Video | Westcol compartió con el FC Barcelona en la previa del partido ante Real Madrid: así fue su encuentro con el hermano de Lamine Yamal

Westcol registrando en su canal de Kick la salida de los jugadores del Barcelona y el Real Madrid del camerino del estadio Spotify Camp Nou - crédito WestCol/Kick

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Westcol compartió con el Barcelona durante la previa del Clásico ante Real Madrid, programado para este domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou. El creador de contenido colombiano mostró en sus transmisiones de Kick algunos momentos de su recorrido por el estadio, donde coincidió con la mascota oficial del club, AuronPlay y el hermano menor de Lamine Yamal.

La presencia del streamer en Barcelona se produjo luego de que LaLiga autorizara a un grupo de creadores digitales a generar contenido alrededor del partido, sin emitir las imágenes oficiales del encuentro. Luis Villa, que es el nombre real de Westcol, anticipó que su cobertura se enfocaría en el ambiente de las tribunas, las reacciones y la experiencia dentro del estadio.

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En una de las escenas compartidas antes del partido, Westcol apareció sobre el césped junto a CAT, la mascota del FC Barcelona, un gato montés que el club presentó el 29 de noviembre de 2024, en su 125 aniversario.

“Lo que quiero es estar aquí en el campo tocando un poquito. ¿Usted qué dice, brother? ¿Usted habla? ¿No? Más o menos. ¿Y usted qué es, un gatico?”, comentó mientras interactuaba con el personaje.

“Vea, ese es el parcerito que yo tengo hoy”, agregó entre risas. Luego se refirió a CAT como “el animalito de aquí, el Barça” y sostuvo: “Nosotros deberíamos tener un animal también que nos represente”

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WestCol compartió con el FC Barcelona, que tiene como estrella a Lamine Yamal, en la previa del clásico español ante Rea Madrid, cuyo jugador a seguir es Mbappe - crédito @lamineyamal/@realmadrid/Instagram

El cruce con AuronPlay y el hermano de Lamine Yamal

Westcol también participó en un video junto a AuronPlay, uno de los creadores de contenido españoles invitados a la previa del encuentro. En ese registro, AuronPlay bromeó con Fermín López y pronosticó una victoria del equipo catalán: “Contento, porque va a jugar el abuelo, el abuelo de Fermín, amigos, nombre de abuelo, no lo olvidéis, ojalá marque hoy. Y yo creo que va a ganar el Barça tres-cero”.

Luego, AuronPlay se acercó a Westcol y le dijo: “Venga, va, te lo tiro. Míralo. Salud. ¿Cómo estás, hermano, bien? Míralo”. El colombiano reaccionó con sorpresa: “Ave María, ¿cómo voy a aparecer ahí?”.

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Otro de los momentos de la transmisión fue su encuentro con el hermano menor de Lamine Yamal, una de las figuras del Barcelona. Westcol lo presentó ante su audiencia entre risas: “Ese es un personaje”.

El video en el que comparten AuronPlay y WestCol en la cuenta del FC Barcelona - crédito Fc Barcelona

Westcol siguió la salida de los jugadores desde el estadio

El creador colombiano también mostró el sector por el que los futbolistas se dirigían desde los vestuarios hacia el campo. Separado por un vidrio, Westcol observó el paso de los jugadores del Real Madrid y reflexionó sobre quienes alcanzaron el fútbol profesional.

“Esto es como el camino... donde a usted le toca observar desde lejos, lo separan a uno con este vidrio. Están saliendo todos, vea. Ahí van los que cumplieron el sueño, los que lo lograron. Y nosotros mirando desde detrás de un vidrio, que no tenemos rodilla. Todos los que lo hicieron real”, expresó.

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WestCol y su promoción de conociendo el estadio donde se jugará el partido entre Barcelona y Real Madrid - crédito @WestCOL/Instagram

Al reconocer a algunos futbolistas, añadió: “Sí, a nosotros nos toca detrás del vidrio, pa, no nos dio. Ahí salen los del Real. Los veas, los veas. Esos seríamos nosotros si hubiéramos cumplido el sueño”. Entre los jugadores a los que mencionó estuvieron Gordon, Lamine Yamal, Cucurella y “la turtle”, en alusión a Kylian Mbappé.

Durante ese recorrido, Westcol afirmó que Gordon escuchaba La Plena: “Su canción favorita es La Plena, huevón, ¿recuerdan eso?”. El tema, titulado La Plena (W Sound 05), fue publicado el 19 de febrero de 2025 por W Sound, Beéle y Ovy On The Drums. Westcol figura como productor ejecutivo del proyecto, mientras que Ovy On The Drums aparece acreditado como productor de la canción.

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