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Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa por la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez entre los convocados

El Verdolaga hará de local y Lucas González dispone nuevamente de Alfredo Morelos en la delantera; mientras que el Poderoso contará en el ataque con el regreso de Jeison Medina

-crédito David Jaramillo/Colprensa
El más reciente clásico paisa fue victoria para Atlético Nacional - crédito David Jaramillo/Colprensa
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Bienvenidos al minuto a minuto del clásico paisa entre Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El Verdolaga será el local en el estadio Atanasio Girardot en la edición 348 del partido entre los dos clubes más importantes de Antioquia.

Medellín está obligado a sumar de a tres para acercarse al umbral de clasificación a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre; mientras que Nacional ganando asegurará su clasificación a las finales y retomará el liderato del campeonato. Siga aquí el partido programado para las 6:10 p. m.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

  1. América de Cali: 31 puntos / +18 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 29 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  3. Deportivo Cali: 29 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  4. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  5. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  6. Independiente Santa Fe: 25 puntos / +7 diferencia de gol / 13 partidos jugados.
  7. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  8. Once Caldas: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  9. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  10. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  11. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  12. Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  13. Llaneros FC: 17 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  14. Junior FC: 15 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  15. Alianza FC: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  16. Boyacá Chicó: 15 puntos / -13 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  17. Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  18. Fortaleza FC: 11 puntos / -6 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  19. Jaguares FC: 10 puntos / -12 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  20. Deportivo Pasto: 9 puntos / -13 diferencia de gol / 14 partidos jugados (eliminado).

/colombia/deportes/2026/10/23/el-dt-lucas-gonzalez-critico-a-la-dimayor-por-la-exigente-programacion-de-partidos-en-atletico-nacional-te-condiciona-mucho/

Ficha del partido

  • Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - Fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia
  • Fecha y hora: domingo 25 de octubre - 6:10 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.

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