¿Quién es Guus Franke?: Este es el perfil del hombre con el que se casó Ariadna Gutiérrez, fortuna, empresas y controversias

Quién es el esposo de la exreina que es un empresario neerlandés - crédito @realrotciv/X

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Guus Franke acumula un patrimonio bursátil de 48,3 millones de dólares en acciones y mantiene litigios judiciales sin resolver por deudas corporativas, de acuerdo con la Agencia de Periodismo Investigativo - API. Ese es el perfil del empresario neerlandés de 50 años que este sábado se casó con Ariadna Gutiérrez en Cartagena.

La boda puso bajo los reflectores a un hombre que hasta ahora se movía en círculos muy distintos a los de la farándula: el de las fusiones empresariales, las adquisiciones bursátiles y, también, el de las disputas con acreedores.

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Un empresario con 18 años más que la exseñorita Colombia

Franke le lleva casi dos décadas a Gutiérrez, quien nació el 25 de diciembre de 1993 y hoy tiene 32 años. El dato de la edad del empresario no es un detalle menor: figura en documentos corporativos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) durante este año.

Ariadna Gutiérrez y Guss Franke caminan tomados de la mano por el pasillo de la catedral en Cartagena - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antes de que su nombre circulara en Colombia por el matrimonio, Franke ya era conocido en los circuitos financieros europeos. Pasó por KPMG como socio de finanzas corporativas privadas y, entre 2011 y 2014, trabajó en una firma de inversión donde participó en operaciones de fusiones y estructuración de deuda.

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Después cofundó Nedfact y, entre 2018 y 2020, ayudó a levantar Pilatus AG, una plataforma de inversión. Entre 2020 y 2021 fue director general de RiverRock European Capital Partners LLP.

La jugada que lo llevó a Nasdaq

El gran salto de Franke llegó con Circle8 Group, su plataforma de contratación y consultoría tecnológica especializada en inteligencia artificial y ciberseguridad. El 23 de enero, Atlantic International Corp. compró esa compañía, que él controlaba a través de su firma Axiom.

Por esa operación recibió 12.516.070 acciones, equivalentes al 19,99% de Atlantic, valoradas en 48,3 millones de dólares. El acuerdo sumó un pagaré convertible cercano a 161,96 millones de dólares.

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El vestido nupcial combinó mangas de encaje floral, falda recta en satén y un manto de tul gris - crédito @regiacol/Instagram

Tras la compra, Franke asumió la presidencia ejecutiva de la junta y, meses después, también la dirección ejecutiva de la compañía, que pasó a llamarse Circle8 Group Inc. y ahora cotiza en Nasdaq bajo el símbolo CIRC. Su contrato laboral, según los papeles entregados a la SEC, le garantiza un salario base de 800.000 dólares anuales con subas automáticas del 5% cada año.

Las sombras de una investigación periodística

Pero la historia de Franke no es solo la de un ejecutivo exitoso. En julio de 2024, la agencia de periodismo investigativo Follow the Money, en colaboración con periodistas de Omroep Gelderland, publicó una serie de hallazgos incómodos sobre su pasado.

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Según la investigación de Follow the Money, Franke falsificó extractos bancarios para ayudar a una expareja sentimental a conseguir una hipoteca. El trabajo de la agencia también documentó disputas económicas con antiguos socios y acreedores.

Uno de esos casos, revelado por Follow the Money, terminó en los tribunales: en marzo de 2021, un juez de Utrecht condenó a Franke a pagarle a un instalador de aires acondicionados por trabajos contratados años atrás. Pagó una parte, pero mantuvo la disputa por los intereses acumulados, y recién tras las preguntas de los periodistas de la agencia mostró disposición a saldar lo que faltaba.

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La Catedral de Santa Catalina de Alejandría fue la iglesia elegida por la exreina de belleza para contraer matrimonio - crédito Centro de Convenciones Cartagena de Indias/Facebook

La misma agencia de periodismo investigativo sacó a la luz otro capítulo similar con FixedToday, una empresa de contratación de personal. Según esa cobertura, Axiom, la firma del empresario, recibió una orden judicial para devolver un préstamo de dos millones de euros a los antiguos dueños de esa compañía. El tribunal rechazó los argumentos de Axiom por falta de pruebas.

El fútbol que se le escapó de las manos

El episodio más visible de estas controversias fue su intento fallido de comprar el Vitesse, el histórico club de fútbol de Arnhem. El equipo atravesaba serios problemas financieros y necesitaba un inversor urgente para no perder su licencia profesional.

Franke se presentó como esa salida. Pero justo cuando el club debía presentar información financiera clave, se bajó del proceso de manera abrupta, el 30 de octubre de 2024.

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El entonces director general del Vitesse, Edwin Reijntjes, no ocultó su malestar por la decisión. Un año después, en julio de 2025, la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol terminó por retirarle la licencia profesional al club tras concluir que había incumplido de forma reiterada las normas del sistema de licencias.

Él es el esposo de Ariadna Gutiérrez, más allá de lo que se conoce sobre su carrera como empresario - crédito @gussfranke/IG

Hoy, mientras Circle8 reporta ingresos de 780 millones de dólares en 2025, la compañía también admitió ante la SEC dudas sobre su capacidad de seguir operando durante el próximo año, debido a pérdidas acumuladas y una línea de crédito que ronda los 174,9 millones de euros.

Ese es el hombre con el que Gutiérrez, la recordada virreina de Miss Universo 2015, decidió casarse en Cartagena el 24 de octubre de 2026.

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