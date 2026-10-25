Yina Calderón ironizó sobre el matrimonio de Ariadna Gutiérrez en Cartagena: “Felicitaciones a los novios”

La huilense, aunque felicitó a la exreina de belleza, cuestionó que se hubiese casado con "un viejo", y hasta apuntó que era un matrimonio por dinero - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

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La empresaria Yina Calderón reaccionó a la boda de Ariadna Gutiérrez con el empresario neerlandés Guus Franke y lanzó comentarios sobre la diferencia de edad entre ambos, además de una supuesta fortuna del esposo de la exreina.

Esto ocurrió después de la ceremonia católica que la sincelejana y Franke celebraron el sábado 24 de octubre en la Catedral de Santa Catalina de Alejandría, en Cartagena, en una ceremonía en la que se reportó la presencia de 150 invitados entre familiares y amigos cercanos.

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Gutiérrez llegó al templo con un vestido blanco de cuerpo entero diseñado por el francés Stéphane Rolland, con el que Ariadna colaboró previamente en pasarelas en Francia y durante la Barcelona Bridal Fashion Week.

“Hay 50 billones de euros para ser muy felices”

Ariadna Gutiérrez contrajo matrimonio con el empresario neerlandés Guus Franke en Cartagena, en una ceremonia exclusiva para 150 invitados - crédito @regiacol y @gutierrezary/Instagram

En sus historias de Instagram, Calderón felicitó a Gutiérrez por el matrimonio, aunque acompañó el mensaje con referencias irónicas al futuro económico de la modelo. “Quiero felicitar a Ariadna Gutiérrez, nuestra reina, que se casó por amor con un viejito como 30 años mayor que ella”, afirmó entre risas, haciendo señas con las manos en las que aludía a que primaba el interés económico en la decisión.

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Siguiendo esa línea, la empresaria agregó: “En cualquier momento estira la pata y ya queda millonaria. Pero bueno, mi amor, eso es ser una inteligente, ser una inteligente”.

En su mensaje, la huilense insistió en bromear sobre el dinero que tendría la pareja. “Yo te digo que hay 50 billones de euros para ser muy felices y comer perdices”, expresó entre risas.

Luego volvió a referirse a la edad de Franke y concluyó con una felicitación a los recién casados. “El viejito puede ser el abuelo, pero bueno, si a ella le gusta... Eso es lo importante. Felicitaciones a los novios”, finalizó.

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Guus Franke tiene 50 años y Ariadna Gutiérrez cuenta con 32 años, lo que marca una diferencia de casi dos décadas entre ambos, hecho que Yina Calderón no pasó por alto - crédito @gutierrezary/Instagram

Estos comentarios generaron debate en redes sociales, entre quienes estuvieron de acuerdo con lo señalado por Yina, y quienes llegaron a tacharla hasta de envidiosa por sus palabras. Hasta ahora, Ariadna Gutiérrez no se ha referido al tema en sus redes sociales.

Tras la ceremonia, los invitados se trasladaron al Hotel Four Seasons de Cartagena, donde tuvo lugar la recepción. La pareja ha procurado mantener su relación fuera de la atención pública, al punto que solo hasta hace unas semanas se conocieron las intenciones de Gutiérrez de casarse.

El patrimonio de Franke y sus controversias legales

El patrimonio en acciones de Guus Franke en Circle8 Group alcanza los 48,3 millones de dólares en el mercado tecnológico - crédito @gussfranke/IG

A diferencia de lo que afirmó Calderón en sus historias, Franke no le lleva 30 años a Gutiérrez, sino casi dos décadas: el empresario tiene 50 años, mientras que la modelo, nacida el 25 de diciembre de 1993, tiene 32.

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De acuerdo con la Agencia de Periodismo Investigativo (API), Franke acumula un patrimonio en acciones cercano a los 48,3 millones de dólares como director ejecutivo de Circle8 Group, una plataforma de contratación y consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial y ciberseguridad que cotiza en Nasdaq bajo el símbolo CIRC.

El empresario neerlandés llegó a esa posición tras la venta de Circle8 a Atlantic International Corp. el 23 de enero, operación por la que recibió 12.516.070 acciones, equivalentes al 19,99% de Atlantic. Su contrato laboral le garantiza un salario base de 800.000 dólares anuales con aumentos automáticos del 5% cada año. Antes de ese salto, Franke trabajó en KPMG y fundó empresas como Nedfact y Pilatus AG.

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El perfil de Franke también incluye disputas legales sin resolver. Según una investigación de Follow the Money, en colaboración con Omroep Gelderland, el empresario falsificó extractos bancarios para ayudar a una expareja sentimental a conseguir una hipoteca.

La misma investigación documentó que un juez de Utrecht lo condenó en marzo de 2021 a pagarle a un instalador de aires acondicionados por trabajos contratados años atrás. Franke pagó una parte de la deuda y mantuvo la disputa por los intereses acumulados hasta que fue consultado por los periodistas de la agencia.

Franke también protagonizó un intento fallido de comprar el Vitesse Arnhem, club de fútbol tradicional de la Eredevisie, la primera división de la liga de los Países Bajos que atravesaba problemas financieros. El empresario se retiró del proceso de manera abrupta en octubre de 2024, justo cuando el club debía presentar información financiera clave. En julio de 2025, la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol le retiró la licencia profesional al equipo tras concluir que incumplió de forma reiterada las normas del sistema de licencias.

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Circle8 reportó ingresos de 780 millones de dólares en 2025, aunque la compañía admitió ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) dudas sobre su capacidad de seguir operando durante el próximo año, debido a pérdidas acumuladas y una línea de crédito que ronda los 174,9 millones de euros.