos de final tras perder 3-2 ante Inglaterra en el Estadio Banorte. Quiñones participó directamente en cinco o más goles durante el torneo, una marca que superó los cuatro aportes de Luis Hernández en 1998.

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De Magüí Payán a las canchas mexicanas

La infancia del futbolista transcurrió entre carencias de servicios básicos en la localidad colombiana de Magüí Payán - crédito X/@TigresOficial

La trayectoria del delantero comenzó en Magüí Payán, una localidad colombiana cercana a la frontera con Ecuador que él describió como “un pueblo muy lejano y olvidado”, en declaraciones a BBC Sport. Creció con su madre, su abuela y sus tres hermanas luego de que su padre abandonara a la familia cuando aún era pequeño.

La pobreza, la violencia y la falta de servicios básicos atravesaban la vida de la comunidad: alrededor del 75 % de las viviendas carece de saneamiento y muchas familias no tienen acceso seguro al agua potable. Quiñones hacía pequeños trabajos para contribuir al sostén familiar mientras estudiaba.

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Su madre evitó que permaneciera vinculado a malas compañías, según relató el futbolista a Fútbol Picante - ESPN MX: “Creo que todos los niños cometen errores, y yo acabé mezclándome con malas compañías. Pero mi madre fue la persona que nunca dejó que tocara fondo, que nunca dejó que tomara el camino equivocado”.

A los 16 años viajó a Cali para entrenarse en Fútbol Paz, un club amateur destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Llegó sin botines y con zapatos agujereados, pero en el torneo nacional sub-17 anotó 50 goles en 38 partidos y terminó como máximo goleador.

Un año después, el delantero y otros jugadores del proyecto realizaron una prueba en Tigres UANL. Como era menor de edad, viajó con su madre; ambos volaron en avión por primera vez para llegar a México.

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Tigres incorporó a Quiñones a sus divisiones juveniles. El dinero de su transferencia ayudó al crecimiento de Fútbol Paz y a la comunidad local, mientras que el primer salario del delantero fue entregado a su madre.

Ocho temporadas en México y la decisión de representar al país

El delantero de México, Julián Quiñones celebra después de anotar un gol ante Sudáfrica en la Ciudad de México el jueves 11 de junio de 2026. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Quiñones ganó dos títulos de Liga MX y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2020 con Tigres UANL. Durante su vínculo con el club fue cedido a Venados, Lobos BUAP y Atlas.

En Atlas, la cesión se transformó en una transferencia definitiva en 2022. El equipo conquistó dos campeonatos consecutivos de Liga MX y puso fin a una sequía de 70 años sin el título.

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Luego tuvo un paso breve por América, donde levantó tres trofeos. Tras ocho temporadas en el fútbol mexicano, se consolidó como atacante y pasó a integrar la selección nacional.

Antes había representado a Colombia en categorías juveniles, incluido el Sudamericano Sub-20 de 2017 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2018, torneo que ganó el seleccionado colombiano. Cuando recibió una convocatoria de Colombia en 2023, ya había decidido jugar para México.

“En México encontré un país muy generoso. La gente te acoge, te ayuda a destacar y a crecer como persona”, explicó Quiñones a BBC Sport. Su debut con la selección mexicana fue en noviembre de 2023 y su primer gol llegó cuatro meses después, ante Panamá, en una semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf.

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En 2025 obtuvo con México la Liga de Naciones y la Copa Oro. Su madre, Gloria, respaldó su decisión de representar al país donde desarrolló su carrera: “Nadie es profeta en su propia tierra. Cuando tienes sueños que cumplir, puedes ir a cualquier lugar y allí los harás realidad”, dijo a Fútbol Picante - ESPN MX.