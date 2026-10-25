Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa por la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez entre los convocados

El más reciente clásico paisa fue victoria para Atlético Nacional - crédito David Jaramillo/Colprensa

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Bienvenidos al minuto a minuto del clásico paisa entre Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. El Verdolaga será el local en el estadio Atanasio Girardot en la edición 348 del partido entre los dos clubes más importantes de Antioquia.

Medellín está obligado a sumar de a tres para acercarse al umbral de clasificación a los cuadrangulares semifinales del segundo semestre; mientras que Nacional ganando asegurará su clasificación a las finales y retomará el liderato del campeonato. Siga aquí el partido programado para las 6:10 p. m.

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Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

América de Cali: 31 puntos / +18 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Atlético Nacional: 29 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Deportivo Cali: 29 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 25 puntos / +7 diferencia de gol / 13 partidos jugados. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Once Caldas: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Águilas Doradas: 19 puntos / 0 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 17 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Llaneros FC: 17 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Junior FC: 15 puntos / -3 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Alianza FC: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Boyacá Chicó: 15 puntos / -13 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Deportivo Pereira: 14 puntos / -8 diferencia de gol / 15 partidos jugados. Fortaleza FC: 11 puntos / -6 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Jaguares FC: 10 puntos / -12 diferencia de gol / 14 partidos jugados. Deportivo Pasto: 9 puntos / -13 diferencia de gol / 14 partidos jugados (eliminado).

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Ficha del partido

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - Fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Lugar : estadio Atanasio Girardot - Medellín, Colombia

Fecha y hora : domingo 25 de octubre - 6:10 p. m. hora colombiana

Transmisión: Win + Fútbol y Win Play.