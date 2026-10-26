Isabella Santodomingo criticó a Adriana Lucía por “vivir de la teta del Estado” y la cantante le respondió: “Te exijo una retractación”

Isabella Santodomingo y Adriana Lucía cayeron en un rifirrafe en redes sociales por sus diferencias ideológicas en política - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La controversia entre dos reconocidas figuras del entretenimiento colombiano escaló a un terreno personal después de que Isabella Santodomingo compartiera en sus historias de Instagram una serie de mensajes en los que expuso una conversación privada de WhatsApp con Adriana Lucía.

Asimismo, la también escritora reveló una cronología de los eventos en los que la cantante habría participado durante el gobierno de Gustavo Petro y terminó confesando que la bloqueó de su teléfono.

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El cruce comenzó durante una entrevista que Santodomingo concedió al periodista Santiago Vélez, donde la actriz y escritora barranquillera cuestionó la participación de artistas en conciertos financiados con recursos públicos y usó la expresión “vivir de la teta del Estado” para referirse a quienes, según ella, mantuvieron su vigencia gracias a vínculos con la administración anterior.

Adriana Lucía fue una de las figuras del entretenimiento en Colombia que mayor apoyo le brindó a Gustavo Petro en su campaña como en su gobierno - crédito @adrianalucia/Instagram - Juan Diego Cano/Presidencia

La también exparticipante de MasterChef mencionó directamente a Adriana Lucía y a la agrupación Doctor Krápula, y aseguró que la cantante cordobesa solamente tenía una canción reconocida por el público.

Adriana Lucía exigió una retractación pública y anunció acciones legales

Adriana Lucía no tardó en responder. A través de sus redes sociales, la intérprete rechazó los señalamientos y exigió que Santodomingo se retractara de sus palabras: “Jamás en mi vida he vivido de ‘la teta del Estado’, así que obviamente NO tienes cómo demostrar esto porque es MENTIRA. Te exijo una retracción pública”, manifestó.

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La cantante advirtió que esta vez piensa defender su nombre por la vía legal: “Para eso está la ley y vas a tener que demostrar lo que estás diciendo aquí”, agregó.

Isabella Santodomingo arremetió en contra de Adriana Lucía por reacción sobre 'vivir de la teta del estado' - crédito @isabella.santodomingo/IG

También relacionó este tipo de declaraciones con las amenazas que asegura haber recibido durante los últimos siete años contra ella y sus hijas, situación que ya había denunciado públicamente en agosto de 2025 y que se intensificó en junio de 2026.

“Trabajo desde que soy una niña, a mí NADIE me ha regalado nada. No seas atrevida”, escribió la artista, quien cerró su descargo con una advertencia directa: “Estoy mamada de que digan lo que sea de mí y nada les pase, esta vez me defenderé. Ya lo hice”.

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Santodomingo publicó una cronología y expuso el chat privado con la cantante

Lejos de retractarse, Isabella Santodomingo escaló la disputa a través de sus historias de Instagram.

La actriz publicó una tabla con una cronología año por año en la que enumeró los eventos en los que Adriana Lucía habría estado vinculada al gobierno del expresidente Petro: la posesión presidencial en 2022, una reunión en la Casa de Nariño y el evento “Nos movemos por la vida” en 2023, el concierto “Corazón del Mundo” en 2025 y el concierto “De la Esperanza” en 2026.

Isabella Santodomingo replicó las veces en las que Adriana Lucía participo en eventos del gobierno de Gustavo Petro - crédito @isabella.santodomingo/IG

En otra historia, Santodomingo explicó que la cantante quiso llevar el conflicto al terreno mediático y que, según Lucía, no hubo respuesta a su reclamo.

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“Como Adriana L. quiso que esto fuera mediático y según ella no hubo una respuesta de mi parte a su airado reclamo a mi opinión, aquí va mi respuesta”, escribió, antes de señalar que en los últimos cuatro años Colombia entera vio a la artista participar en eventos organizados por un gobierno “lleno de escándalos por haber derrochado el erario público”.

“Es muy fácil deducir que tu carrera, ‘presuntamente’, se mantuvo vigente gracias a tus vínculos ideológicos. Y esa, mi estimada Adriana, sí es de alguna forma u otra ‘vivir del Estado’”, concluyó la actriz en esa publicación.

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Isabella reveló el mensaje de WhatsApp que le envió a Adriana Lucía antes de bloquearla

La polémica alcanzó su punto más álgido cuando Santodomingo compartió una captura de pantalla de la conversación privada de WhatsApp que mantuvo con la cantante.

Isabella Santodomingo no se quedó callada y le lanzó un dardo a la cantante en respuesta a sus críticas - crédito @isabella.santodomingo/IG

En el mensaje, la actriz le escribió que no le interesaba mantener ningún tipo de comunicación: “A mí no me escribas, tú no eres amiga mía y a mí no me interesa ser amiga tuya ni de nadie que piense como tú. Buen día y borra mi número porque no me interesa ningún tipo de comunicación contigo”.

En la captura se observaba la leyenda “You blocked this person”, lo que confirmaba que Santodomingo procedió a bloquear a la cantante. “Y, como no me respondió, y además borró el mensaje que me envió, la bloqueé. Fin”, remató.

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También publicó un mensaje adicional en el que señaló que el tema no era solamente una cuestión de dinero, sino de oportunismo: “Si te pagaron o no, ni siquiera es el punto, es al servicio de quién y en contra de quién pusiste todo tu talento”, escribió. Además, afirmó que la cantante “nunca estuvo del lado de quienes queremos vivir en un país próspero y verdaderamente en paz”.

Adriana Lucía respondió y calificó a Santodomingo de “inculta que se cree culta”

La cantante arrmetió en contra de la actriz porque fue duramente criticada por su respaldo a Petro - crédito @adrianalucia/IG

La cantante no se quedó en silencio ante la exposición del chat. Adriana Lucía también recurrió a sus historias de Instagram para enviarle un mensaje a Santodomingo, en el que le dijo que “no hay nada más prepotente que una inculta que se cree culta”. Además, la acusó de necesitar hablar mal de ella, de las minorías y de otros para generar atención mediática: “Fuiste tú quien me mencionó, quien en medio de una promoción de lo que sea que estés promocionando, tienes que hablar mal de mí, con nombre propio”, le reclamó.

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La disputa entre las dos figuras del entretenimiento colombiano dejó abierta la posibilidad de que el conflicto se traslade al terreno legal, tal como advirtió la cantante cordobesa en sus primeras declaraciones.