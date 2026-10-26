Gustavo Petro rechazó las denuncias en su contra sobre contratos a cambio de favores sexuales: “Vomitaría sobre mí mismo”

Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra de favores sexuales a cambio de contrataciones durante su gobierno - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

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Tras varias horas de silencio, el expresidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones formuladas en su contra sobre la presunta entrega de contratos estatales a cambio de relaciones íntimas. A través de una publicación compartida en la red social X, el exmandatario calificó las versiones como un intento coordinado por invadir su vida privada tras el fracaso de sus contradictores políticos en demostrar hechos de corrupción o nexos con el narcotráfico durante su trayectoria pública.

El pronunciamiento se produjo luego de la publicación de una entrevista en la revista Semana, en la cual Deicy Alejandra Jiménez afirmó haber sostenido un vínculo personal con el dirigente político y aseguró que recibió órdenes de prestación de servicios en entidades oficiales como retribución, al señalar la existencia de una red de decenas de mujeres en condiciones similares.

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“Ante el intento de intromisión en mi vida íntima y sexual, dado que no pudo comprobar ningún hecho de corrupción o narcotráfico en mi existencia”, escribió el ex jefe de Estado en la apertura de su mensaje.

Petro calificó las acusaciones como un intento de afectar su vida privada y su imagen pública - crédito @petrogustavo/X

Junto a estas palabras, Gustavo Petro compartió un comunicado en el que argumentó que las denuncias en su contra obedecerían a una campaña financiada desde sectores afines a la actual administración gubernamental.

“Después de que han intentado mostrarme como corrupto y narcotraficante, intención expresada por personas como Abelardo de la Espriella y Donald Trump, sin poder presentar una sola prueba de corrupción o narcotráfico, porque nunca me he robado un peso del erario y he luchado durante más de dos décadas contra los narcotraficantes, poniendo al descubierto sus relaciones políticas, ahora pasan a indagar constantemente sobre mi vida íntima y sexual”, afirmó el exgobernante.

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En el mismo documento, el exmandatario negó haber cometido actos ilegales en el ámbito personal y rechazó el uso de los recursos del Estado para fines particulares: “Jamás he entregado un contrato a cambio de obtener relaciones sexuales. Vomitaría sobre mí mismo si alguna vez hiciera algo semejante. En mi vida personal no he sometido a ninguna mujer. Siempre he puesto la libertad como principio fundamental de mis relaciones. Nunca he obligado a nadie”.

Gustavo Petro rechazó las acusaciones en su contra sobre presuntos contratos a cambio de favores sexuales - crédito @petrogustavo/X

Petro explicó que las políticas sociales implementadas durante su mandato presidencial buscaron beneficiar a sectores vulnerables mediante programas institucionales transparentes, marcando una distancia entre las ayudas estatales y las acusaciones formuladas por la joven de 29 años Deicy Jiménez.

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Gustavo Petro negó haber pagado relaciones sexuales a cambio de contratos

“Ayudar a mujeres pobres, madres cabeza de hogar y que realizan trabajo sexual, para que tengan opciones de vida diferentes, como he demostrado en la administración pública mediante programas concretos y financiados, es algo muy distinto a entregar contratos a cambio de relaciones sexuales. Jamás una persona que haya participado en esos programas públicos podrá decir que yo he hecho algo semejante”, agregó en su extenso comunicado.

El exmandatario también cuestionó la cobertura informativa del medio de comunicación y la conducta de la periodista Vicky Dávila, al señalar que el tratamiento periodístico vulnera las garantías básicas de la intimidad ciudadana.

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En el comunicado se lee: “Lo que tengo que decir sobre el intento de la revista Semana de invadir mi vida íntima y sexual es lo siguiente: nunca he cometido delitos en mi vida sexual. Creo que, sin el poder de quienes pagan por esas entrevistas, no buscarían invadir mi vida íntima y sexual. El intento de invadir la vida íntima de las personas acaba con la libertad de cualquier ser humano en Colombia”.

Gustavo Petro rechazó las versiones sobre supuestos favores sexuales por contratos estatales y defendió su trayectoria frente a los señalamientos - crédito @petrogustavo/X

Además, ante la denuncia de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), durante una charla con el periodista Daniel Samper, en la que cuestionó a Petro sobre supuestas relaciones con “niños travestis”, el expresidente dejó en claro: “Soy heterosexual, pero no critico a quienes tienen una orientación homosexual o bisexual, ni a quienes practican el poliamor. Han existido presidentes homosexuales y jamás los he criticado por ello”.

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Petro habló de su actuar “revolucionario” y de su fidelidad

“Cuando me enamoro, soy fiel. Y cuando no existe el amor, lo busco, aunque he aprendido que llega cuando tiene que llegar”, escribió en su comunicado.

Petro también defendió su visión de la sexualidad, basada en la libertad y el respeto por los derechos de los demás. En medio de los señalamientos en su contra, señaló: “Nunca he utilizado el poder público para obtener sexo, aunque sé lo que el poder puede provocar”.

Gustavo Petro negó que se utilizaran contratos para obtener favores íntimos, además de hablar de su actuar "revolucionario" - crédito Joel González/Presidencia

El exjefe de Estado relacionó su postura con la necesidad de combatir las desigualdades que afectan a las mujeres, por lo que, en medio de esta polémica que lo rodea a menos de dos meses de haber dejado el poder, escribió: “Cuando en esa búsqueda encuentro vidas destruidas por una sociedad machista, que discrimina económica y socialmente a las mujeres, hago lo que un revolucionario debe hacer: ayudar, entregarse al máximo y transformar la realidad”.

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Por su parte, el equipo jurídico del exmandatario, encabezado por el abogado Alejandro Carranza, anunció que interpondrá acciones legales contra la revista y la periodista Vicky Dávila por los delitos de injuria y calumnia.