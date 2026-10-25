Deportes

Hora y dónde ver la premiación del Balón de Oro 2026 en Colombia: Luis Díaz es uno de los nominados

Julián Quiñones es el otro futbolista nacido en territorio colombiano, aunque con posterior nacionalización en México, para el galardón que será entregado el lunes 26 de octubre

Cuatro jugadores del equipo masculino están nominados al equipo masculino - crédito Bayern Múnich

Guardar

La entrega del Balón de Oro 2026 se realizará el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, con Luis Díaz entre los 30 nominados al premio masculino. La ceremonia distinguirá a futbolistas, entrenadores, clubes, arqueros, delanteros y jóvenes destacados de la temporada 2025-26.

La ceremonia central comenzará a las 3:00 p. m., hora de Colombia, en el London Palladium Theatre, y los espectadores podrán seguir la gala por ESPN, Disney+ —en su plan Premium— y DAZN, que ofrecerá una transmisión gratuita a los usuarios que creen una cuenta en su sitio web o aplicación.

PUBLICIDAD

El Balón de Oro es un premio individual creado por la revista francesa France Football en 1956. El reconocimiento evalúa el rendimiento de los jugadores a lo largo de una temporada, en lugar de limitarse a un partido o torneo específico.

Luis Díaz se lesionó con el Bayern Múnich, después de una temporada que incluyó juegos con la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito @luisdiaz19_/Instagram
Luis Díaz hace parte de los 30 nominados al Balón de Oro 2026 - crédito @luisdiaz19_/Instagram

Londres albergará por primera vez la ceremonia del Balón de Oro

La edición de 2026 tendrá un valor simbólico, ya que será la primera vez que Londres albergue la ceremonia. La elección de la capital británica coincide con el 70.º aniversario del premio y rinde homenaje a Stanley Matthews, futbolista inglés que recibió el primer Balón de Oro en 1956.

La mayor parte de las galas se realizó en París, ciudad de origen de France Football. Sin embargo, el reconocimiento tuvo ceremonias en Zúrich, Suiza, entre 2010 y 2015, cuando se fusionó con el premio de la FIFA bajo el nombre de FIFA Balón de Oro. Por eso, Londres no será la primera sede fuera de Francia, aunque sí será anfitriona por primera vez.

PUBLICIDAD

Desde 2024, France Football organiza el galardón junto con la UEFA. La edición de este año contará con la conducción del exfutbolista francés Thierry Henry y la periodista deportiva Kate Scott. Además de los premios masculino y femenino, la gala entregará distinciones para jóvenes talentos, porteros, entrenadores, delanteros, equipos y proyectos sociales.

La felicitación de la Federación Colombiana de Fútbol a Luis Díaz por su nominación al Balón de Oro 2026 - crédito FCF
La felicitación de la Federación Colombiana de Fútbol a Luis Díaz por su nominación al Balón de Oro 2026 - crédito FCF

Lista de nominados al Balón de Oro masculino

  • Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid).
  • Pau Cubarsí (España/FC Barcelona).
  • Marc Cucurella (España/Real Madrid).
  • Ousmane Dembélé (Francia/París Saint-Germain).
  • Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich).
  • Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United).
  • Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal).
  • Erling Haaland (Noruega/Manchester City).
  • Achraf Hakimi (Marruecos/París Saint-Germain).
  • Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich).
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/París Saint-Germain).
  • Lamine Yamal (España/FC Barcelona).
  • Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr).
  • Marquinhos (Brasil/París Saint-Germain).
  • Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán).
  • Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid).
  • Nuno Mendes (Portugal/París Saint-Germain).
  • Lionel Messi (Argentina/Inter Miami).
  • João Neves (Portugal/París Saint-Germain).
  • Michael Olise (Francia/Bayern Múnich).
  • Willian Pacho (Ecuador/París Saint-Germain).
  • Julián Quiñones (México/Al-Qadisiyah).
  • Declan Rice (Inglaterra/Arsenal).
  • Rodri (España/FC Barcelona).
  • Fabián Ruiz (España/París Saint-Germain).
  • William Saliba (Francia/Arsenal).
  • Ferran Torres (España/París Saint-Germain).
  • Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich).
  • Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid).
  • Vitinha (Portugal/París Saint-Germain).
Un jugador de fútbol con la camiseta verde del número 16 alza los brazos y apunta hacia arriba frente a una portería y la tribuna.
El otro jugador nacido en Colombia, pero nacionalizado mexicano, es Julián Quiñones para el Balón de Oro 2026 - crédito Reuters

¿Cómo se escoge el ganador del Balón de Oro?

