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Elizabeth Loaiza reveló cuánto dinero gana creando contenido para OnlyFans junto a su esposo: "Bien para tú no mostrar nada"

La creadora explicó que sus publicaciones sugerentes le dejaban una cifra menor, pero el material íntimo producido con su esposo disparó la rentabilidad de su perfil desde entonces en la plataforma

Durante los últimos años, Elizabeth Loaiza desarrolló una faceta como creadora de contenido exclusivo en OnlyFans que le ha dejado dividendos importantes, según su propio testimonio - crédito @elizabethloaiza/Instagram
Elizabeth Loaiza habló del salto financiero que implicó publicar contenido sexual junto a su esposo, aumentando sus ganancias en un 1900% - crédito @elizabethloaiza/Instagram
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La modelo y empresaria colombiana Elizabeth Loaiza reveló en una entrevista con la emisora La Mega la cifra exacta que gana al mes por su contenido en OnlyFans: más de 100.000 dólares. Es la primera vez que la caleña comparte públicamente ese número, según sus propias palabras, y lo hizo al detalle durante la conversación en El Megáfono, el programa de la emisora.

De 5.000 dólares a una cifra de seis dígitos mensuales

Loaiza explicó que sus ganancias en la plataforma no siempre fueron tan altas. Al principio, cuando su contenido era más discreto y no mostraba material explícito, los ingresos rondaban entre 5.000 y 10.000 dólares mensuales. Una cifra que ella misma calificó como “buena” para el tipo de publicaciones que hacía en ese momento.

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“Me preguntaron de varios programas cuánto te ganas... pues para mí eran 5.000 o 10.000 dólares, pues bien para tú no mostrar nada”, contó la modelo en La Mega.

Elizabeth Loaiza reveló que rechazó una oferta de 2 mil millones de pesos realizada por un hombre acaudalado para pasar una noche con ella, y luego para ser su pareja - crédito @elizabethloaiza/Instagram
Elizabeth Loaiza reveló que rechazó una oferta de 2 mil millones de pesos realizada por un hombre acaudalado para pasar una noche con ella, y luego para ser su pareja - crédito @elizabethloaiza/Instagram

El punto de quiebre llegó cuando tomó una decisión junto a su esposo, Juan Pablo Benavides, con quien tiene una relación estable desde hace años. La pareja decidió grabar contenido sexual explícito para la plataforma, un paso que cambió por completo la ecuación financiera de su cuenta.

“Nos grabamos teniendo relaciones y eso fue un boom impresionante”

La modelo describió el impacto que tuvo esa decisión en sus números. “Nos grabamos teniendo relaciones y eso fue un boom impresionante, pues porque obviamente de pasar de no ver nada a ver todo”, dijo durante la entrevista en La Mega.

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Cuando los presentadores le preguntaron directamente cuál había sido el salto en dinero tras ese cambio de estrategia, Loaiza dio la cifra por primera vez. “Fue bastante bueno económicamente, lo voy a decir por primera vez en la historia: un poco más de 100.000 dólares al mes”, respondió.

El empresario que comparte una hija y proyectos con Elizabeth Loaiza mantiene un perfil bajo - crédito @jpits888/ Instagram
El empresario que comparte una hija y proyectos con Elizabeth Loaiza mantiene un perfil bajo - crédito @jpits888/ Instagram

El acuerdo de pareja que hizo posible el negocio

La incursión de la empresaria caleña en la plataforma azul no fue una decisión unilateral. En entrevistas previas con el programa La Red, de Caracol Televisión, Loaiza había contado que llegó a un acuerdo con Benavides para crear contenido sensual sin que eso generara conflictos en su relación.

Lo que empezó como material sugerente terminó convirtiéndose en un negocio conjunto con contenido explícito, producido en pareja.

Loaiza abrió su cuenta en la plataforma en 2023 y desde entonces se posicionó como una de las creadoras de contenido para adultos más comentadas de Colombia. La modelo, que fue Miss Mundo Colombia en 2006, ha sido abierta al hablar del tema y ha respondido a las críticas vinculando su trabajo con la búsqueda de estabilidad económica para sus hijas.

“Lo que tengo es por mi mamá, no es por un marido”

Loaiza explicó la diferencia significativa en tráfico que le genera el contenido sensual frente al familiar que publica en redes sociales - crédito @elizabethloaiza/Instagram
Loaiza explicó la diferencia significativa en tráfico que le genera el contenido sensual frente al familiar que publica en redes sociales - crédito @elizabethloaiza/Instagram

En otras declaraciones, la modelo defendió su trabajo al proyectarlo hacia el futuro de sus hijas. “Cuando crezcan van a decir, lo que tengo es por mi mamá, no es por un marido”, expresó.

También explicó por qué el contenido sensual funciona mejor en redes que el material familiar. “Si tú ves, por ejemplo, un video familiar en el gimnasio cocinando, 100 mil visualizaciones, 500 likes. Ahora tú les montas una cosa sexy... hay videos que ya pasaron el millón de visualizaciones”, afirmó.

La revelación de los más de 100.000 dólares mensuales marca un salto enorme frente a las cifras que había compartido en 2023, cuando contó que sus ingresos promedio eran de unos 5.000 dólares al mes, con picos de hasta 9.000 dólares en meses buenos.

Mensajes a las declaraciones de la caleña no tardaron en aparecer, con mensajes como: “La vida no se trata solo de facturar”; “Por qué invitan a la juventud a que se pongan en esas vainas”; “No creo que sea el mensaje para los que quieren buscar un emprendimiento”, entre otros.

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