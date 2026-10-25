Video | Pablo Hernández, entrenador del Castellón, sobre el triplete en asistencias de Matías Orozco ante Sporting Gijón: “Debe seguir demostrando”

Pablo Hernández, director técnico del equipo, sobre el desempeño del colombiano Matías Orozco, que dio tres asistencias ante Sporting Gijón: "Debe seguir demostrando", dijo - crédito La Liga Rueda de Prensa

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Matías Orozco, el futbolista colombiano de 18 años, dio tres asistencias en 66 minutos y fue una de las figuras del CD Castellón en la goleada 4-0 sobre el Sporting de Gijón, el domingo 25 de octubre de 2026, por la jornada 11 de LaLiga Hypermotion, la segunda categoría del fútbol español.

El volante formado en las categorías menores del Deportivo Cali participó en los tres primeros tantos del equipo local antes de ser sustituido por Jari Vlak al minuto 67.

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El resultado tuvo una consecuencia inmediata en la tabla: el CD Castellón recuperó el liderato del campeonato con 26 puntos, uno más que el Almería, luego del empate del conjunto andaluz ante el Oviedo.

El Sporting, que había llegado a Castalia tras ganar sus tres compromisos ligueros anteriores, cayó al séptimo puesto y salió de la zona de promoción de ascenso.

Orozco asistió dos veces al delantero danés Adam Jakobsen y una al mediocampista Israel Suero. Jakobsen abrió el marcador a los tres minutos y completó su doblete a los 52, mientras que Suero marcó a los 25. Álvaro García convirtió el 4-0 definitivo a los 86 minutos, cuando el colombiano ya había dejado el campo.

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Matías Orozco dio tres asistencias en la victoria 4-0 de Castellón ante Sporting Gijon - crédito @morozco_10/Instagram

El resto de las estadísticas de Matías Orozco con Castellón ante Sporting Gijón

La primera asistencia surgió de una combinación entre Orozco y Jakobsen que dejó al atacante danés frente al arquero rival. La segunda llegó en una jugada colectiva que terminó con un remate de Suero desde afuera del área. Para el 3-0, Orozco controló un envío largo de Alberto Jiménez y habilitó otra vez a Jakobsen, que definió para sentenciar el encuentro.

El desempeño del colombiano no se redujo a los pases de gol. Según los registros de la plataforma de estadísticas futbolísticas FotMob y los datos difundidos tras el partido, también tuvo precisión en la circulación y participación defensiva. Sus números ante el Sporting de Gijón fueron los siguientes:

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3 asistencias .

34 pases precisos, con 94% de efectividad en entregas .

100% de precisión en pases largos .

171,7 metros recorridos con balón.

4 duelos ganados.

5 recuperaciones.

1 entrada y 1 despeje.

7 acciones defensivas.

Calificación de 9,4 sobre 10 en FotMob.

Matías Orozco disputó 28 partidos con Deportivo Cali entre 2025 y 2026 - crédito Deportivo Cali

Pablo Hernández, director técnico del Castellón, y su opinión sobre Matías Orozco

El entrenador del Castellón, Pablo Hernández, destacó el proceso del mediocampista tras el triunfo. “Mati, creo que ya ha demostrado, desde el primer día el jugador no solo qué es, sino el jugador que puede llegar a ser. Creo que todo el mundo que lo ve jugar tiene claro que es de 18 años, está demostrando que puede tener un futuro grande, pero, aún tiene que seguir demostrando, es pronto, lleva pocos partidos con nosotros, pero, pero bueno, cada vez se le ve más suelto”, afirmó el técnico, quien explicó que lo intercambió de posición con Álvaro Martín durante el encuentro por la tarjeta amarilla que recibió Orozco.

La actuación también generó elogios en redes sociales. Colombian Football Report señaló que el futbolista produjo tres ocasiones, dos de ellas claras, completó cinco pases al último tercio y ganó cuatro duelos. La publicación resumió su valoración con dos frases: “Está en otro nivel” y “Es un crack”.

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El presente de Orozco en España se conecta con un ascenso acelerado en su carrera. El volante, formado en el Deportivo Cali, fue contratado por Brighton & Hove Albion a finales de agosto de 2026 y cedido de inmediato al Castellón para disputar la temporada.

Debutó con el club español el 6 de septiembre ante Albacete, fue titular frente al Girona y el 19 de septiembre marcó su primer gol en Europa ante Tenerife.

Matías Orozco debutó con la selección Colombia masculina de mayores durante la fecha fifa de septiembre y octubre del 2026 - crédito @morozco_10/Instagram

Su rendimiento también le abrió una puerta en la selección Colombia. El 17 de septiembre de 2026, Néstor Lorenzo lo incluyó por primera vez en una convocatoria de la absoluta para los amistosos ante México, Paraguay y Perú en Estados Unidos.

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En Castellón, Orozco busca ahora sostener esa evolución: el jueves 29 de octubre el equipo visitará a UB Conquense por la primera ronda de la Copa del Rey y, tres días después, enfrentará a Burgos CF por la liga.