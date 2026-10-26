Colombia

Andrés Forero advirtió que el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior podría alejar al Gobierno de los partidos que necesita en el Congreso: “Se necesita alguien que concierte más”

Las dificultades para sacar adelante el presupuesto nacional y las iniciativas pendientes ponen a prueba la estrategia política del Ejecutivo. El senador del Centro Democrático señaló que el diálogo con las distintas colectividades será clave para conseguir respaldo legislativo

Andrés Forero mencionó al Partido Liberal entre las colectividades con las que el Ejecutivo necesita mantener canales de comunicación para impulsar sus propuestas - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@A_OrdonezM/X
Andrés Forero mencionó al Partido Liberal entre las colectividades con las que el Ejecutivo necesita mantener canales de comunicación para impulsar sus propuestas - crédito Catalina Olaya/Colprensa/@A_OrdonezM/X
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El senador Andrés Forero puso en duda que Alejandro Ordóñez pueda facilitar los acuerdos que necesita el Gobierno en el Congreso, en un momento en el que varias iniciativas oficiales dependen del respaldo de distintas fuerzas políticas. Para el congresista del Centro Democrático, la llegada del nuevo ministro del Interior debería traducirse en más espacios de diálogo y no en mayores distancias con las colectividades.

La preocupación del legislador se relaciona con el perfil que atribuye a Ordóñez y con los desafíos que enfrenta el Ejecutivo para sacar adelante su agenda. Durante una entrevista con Blu Radio, Forero insistió en que la concertación debe ocupar un lugar central en la estrategia política del Gobierno, especialmente después de las dificultades registradas durante la discusión del presupuesto nacional.

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Andrés Forero es representante a la Cámara por el Centro Democrático - crédito @CámaraColombia/X
El senador del Centro Democrático expresó sus inquietudes sobre el perfil político del nuevo jefe de la cartera del Interior y su disposición para alcanzar consensos - crédito @CámaraColombia/X

El cambio en la jefatura de esa cartera, tras la salida de Rodrigo Lara, abrió interrogantes sobre la relación que mantendrá el Ejecutivo con el Legislativo. En opinión del senador, el relevo ministerial exige evaluar si el nuevo funcionario cuenta con las condiciones necesarias para acercar posiciones y construir consensos entre partidos con intereses diferentes.

“Yo creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a que nuestros amigos nos digan cuando ellos sienten que lo están haciendo mal. Y yo creo que ahí se equivocó el señor presidente de la República, porque yo creo que se necesitan más puentes y no menos. Se necesita alguien que concierte más, alguien que dialogue más y no menos”, afirmó el senador.

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Las dudas de Forero sobre el perfil del nuevo ministro

El congresista aclaró que sus reparos no responden a un enfrentamiento personal con Ordóñez. Su inquietud está relacionada con la disposición que, a su juicio, tendría el nuevo jefe de la cartera política para negociar y alcanzar entendimientos con sectores que no comparten todas las posiciones del Gobierno.

“Uno tiene la visión de que es un hombre de unos principios muy sólidos, muy poco dispuesto a dialogar, a transigir, a buscar acuerdos. Y es una preocupación no tanto con el Centro Democrático, que en muchos temas nosotros tenemos una identidad, una convergencia ideológica con el presidente”, precisó Forero.

La advertencia apunta especialmente a las relaciones con colectividades que podrían mantener diferencias ideológicas con el Ejecutivo. Entre ellas mencionó al Partido Liberal, cuya disposición para acompañar las propuestas oficiales podría verse afectada si no encuentra canales efectivos de interlocución con el Gobierno.

Aunque expresó sus reservas sobre el nombramiento, el senador manifestó que espera que Ordóñez consiga mejorar los vínculos entre la Casa de Nariño y el Congreso. La capacidad del nuevo ministro para acercarse a las bancadas será relevante para determinar el respaldo que puedan recibir los proyectos que la administración busca tramitar.

La llegada del nuevo ministro del Interior se produce mientras el Gobierno busca fortalecer sus relaciones con las bancadas para avanzar en su agenda legislativa - crédito Álvaro Tavera/Colprensa
La llegada del nuevo ministro del Interior se produce mientras el Gobierno busca fortalecer sus relaciones con las bancadas para avanzar en su agenda legislativa - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La discusión ocurre después de una semana complicada para el Ejecutivo por los obstáculos que enfrentó la aprobación del presupuesto nacional. Para Forero, ese episodio deja en evidencia la necesidad de revisar la forma en que el Gobierno se relaciona con los congresistas y construye mayorías alrededor de sus propuestas.

Los proyectos que necesitan acuerdos en el Congreso

Entre los asuntos que el senador considera prioritarios están la ley de sometimiento y la iniciativa de rescate fiscal. La primera debía avanzar hacia su segundo debate antes del 4 de noviembre, mientras que el contenido de la segunda todavía no había sido presentado al Congreso cuando Forero concedió la entrevista.

Ambos proyectos representan retos para la gestión política del Gobierno, que requiere respaldo legislativo para avanzar en su agenda. Por esa razón, el papel del Ministerio del Interior será clave en las conversaciones con las bancadas y en la búsqueda de consensos que permitan destrabar las discusiones.

Forero también se refirió a la salida de Rodrigo Lara y a las dificultades relacionadas con el presupuesto. El congresista consideró que el episodio evidenció errores del Ejecutivo y cuestionó las declaraciones que el entonces ministro hizo al día siguiente. “Yo debo decir que cuando también oí las declaraciones del ministro Lara al día siguiente, pues a mí también me parecieron desafortunadas, porque básicamente se lava las manos”, comentó.

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por $634,9 billones - crédito Colprensa
La ley de sometimiento y la iniciativa de rescate fiscal están entre los proyectos que requieren acuerdos para avanzar en el trámite legislativo - crédito Colprensa

El senador sostuvo que las responsabilidades por lo ocurrido deben entenderse a partir del trabajo conjunto de las entidades involucradas. A su juicio, el Gobierno necesita asumir los problemas de gestión y corregirlos para evitar que las diferencias políticas terminen afectando el avance de sus iniciativas.

Forero cerró su intervención con un llamado a tener en cuenta el estrecho margen electoral con el que llegó el Ejecutivo al poder y a buscar acercamientos con sectores que respaldaron su propuesta con reservas.

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