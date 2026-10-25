Carolina Cruz confiesa que no perdonaría una infidelidad: “No está dentro de mis planes”

La modelo aseguró que la infidelidad es algo que no permitiría en sus parejas - crédito @todopasa_bylilibechara/IG

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Carolina Cruz puso un límite claro sobre las relaciones de pareja. La presentadora colombiana habló de este tema en el pódcast Todo Pasa, conducido por Lili Bechara.

La producción le preguntó qué cosas no toleraría en una relación, incluso si en el pasado las llegó a aceptar. La presentadora de Día a Día fue directa: la infidelidad es algo que hoy no perdonaría, sin importar que en el pasado sí lo haya hecho.

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Y es que cuando la vallecaucana fue interrogada sobre lo que no toleraría en una relación, contó que su primer novio le fue infiel en varias ocasiones. Aclaró que no quiere hablar de relaciones específicas ni de nombres, porque sabe que cualquier mención despierta especulación.

Carolina Cruz dijo que no perdonaría una infidelidad de su parjea, como si lo permitió en el pasado - crédito @jamil_farah / IG

Después tuvo otro noviazgo, uno del que se enamoró profundamente, y la historia se repitió: también la engañó.

Esas dos experiencias, dijo, ocurrieron cuando tenía 17 y 24 años. En ese momento decidió perdonar y seguir adelante. Hoy ve esas decisiones como parte del camino que la trajo hasta quien es ahora.

Pero una cosa es mirar el pasado con comprensión y otra es repetirlo. Carolina Cruz fue clara: perdonar una infidelidad no está entre sus planes actuales. “No, no, no está dentro de mis planes”, afirmó la presentadora en el pódcast.

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¿Qué no toleraría Carolina Cruz en una pareja? La propia presentadora lo resumió en el pódcast Todo Pasa: no perdonaría una infidelidad, no aceptaría que le impidan ser ella misma y no negociaría su tiempo con hijos, familia y amigas. Son, según sus palabras, límites no negociables.

Ser ella misma, sin actuaciones

Más allá de la fidelidad, Cruz mencionó otro límite que considera igual de importante: que su pareja le permita ser como es, sin exigirle cambiar su esencia.

Tampoco negociaría tiempo con su familia, amigos e hijos - crédito @carocruzosorio/Instagram

Explicó que no ha vivido esa situación en carne propia, pero tiene clara su postura. Si una persona necesita actuar distinto para resultarle agradable a otra, algo anda mal en esa relación. Para ella, una pareja sana es la que no obliga a fingir ni a transformarse para encajar.

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El tercer punto que Carolina Cruz puso sobre la mesa tiene que ver con los espacios personales. La presentadora aseguró que no negociaría el tiempo dedicado a sus amigas, a su familia ni a sus hijos.

Habló de esos momentos como una parte esencial de su equilibrio. Los describió como instancias de paz, de disfrute, de sentirse mujer y de descanso. “Son mis momentos de paz, mis momentos de disfrutar, mis momentos de ser mujer, de descansar”, detalló en el programa.

También los llamó sus momentos de merecimiento, un concepto que repitió para dejar en claro que no se trata de un capricho, sino de algo que considera parte de su bienestar. Aclaró, otra vez, que nunca tuvo que pelear por defender ese espacio en una relación. Pero insistió en que, si llegara a pasar, no cedería.

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La presentadora también habló de los espacios seguros como mujer - crédito @lumaosofe / IG

Lili Bechara, conductora del pódcast, retomó la idea y la resumió como “espacios y lugares seguros”. Carolina Cruz coincidió sin dudar.

La dificultad de soltar un vínculo

La conversación avanzó hacia un terreno más general. Bechara señaló que la mayoría de las personas pasó, en algún momento, por una infidelidad o por una ruptura dolorosa que costó superar.

La conductora habló del apego como una fuerza difícil de vencer, incluso cuando el entorno insiste en que conviene alejarse de una relación que ya no funciona.

Usó una comparación con el carnaval de Barranquilla para graficar esa distancia entre quien aconseja desde afuera y quien atraviesa la situación. Según planteó, resulta sencillo señalar y decir que hay que salir de una relación complicada. Lo difícil, dijo, es hacerlo cuando se está adentro.

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