El ganador surgirá de la votación de periodistas de países ubicados entre los primeros 100 puestos del ranking masculino de la FIFA. El jurado evalúa, en este orden, el rendimiento individual, los logros colectivos y la conducta deportiva. El Mundial de 2026 forma parte del período considerado para esta edición, aunque el reglamento no le concede un valor especial por encima de los demás torneos.

En Colombia, el único integrante del jurado es el periodista Luis Francisco Andrade Cháves, conocido como Pache Andrade, quien vota desde 1995, cuando el galardón se volvió universal. En diálogo con Infobae Colombia, el 10 de septiembre del 2026, explicó que también tiene en cuenta “la importancia individual del jugador de fútbol, el equipo donde juega, los resultados, el desarrollo del juego y la trascendencia de lo que hace”.

Andrade subrayó la incidencia del club en el que milita cada candidato: “El jugador debe estar en un gran equipo”. Cada jurado debe ordenar a sus diez elegidos y, para esta edición, tuvo plazo hasta el 28 de septiembre para enviar su lista. El periodista reconoció que existen presiones para incidir en los votos: “Me han escrito los italianos, franceses, pero esto es muy normal y yo simplemente digo: ‘Oportunamente haré la elección’”.

Temas Relacionados

Balón de OroCuándo es el Balón de OroA qué hora es el Balón de OroLuis DíazColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz han ganado dos partidos y empatado uno en la competencia continental y enfrentarán a las segundas del grupo C

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: nóminas titulares confirmadas, siga aquí la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez

El Verdolaga hará de local y Lucas González dispone nuevamente de Alfredo Morelos en la delantera; mientras que el Poderoso contará en el ataque con el regreso de Jeison Medina

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: nóminas titulares confirmadas, siga aquí la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez

Video | Westcol compartió con el FC Barcelona en la previa del partido ante Real Madrid: así fue su encuentro con el hermano de Lamine Yamal

El creador de contenido mostró en su canal de Kick cómo luce el Spotify Camp Nou, el estadio donde el equipo barcelonista ejerce la localía

Video | Westcol compartió con el FC Barcelona en la previa del partido ante Real Madrid: así fue su encuentro con el hermano de Lamine Yamal

Camilo Zuñiga, exjugador de la selección Colombia, confesó la suma que cobraba por dar asistencias: “Así saqué mi primer carro en Atlético Nacional”

El lateral por derecha recordó que los cobros fueron, sobre todo, a Edison Cavani cuando estuvo en el Napoli, de la Serie A en Italia

Camilo Zuñiga, exjugador de la selección Colombia, confesó la suma que cobraba por dar asistencias: “Así saqué mi primer carro en Atlético Nacional”

‘Chicho’ Serna recomendó a joven defensor central de Atlético Nacional a Boca Juniors: “Me lo quisiera llevar ya”

El exjugador de Atlético Nacional y ex integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors habló del defensor central de 21 años previo al clásico paisa de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II

‘Chicho’ Serna recomendó a joven defensor central de Atlético Nacional a Boca Juniors: “Me lo quisiera llevar ya”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Lorena Altamirano y “El Flaco” Solórzano pasaron problemas mecánicos camino a una fiesta: “De blanco, y nos pinchamos”

Lorena Altamirano y “El Flaco” Solórzano pasaron problemas mecánicos camino a una fiesta: “De blanco, y nos pinchamos”

Carolina Cruz confiesa que no perdonaría una infidelidad: “No está dentro de mis planes”

Elizabeth Loaiza reveló cuánto dinero gana creando contenido para OnlyFans junto a su esposo: "Bien para tú no mostrar nada"

Isabella, hija de Karina García, fue funada en redes sociales al afirmar que su mamá “parece una virgen” tras aparición en concierto de Kris R

Emiro Navarro, de ‘MasterChef Celebrity’, enfrenta un nuevo golpe: “Me rompió un poquito el corazón”

Deportes

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: nóminas titulares confirmadas, siga aquí la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez

Video | Westcol compartió con el FC Barcelona en la previa del partido ante Real Madrid: así fue su encuentro con el hermano de Lamine Yamal

Camilo Zuñiga, exjugador de la selección Colombia, confesó la suma que cobraba por dar asistencias: “Así saqué mi primer carro en Atlético Nacional”

‘Chicho’ Serna recomendó a joven defensor central de Atlético Nacional a Boca Juniors: “Me lo quisiera llevar ya”