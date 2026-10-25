Deportes

Video | Westcol compartió con el FC Barcelona en la previa del partido ante Real Madrid: así fue su encuentro con el hermano de Lamine Yamal

El creador de contenido mostró en su canal de Kick cómo luce el Spotify Camp Nou, el estadio donde el equipo barcelonista ejerce la localía

Westcol registrando en su canal de Kick la salida de los jugadores del Barcelona y el Real Madrid del camerino del estadio Spotify Camp Nou - crédito WestCol/Kick
Guardar

Westcol compartió con el Barcelona durante la previa del Clásico ante Real Madrid, programado para este domingo 25 de octubre de 2026 en el Spotify Camp Nou. El creador de contenido colombiano mostró en sus transmisiones de Kick algunos momentos de su recorrido por el estadio, donde coincidió con la mascota oficial del club, AuronPlay y el hermano menor de Lamine Yamal.

La presencia del streamer en Barcelona se produjo luego de que LaLiga autorizara a un grupo de creadores digitales a generar contenido alrededor del partido, sin emitir las imágenes oficiales del encuentro. Luis Villa, que es el nombre real de Westcol, anticipó que su cobertura se enfocaría en el ambiente de las tribunas, las reacciones y la experiencia dentro del estadio.

PUBLICIDAD

En una de las escenas compartidas antes del partido, Westcol apareció sobre el césped junto a CAT, la mascota del FC Barcelona, un gato montés que el club presentó el 29 de noviembre de 2024, en su 125 aniversario.

Lo que quiero es estar aquí en el campo tocando un poquito. ¿Usted qué dice, brother? ¿Usted habla? ¿No? Más o menos. ¿Y usted qué es, un gatico?”, comentó mientras interactuaba con el personaje.

“Vea, ese es el parcerito que yo tengo hoy”, agregó entre risas. Luego se refirió a CAT como “el animalito de aquí, el Barça” y sostuvo: “Nosotros deberíamos tener un animal también que nos represente

PUBLICIDAD

WestCol compartió con el FC Barcelona, que tiene como estrella a Lamine Yamal, en la previa del clásico español ante Rea Madrid, cuyo jugador a seguir es Mbappe - crédito @lamineyamal/@realmadrid/Instagram
WestCol compartió con el FC Barcelona, que tiene como estrella a Lamine Yamal, en la previa del clásico español ante Rea Madrid, cuyo jugador a seguir es Mbappe - crédito @lamineyamal/@realmadrid/Instagram

El cruce con AuronPlay y el hermano de Lamine Yamal

Westcol también participó en un video junto a AuronPlay, uno de los creadores de contenido españoles invitados a la previa del encuentro. En ese registro, AuronPlay bromeó con Fermín López y pronosticó una victoria del equipo catalán: “Contento, porque va a jugar el abuelo, el abuelo de Fermín, amigos, nombre de abuelo, no lo olvidéis, ojalá marque hoy. Y yo creo que va a ganar el Barça tres-cero”.

Luego, AuronPlay se acercó a Westcol y le dijo: “Venga, va, te lo tiro. Míralo. Salud. ¿Cómo estás, hermano, bien? Míralo”. El colombiano reaccionó con sorpresa: “Ave María, ¿cómo voy a aparecer ahí?”.

Otro de los momentos de la transmisión fue su encuentro con el hermano menor de Lamine Yamal, una de las figuras del Barcelona. Westcol lo presentó ante su audiencia entre risas: “Ese es un personaje”.

El video en el que comparten AuronPlay y WestCol en la cuenta del FC Barcelona - crédito Fc Barcelona
El video en el que comparten AuronPlay y WestCol en la cuenta del FC Barcelona - crédito Fc Barcelona

Westcol siguió la salida de los jugadores desde el estadio

El creador colombiano también mostró el sector por el que los futbolistas se dirigían desde los vestuarios hacia el campo. Separado por un vidrio, Westcol observó el paso de los jugadores del Real Madrid y reflexionó sobre quienes alcanzaron el fútbol profesional.

Esto es como el camino... donde a usted le toca observar desde lejos, lo separan a uno con este vidrio. Están saliendo todos, vea. Ahí van los que cumplieron el sueño, los que lo lograron. Y nosotros mirando desde detrás de un vidrio, que no tenemos rodilla. Todos los que lo hicieron real”, expresó.

