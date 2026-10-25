Hora y dónde ver la premiación del Balón de Oro 2026 en Colombia: Luis Díaz es uno de los nominados

Cuatro jugadores del equipo masculino están nominados al equipo masculino - crédito Bayern Múnich

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La entrega del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, con Luis Díaz entre los 30 nominados al premio masculino. La ceremonia distinguirá a futbolistas, entrenadores, clubes, arqueros, delanteros y jóvenes destacados de la temporada 2025-26.

La ceremonia central comenzará a las 3:00 p. m., hora de Colombia, en el London Palladium Theatre, y los espectadores podrán seguir la gala por ESPN, Disney+ —en su plan Premium— y DAZN, que ofrecerá una transmisión gratuita a los usuarios que creen una cuenta en su sitio web o aplicación.

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El Balón de Oro es un premio individual creado por la revista francesa France Football en 1956. El reconocimiento evalúa el rendimiento de los jugadores a lo largo de una temporada, en lugar de limitarse a un partido o torneo específico.

Luis Díaz hace parte de los 30 nominados al Balón de Oro 2026 - crédito @luisdiaz19_/Instagram

Londres albergará por primera vez la ceremonia del Balón de Oro

La edición de 2026 tendrá un valor simbólico, ya que será la primera vez que Londres albergue la ceremonia. La elección de la capital británica coincide con el 70.º aniversario del premio y rinde homenaje a Stanley Matthews, futbolista inglés que recibió el primer Balón de Oro en 1956.

La mayor parte de las galas se realizó en París, ciudad de origen de France Football. Sin embargo, el reconocimiento tuvo ceremonias en Zúrich, Suiza, entre 2010 y 2015, cuando se fusionó con el premio de la FIFA bajo el nombre de FIFA Balón de Oro. Por eso, Londres no será la primera sede fuera de Francia, aunque sí será anfitriona por primera vez.

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Desde 2024, France Football organiza el galardón junto con la UEFA. La edición de este año contará con la conducción del exfutbolista francés Thierry Henry y la periodista deportiva Kate Scott. Además de los premios masculino y femenino, la gala entregará distinciones para jóvenes talentos, porteros, entrenadores, delanteros, equipos y proyectos sociales.

La felicitación de la Federación Colombiana de Fútbol a Luis Díaz por su nominación al Balón de Oro 2026 - crédito FCF

Lista de nominados al Balón de Oro masculino

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid).

Pau Cubarsí (España/FC Barcelona).

Marc Cucurella (España/Real Madrid).

Ousmane Dembélé (Francia/París Saint-Germain).

Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich).

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United).

Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal).

Erling Haaland (Noruega/Manchester City).

Achraf Hakimi (Marruecos/París Saint-Germain).

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich).

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/París Saint-Germain).

Lamine Yamal (España/FC Barcelona).

Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr).

Marquinhos (Brasil/París Saint-Germain).

Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán).

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid).

Nuno Mendes (Portugal/París Saint-Germain).

Lionel Messi (Argentina/Inter Miami).

João Neves (Portugal/París Saint-Germain).

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich).

Willian Pacho (Ecuador/París Saint-Germain).

Julián Quiñones (México/Al-Qadisiyah).

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal).

Rodri (España/FC Barcelona).

Fabián Ruiz (España/París Saint-Germain).

William Saliba (Francia/Arsenal).

Ferran Torres (España/París Saint-Germain).

Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich).

Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid).

Vitinha (Portugal/París Saint-Germain).

El otro jugador nacido en Colombia, pero nacionalizado mexicano, es Julián Quiñones para el Balón de Oro 2026 - crédito Reuters

¿Cómo se escoge el ganador del Balón de Oro?

El ganador surgirá de la votación de periodistas de países ubicados entre los primeros 100 puestos del ranking masculino de la FIFA. El jurado evalúa, en este orden, el rendimiento individual, los logros colectivos y la conducta deportiva. El Mundial de 2026 forma parte del período considerado para esta edición, aunque el reglamento no le concede un valor especial por encima de los demás torneos.

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En Colombia, el único integrante del jurado es el periodista Luis Francisco Andrade Cháves, conocido como Pache Andrade, quien vota desde 1995, cuando el galardón se volvió universal. En diálogo con Infobae Colombia, el 10 de septiembre del 2026, explicó que también tiene en cuenta “la importancia individual del jugador de fútbol, el equipo donde juega, los resultados, el desarrollo del juego y la trascendencia de lo que hace”.

Andrade subrayó la incidencia del club en el que milita cada candidato: “El jugador debe estar en un gran equipo”. Cada jurado debe ordenar a sus diez elegidos y, para esta edición, tuvo plazo hasta el 28 de septiembre para enviar su lista. El periodista reconoció que existen presiones para incidir en los votos: “Me han escrito los italianos, franceses, pero esto es muy normal y yo simplemente digo: ‘Oportunamente haré la elección’”.

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