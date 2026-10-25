Colombia

Yina Calderón ironizó sobre el matrimonio de Ariadna Gutiérrez en Cartagena: “Felicitaciones a los novios”

La creadora de contenido felicitó a la modelo por su boda celebrada en Cartagena, aunque acompañó sus palabras con referencias a la edad y al patrimonio del empresario neerlandés que causaron polémica en redes sociales

La huilense, aunque felicitó a la exreina de belleza, cuestionó que se hubiese casado con "un viejo", y hasta apuntó que era un matrimonio por dinero - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Guardar

La empresaria Yina Calderón reaccionó a la boda de Ariadna Gutiérrez con el empresario neerlandés Guus Franke y lanzó comentarios sobre la diferencia de edad entre ambos, además de una supuesta fortuna del esposo de la exreina.

Esto ocurrió después de la ceremonia católica que la sincelejana y Franke celebraron el sábado 24 de octubre en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en Cartagena, en una ceremonía en la que se reportó la presencia de 150 invitados entre familiares y amigos cercanos.

PUBLICIDAD

Gutiérrez llegó al templo con un vestido blanco de cuerpo entero diseñado por el francés Stéphane Rolland, con el que Ariadna colaboró previamente en pasarelas en Francia y durante la Barcelona Bridal Fashion Week.

“Hay 50 billones de euros para ser muy felices”

Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio con el empresario neerlandés Guus Franke en Cartagena, en una ceremonia exclusiva para 150 invitados - crédito @regiacol y @gutierrezary/Instagram
Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio con el empresario neerlandés Guus Franke en Cartagena, en una ceremonia exclusiva para 150 invitados - crédito @regiacol y @gutierrezary/Instagram

En sus historias de Instagram, Calderón felicitó a Gutiérrez por el matrimonio, aunque acompañó el mensaje con referencias irónicas al futuro económico de la modelo. “Quiero felicitar a Ariadna Gutiérrez, nuestra reina, que se casó por amor con un viejito como 30 años mayor que ella”, afirmó entre risas, haciendo señas con las manos en las que aludía a que primaba el interés económico en la decisión.

PUBLICIDAD

Siguiendo esa línea, la empresaria agregó: “En cualquier momento estira la pata y ya queda millonaria. Pero bueno, mi amor, eso es ser una inteligente, ser una inteligente”.

En su mensaje, la huilense insistió en bromear sobre el dinero que tendría la pareja. “Yo te digo que hay 50 billones de euros para ser muy felices y comer perdices”, expresó entre risas.

Luego volvió a referirse a la edad de Franke y concluyó con una felicitación a los recién casados. “El viejito puede ser el abuelo, pero bueno, si a ella le gusta... Eso es lo importante. Felicitaciones a los novios”, finalizó.

La sincelejana apareció por cuarta vez en su carrera en la Semana de la Alta Costura de París - crédito @gutierrezary/Instagram
Guus Franke tiene 50 años y Ariadna Gutiérrez cuenta con 32 años, lo que marca una diferencia de casi dos décadas entre ambos, hecho que Yina Calderón no pasó por alto - crédito @gutierrezary/Instagram

Estos comentarios generaron debate en redes sociales, entre quienes estuvieron de acuerdo con lo señalado por Yina, y quienes llegaron a tacharla hasta de envidiosa por sus palabras. Hasta ahora, Ariadna Gutiérrez no se ha referido al tema en sus redes sociales.

Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al Hotel Four Seasons de Cartagena, donde tuvo lugar la recepción. La pareja ha procurado mantener su relación fuera de la atención pública, al punto que solo hasta hace unas semanas se conocieron las intenciones de Gutiérrez de casarse.

El patrimonio de Franke y sus controversias legales

---
El patrimonio en acciones de Guus Franke en Circle8 Group alcanza los 48,3 millones de dólares en el mercado tecnológico - crédito @gussfranke/IG

A diferencia de lo que afirmó Calderón en sus historias, Franke no le lleva 30 años a Gutiérrez, sino casi dos décadas: el empresario tiene 50 años, mientras que la modelo, nacida el 25 de diciembre de 1993, tiene 32.

De acuerdo con la Agencia de Periodismo Investigativo (API), Franke acumula un patrimonio en acciones cercano a los 48,3 millones de dólares como director ejecutivo de Circle8 Group, una plataforma de contratación y consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial y ciberseguridad que cotiza en Nasdaq bajo el símbolo CIRC.

El empresario neerlandés llegó a esa posición tras la venta de Circle8 a Atlantic International Corp. el 23 de enero, operación por la que recibió 12.516.070 acciones, equivalentes al 19,99% de Atlantic. Su contrato laboral le garantiza un salario base de 800.000 dólares anuales con aumentos automáticos del 5% cada año. Antes de ese salto, Franke trabajó en KPMG y fundó empresas como Nedfact y Pilatus AG.

El perfil de Franke también incluye disputas legales sin resolver. Según una investigación de Follow the Money, en colaboración con Omroep Gelderland, el empresario falsificó extractos bancarios para ayudar a una expareja sentimental a conseguir una hipoteca.

