Andrea Petro se burló de la joven que aseguró recibir contratos del expresidente a cambio de favores sexuales: “No eres el tipo de mujer que le gusta”

Andrea Petro se cuestionó sobre su vida sexual luego de saber todos los señalamientos íntimos contra Gustavo Petro - crédito @andreapetro91/Instagram

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Andrea Petro, hija mayor del expresidente Gustavo Petro, arremetió contra Deicy Alejandra Jiménez tras la difusión del reportaje periodístico en el que la joven aseguró haber recibido contratos estatales a cambio de favores personales durante la pasada administración de gobierno.

A través de dos pronunciamientos publicados en su cuenta de la red social X, la empresaria descalificó las declaraciones de la denunciante y rechazó que los relatos coincidan con las preferencias individuales de su padre.

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En su primer mensaje, Andrea Petro cuestionó la credibilidad del testimonio y afirmó que las declaraciones corresponden a la creación de un personaje para llamar la atención, como se dice coloquialmente, por sus ‘cinco minutos de fama’: “No eres ni remotamente el tipo de mujer que le gusta. Pero entiendo que, cuando no se tiene nada auténtico que ofrecer, toca inventarse un personaje”.

“A él le gustan las mujeres con carácter, dignidad y personalidad, no las que venden sus principios por conveniencia”, escribió la hija del ex jefe de Estado al referirse al perfil de la contratista.

Andrea Petro puso en duda la credibilidad del testimonio de Jiménez y sugirió que la joven estaría buscando atención con sus declaraciones - crédito @andreapetro91/X

No obstante, en su segundo post, Andrea Petro recurrió al sarcasmo para responder a las fotografías exhibidas en el informe periodístico como soporte probatorio, como para ‘limar las asperezas’ y restarle importancia; escribió: “🤣🤣🤣🤣 mi ex me hizo lo mismo y ni siquiera era mi brasier".

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Las imágenes presentadas por la joven como supuestas pruebas corresponderían a prendas de vestir que, según ella, pertenecerían a Gustavo Petro.

A raíz de ello, la empresaria y CEO de la marca de sostenibilidad Bachué reaccionó con ironía y aseguró que a ella también le habría ocurrido una situación similar.

Andrea Petro recurrió a la ironía para referirse a la controversia familiar y a los comentarios sobre la vida íntima de su padre - crédito @andreapetro91/X

Además, la hija mayor del expresidente decidió hablar sobre el tema en su cuenta de Instagram; por medio de una historia dijo irónicamente: “Yo aquí reflexionando, sabiendo que mi papá no rompe un plato en temas de sexo, ¿mhm? Y que yo rompo toda la vajilla, ¿qué vendría siendo yo? (...) Jueputa".

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Este es el nuevo escándalo que rodea al expresidente Petro

La reacción de Andrea Petro se desencadenó a raíz de una extensa entrevista publicada por la revista Semana, conducida por la periodista Vicky Dávila, donde Jiménez aseguró haber formado parte de un esquema de entre 30 y 40 mujeres jóvenes que presuntamente accedían a órdenes de prestación de servicios tras asistir a reuniones y encuentros íntimos con el exmandatario.

Durante la conversación grabada, la mujer de 29 años relató que conoció a Petro en 2019 a través de una plataforma de internet y que posteriormente se trasladó a Bogotá, ciudad en la que obtuvo contratos de apoyo a la gestión en entidades como el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

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“Muchas chicas son conscientes de las fiestas de Gustavo, o sea, esa es la red en la que todas participan en las fiestas y todas se prestan para eso, y tienen contratos. Pues él teniendo el poder, claro que sí. Porque le daba los contratos”, relató la mujer.

Al ser interrogada sobre las razones que la llevaron a guardar silencio durante el cuatrienio presidencial y hablar tras la culminación del mandato de Petro, Jiménez expuso que tenía “miedo” frente a la capacidad de influencia del exmandatario.

Deicy Jiménez sostuvo que compró cocaína y la transportó por vía aérea hacia Bogotá por encargo del exmandatario - crédito @VickyDavilaH/X

“No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos. No estoy de acuerdo con eso, con el abuso de poder”, afirmó Deicy Jiménez durante la mencionada entrevista.

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La denunciante agregó detalles sobre presuntas entregas de dinero para la adquisición de sustancias psicoactivas y el traslado de paquetes en vuelos comerciales durante la etapa en la que Petro se desempeñaba como senador, a su vez que entregó copias de chats de redes sociales y registros audiovisuales de los presuntos encuentros.

La relevancia de sus declaraciones llevó al Gobierno nacional a pronunciarse este domingo 25 de octubre de 2026. Por orden del presidente Abelardo de la Espriella, el ministro de Justicia y encargado de la cartera del Interior, Iván Cancino González, informó que se pondrá en marcha una ruta de protección urgente, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el propósito de salvaguardar la integridad de la testigo ante posibles amenazas o represalias.

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