WestCol y su promoción de conociendo el estadio donde se jugará el partido entre Barcelona y Real Madrid - crédito @WestCOL/Instagram
WestCol y su promoción de conociendo el estadio donde se jugará el partido entre Barcelona y Real Madrid - crédito @WestCOL/Instagram

Al reconocer a algunos futbolistas, añadió: “Sí, a nosotros nos toca detrás del vidrio, pa, no nos dio. Ahí salen los del Real. Los veas, los veas. Esos seríamos nosotros si hubiéramos cumplido el sueño”. Entre los jugadores a los que mencionó estuvieron Gordon, Lamine Yamal, Cucurella y “la turtle”, en alusión a Kylian Mbappé.

Durante ese recorrido, Westcol afirmó que Gordon escuchaba La Plena: “Su canción favorita es La Plena, huevón, ¿recuerdan eso?”. El tema, titulado La Plena (W Sound 05), fue publicado el 19 de febrero de 2025 por W Sound, Beéle y Ovy On The Drums. Westcol figura como productor ejecutivo del proyecto, mientras que Ovy On The Drums aparece acreditado como productor de la canción.

Temas Relacionados

Videos de WestColFC BarcelonaReal MadridClásico de EspañaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz han ganado dos partidos y empatado uno en la competencia continental y enfrentarán a las segundas del grupo C

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa por la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez entre los convocados

El Verdolaga hará de local y Lucas González dispone nuevamente de Alfredo Morelos en la delantera; mientras que el Poderoso contará en el ataque con el regreso de Jeison Medina

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa por la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez entre los convocados

Camilo Zuñiga, exjugador de la selección Colombia, confesó la suma que cobraba por dar asistencias: “Así saqué mi primer carro en Atlético Nacional”

El lateral por derecha recordó que los cobros fueron, sobre todo, a Edison Cavani cuando estuvo en el Napoli, de la Serie A en Italia

Camilo Zuñiga, exjugador de la selección Colombia, confesó la suma que cobraba por dar asistencias: “Así saqué mi primer carro en Atlético Nacional”

‘Chicho’ Serna recomendó a joven defensor central de Atlético Nacional a Boca Juniors: “Me lo quisiera llevar ya”

El exjugador de Atlético Nacional y ex integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors habló del defensor central de 21 años previo al clásico paisa de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II

‘Chicho’ Serna recomendó a joven defensor central de Atlético Nacional a Boca Juniors: “Me lo quisiera llevar ya”

Marino Hinestroza figura en Brasil: marcó doblete con Vasco da Gama, alejó a su equipo del descenso y dejó en crisis a Corinthians

El colombiano celebró su primer grito de gol y permitió que su equipo comience a soñar con clasificar a torneo internacional a falta de siete partidos para que termine el Brasileirao

Marino Hinestroza figura en Brasil: marcó doblete con Vasco da Gama, alejó a su equipo del descenso y dejó en crisis a Corinthians
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano y “El Flaco” Solórzano pasaron problemas mecánicos camino a una fiesta: “De blanco, y nos pinchamos”

Lorena Altamirano y “El Flaco” Solórzano pasaron problemas mecánicos camino a una fiesta: “De blanco, y nos pinchamos”

Carolina Cruz confiesa que no perdonaría una infidelidad: “No está dentro de mis planes”

Elizabeth Loaiza reveló cuánto dinero gana creando contenido para OnlyFans junto a su esposo: "Bien para tú no mostrar nada"

Isabella, hija de Karina García, fue funada en redes sociales al afirmar que su mamá “parece una virgen” tras aparición en concierto de Kris R

Emiro Navarro, de ‘MasterChef Celebrity’, enfrenta un nuevo golpe: “Me rompió un poquito el corazón”

Deportes

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa por la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez entre los convocados

Camilo Zuñiga, exjugador de la selección Colombia, confesó la suma que cobraba por dar asistencias: “Así saqué mi primer carro en Atlético Nacional”

‘Chicho’ Serna recomendó a joven defensor central de Atlético Nacional a Boca Juniors: “Me lo quisiera llevar ya”

Marino Hinestroza figura en Brasil: marcó doblete con Vasco da Gama, alejó a su equipo del descenso y dejó en crisis a Corinthians