La misma investigación documentó que un juez de Utrecht lo condenó en marzo de 2021 a pagarle a un instalador de aires acondicionados por trabajos contratados años atrás. Franke pagó una parte de la deuda y mantuvo la disputa por los intereses acumulados hasta que fue consultado por los periodistas de la agencia.

Franke también protagonizó un intento fallido de comprar el Vitesse Arnhem, club de fútbol tradicional de la Eredevisie, la primera división de la liga de los Países Bajos que atravesaba problemas financieros. El empresario se retiró del proceso de manera abrupta en octubre de 2024, justo cuando el club debía presentar información financiera clave. En julio de 2025, la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol le retiró la licencia profesional al equipo tras concluir que incumplió de forma reiterada las normas del sistema de licencias.

Circle8 reportó ingresos de 780 millones de dólares en 2025, aunque la compañía admitió ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dudas sobre su capacidad de seguir operando durante el próximo año, debido a pérdidas acumuladas y una línea de crédito que ronda los 174,9 millones de euros.

Temas Relacionados

Yina CalderónAriadna GutiérrezGuus FrankeColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Yina Calderón eligió los mejor y peor vestidos de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Se veía superbarato”

Desde una escala en Atlanta, la creadora colombiana comentó en Instagram sus elecciones de alfombra, con observaciones sobre Isabella Ladera, Myke Towers, Rosalía y otras figuras de la ceremonia

Yina Calderón eligió los mejor y peor vestidos de los Premios Billboard de la Música Latina 2026: “Se veía superbarato”

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: GOL DE NACIONAL en el clásico paisa el partido con James Rodríguez en cancha, siga el minuto a minuto

El Verdolaga hace de local y Lucas González dispone nuevamente de Alfredo Morelos en la delantera, aunque está en el banco de suplentes; mientras que el Poderoso cuenta en el ataque con el regreso de Jeison Medina

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: GOL DE NACIONAL en el clásico paisa el partido con James Rodríguez en cancha, siga el minuto a minuto

Jhon Jáder Durán se recuperó de su lesión y ya está disponible para el Benfica, según confirmó el entrenador del equipo: “De tres meses a tres días”

El equipo del colombiano enfrentará a Santa Clara, el lunes 26 de octubre del 2026 a partir de la 1:45 p. m.

Jhon Jáder Durán se recuperó de su lesión y ya está disponible para el Benfica, según confirmó el entrenador del equipo: “De tres meses a tres días”

Revelan prueba de supervivencia Jaime Cutiva, ganadero secuestrado en Caquetá

El comerciante de 67 años fue reportado como desaparecido desde el 15 de octubre de 2026, luego de que encontraran su camioneta incinerada en una zona rural de Puerto Rico

Revelan prueba de supervivencia Jaime Cutiva, ganadero secuestrado en Caquetá

Andrés Forero advirtió que el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior podría alejar al Gobierno de los partidos que necesita en el Congreso: “Se necesita alguien que concierte más”

Las dificultades para sacar adelante el presupuesto nacional y las iniciativas pendientes ponen a prueba la estrategia política del Ejecutivo. El senador del Centro Democrático señaló que el diálogo con las distintas colectividades será clave para conseguir respaldo legislativo

Andrés Forero advirtió que el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior podría alejar al Gobierno de los partidos que necesita en el Congreso: “Se necesita alguien que concierte más”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: este es el código de vestuario que se exige a los invitados a la ceremonia

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: este es el código de vestuario que se exige a los invitados a la ceremonia

La Suzy: de los elogios de Juanes y tocar con Ricardo Arjona, a ponerse a prueba con su proyecto solista

Lorena Altamirano y “El Flaco” Solórzano pasaron problemas mecánicos camino a una fiesta: “De blanco, y nos pinchamos”

Carolina Cruz confiesa que no perdonaría una infidelidad: “No está dentro de mis planes”

Elizabeth Loaiza reveló cuánto dinero gana creando contenido para OnlyFans junto a su esposo: "Bien para tú no mostrar nada"

Deportes

Jhon Jáder Durán se recuperó de su lesión y ya está disponible para el Benfica, según confirmó el entrenador del equipo: “De tres meses a tres días”

Jhon Jáder Durán se recuperó de su lesión y ya está disponible para el Benfica, según confirmó el entrenador del equipo: “De tres meses a tres días”

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: GOL DE NACIONAL en el clásico paisa el partido con James Rodríguez en cancha, siga el minuto a minuto

Video | Pablo Hernández, entrenador del Castellón, sobre el triplete en asistencias de Matías Orozco ante Sporting Gijón: “Debe seguir demostrando”

Un error le costó al Deportivo Cali la eliminación en la Copa Libertadores Femenina: Olimpia lo superó por 1-0

Hora y dónde ver la premiación del Balón de Oro 2026 en Colombia: Luis Díaz es uno de los nominados