Revelan prueba de supervivencia Jaime Cutiva, ganadero secuestrado en Caquetá

La grabación muestra al ganadero de 67 años encadenado, vestido de negro y con un candado en el cuello y las manos, mientras envía un mensaje dirigido a sus familiares - crédito @HumbertoHSC / X

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La difusión de una prueba de supervivencia del ganadero Jaime Cutiva abrió una nueva etapa en la búsqueda del comerciante de 67 años, desaparecido desde el 15 de octubre en San Vicente del Caguán, Caquetá. En el video, el hombre aparece vestido de negro, encadenado y con un candado que rodea su cuello y sus manos, mientras dirige un mensaje a sus familiares.

La grabación confirma que Cutiva está con vida, aunque persisten las dudas sobre el sitio exacto de su cautiverio, los responsables de su retención y las circunstancias en las que se registró y difundió el material. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el video ni han informado avances públicos en la investigación.

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El caso generó preocupación entre los habitantes de la región de Caquetá. Días antes de que se conociera la grabación, ganaderos, comerciantes, familiares y ciudadanos participaron en una movilización para exigir información sobre su paradero y pedir su liberación.

Jaime Cutiva envió un mensaje a su esposa, hijos y allegados

En las imágenes, la víctima se dirigió a quienes siguen pendientes de su situación. El ganadero agradeció a sus familiares y amigos por las gestiones realizadas y aseguró que permanece en una zona montañosa del país.

El ganadero afirmó en su mensaje a la familia que se encuentra retenido en una zona montañosa del país - crédito Jhon Fredy Nuñez Ramos / Facebook

“Quiero enviarle un saludo a todos los amigos, a todos los hijos, familiares, mi esposa y todos los que pregunten por mí”, manifestó Cutiva durante la grabación. Luego agregó: “De todas maneras, muchas gracias, hija, y hasta la presente estoy por aquí en las montañas de Colombia”.

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El video no permite establecer cuándo fue grabado ni precisar el lugar donde el comerciante está retenido. Tampoco se conoce si sus captores han presentado exigencias económicas o de otro tipo para permitir su liberación.

La familia espera que la prueba de supervivencia permita acelerar las labores de inteligencia y búsqueda. La difusión del mensaje ocurre después de varios días de incertidumbre, tras la pérdida de contacto con el ganadero y el hallazgo de su vehículo incinerado en una vía rural del departamento.

El vehículo del ganadero fue hallado incinerado en Puerto Rico, Caquetá

Cutiva salió de su vivienda hacia las 3:00 p. m. del 15 de octubre con destino a una propiedad ubicada en la vereda Perlas 3, zona rural de San Vicente del Caguán. Desde ese momento, sus familiares no volvieron a tener comunicación con él.

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Los allegados de Jaime Cutiva identificaron el vehículo incinerado del ganadero en la vía entre Puerto Rico y el corregimiento de Lusitania - crédito captura de video Informativo 7/24 Caquetá / Facebook

Durante la búsqueda, las autoridades y los allegados localizaron incinerado el vehículo en el que se movilizaba. El automotor fue encontrado en la vía que comunica a Puerto Rico con el corregimiento de Lusitania, en el sector de Cimitarra, jurisdicción de Puerto Rico, Caquetá.

Los hijos del comerciante confirmaron que el vehículo pertenecía a su padre. Otros testimonios indicaron que Cutiva habría sido visto por última vez cerca del Batallón Cazadores, aunque esa información no ha sido detallada de forma oficial.

La familia instauró la denuncia por su desaparición y solicitó a la comunidad que entregue cualquier información que ayude a ubicarlo.

La comunidad marchó para exigir la liberación del comerciante

La prueba de supervivencia se conoció después de una movilización pacífica convocada por familiares y amigos de Cutiva. La jornada reunió a distintos sectores de San Vicente del Caguán, entre ellos ganaderos, comerciantes y habitantes que acompañaron el reclamo por información sobre su paradero.

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Los habitantes y comerciantes marcharon en San Vicente del Caguán para exigir información sobre el paradero de la víctima - crédito Informativo 7/24 Caquetá / Facebook

La marcha se realizó el domingo 25 de octubre, con punto de encuentro en el parque de Los Fundadores, según la convocatoria difundida por los organizadores. El objetivo fue mantener visible el caso y respaldar a la familia del ganadero durante las gestiones ante las autoridades.

Los asistentes pidieron que se mantengan las operaciones de búsqueda y que se respete la vida de Cutiva. La comunidad también insistió en la necesidad de que el comerciante pueda volver con su esposa, sus hijos y demás familiares.

El caso ocurre en un contexto en el que el secuestro mantiene presencia en varias regiones de Colombia. Aunque las cifras oficiales muestran una reducción durante 2026 frente al mismo periodo de 2025, el delito todavía afecta a comerciantes, ganaderos y otros sectores en zonas rurales y urbanas.

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Colombia registró 238 secuestros hasta el 28 de agosto de 2026

Entre el 1 de enero y el 28 de agosto de 2026, en Colombia fueron registrados 238 secuestros, frente a los 432 casos del mismo periodo de 2025. La diferencia representa una reducción de 194 hechos, equivalente al 44,9%.

Los secuestros en Colombia registraron una reducción del 44,9% entre enero y agosto de 2026 frente al mismo periodo de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los secuestros extorsivos pasaron de 304 a 156 casos, mientras los clasificados como simples bajaron de 128 a 82. Pese a ese descenso, el registro parcial de 2026 se compara con un año de fuerte aumento: durante 2025 se contabilizaron 701 secuestros, la cifra anual más alta desde 2017.

De los casos conocidos este año, 124 personas fueron liberadas, 67 rescatadas por las autoridades, 16 recuperaron la libertad bajo presión y siete lograron escapar. Una persona murió durante el cautiverio.

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Hasta agosto, Cauca y Norte de Santander acumuló 34 secuestros cada uno; Magdalena registró 28, Antioquia 27 y Valle del Cauca 21.