La Suzy: de los elogios de Juanes y tocar con Ricardo Arjona, a ponerse a prueba con su proyecto solista

La Suzy pasó de tocar para Sebastián Yatra o Ricardo Arjona a emprender una carrera como solista que inició con su sencillo "Este Amor" - crédito cortesía Cubitos Entertainment

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Con más de dos décadas de trayectoria, experiencia en grandes escenarios alrededor del mundo y un recorrido que incluye el acompañamiento a artistas de primer nivel, La Suzy regresa a su carrera como solista con Este Amor, una canción que desde sus primeras notas transporta al oyente hacia los años dorados del blues y el soul, con una clara fijación con los años 70 en la manera de abordar la producción.

La cantautora colombiana, oriunda de San Cristóbal, corregimiento al oriente de Medellín, no solo compone y canta el tema: también lo produce y graba las guitarras, baterías, percusión, pianos, órganos y bajos.

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La producción se realizó en La Finca Estudio, ubicada en Santa Elena, otro corregimiento de la capital antioqueña, y fue masterizada en Estados Unidos por Dave Kutch, ingeniero nominado en 14 ocasiones a los premios Grammy y responsable de trabajos con Alicia Keys, The Weeknd, Billie Eilish, Juanes y Justin Timberlake, entre otros.

El videoclip de Este Amor fue grabado en el Teatro Ateneo Porfirio Barba Jacob de Medellín, bajo la dirección de Jhoan Sebastián Alzate. La puesta en escena muestra a La Suzy sobre las tablas, ejecutando todos los instrumentos mientras varios personajes pujan por ella en una subasta que conduce a un desenlace ardiente.

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Esta etapa en solitario era algo que la paisa buscaba desde sus inicios en la música, pero entre desacuerdos con su discográfica cuando tuvo su primera oportunidad, la chance de tocar con figuras como Sebastián Yatra, Juanes o más recientemente Ricardo Arjona —para el que grabó en dos temas de su más reciente álbum, SECO—, o su aparición en la primera edición de A Otro Nivel, de Caracol Televisión, esa posibilidad se postergó hasta ahora.

Con esta nueva apuesta, La Suzy se propone ocupar un lugar que, según su visión, ha estado vacante en la escena latinoamericana: el de una mujer con una propuesta de rock, blues y soul en español, sostenida por una interpretación vocal poderosa y una producción que privilegia lo analógico sobre lo digital.

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En entrevista exclusiva con Infobae Colombia, La Suzy repasó de manera franca, directa y descomplicada, sus inicios en la música desde los cinco años, el camino que la llevó de la guitarra clásica a la eléctrica, su paso por el conservatorio, la relación profesional con Juanes que derivó en su primer disco, los años junto a Ricardo Arjona, el proceso creativo detrás de Este Amor y sus planes para un álbum que irá revelando canción por canción.

Infobae Colombia: ¿Cómo empezó en la música?

La Suzy: Yo empecé de manera superorgánica, a los cinco años. Empecé a estudiar música, pues a los cuatro años vi mis primeros instrumentos, guitarras, tiples, requintos, y me volví loca. Entonces, a los cinco años mi mamá me metió a estudiar música. Empecé con tiple.

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Luego de ahí seguí estudiando Iniciación Musical en la Universidad de Antioquia. Se llamaban cursos de extensión de guitarra clásica. Cuando estaba en guitarra, en los cursos de extensión que eran los sábados, mis profesores me dijeron que me presentara al conservatorio de la carrera de Música, porque se podía hacer mientras que uno estaba en el colegio. Entonces me presenté, pasé, e hice la carrera en paralelo al colegio.

Después de cinco semestres del conservatorio, dije que ya estaba. Le dije a mi mamá que ya quería tocar guitarra eléctrica, ponerle a eso distorsión, estar en escenarios. Y de ahí empecé a trabajar mis primeras canciones y empecé también como a rocanrolear. También estaba ya tocando, cantando con bandas por ahí, en esa época en que eran unos conciertos bien rocanroleros en Cali, en Pereira, me acuerdo. Aquí en Bogotá también. Todo eso estaba pasando en esa época de La Susy.

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¿Cómo fue ese tránsito de lo acústico a lo eléctrico? ¿Quién o qué la motivó a eso?

Pues de hecho me acuerdo de las primeras veces que escuché un solo de guitarra eléctrica, que me enloquecí. Pero estaba escuchando tanto Rock and Roll y tanta cosa que ya estaba como que, “bueno”... La guitarra clásica y estar estudiando música en conservatorio es como tocar obras de otra persona. Y yo decía que ya sentía, que yo quería ya escribir mis propias canciones, que ya necesitaba escuchar y escribir mi propia historia, así como cantautora. Todo eso me llevó allá, a conectarme con la guitarra eléctrica y empezar a escribir.

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¿Siempre tuvo claro que lo suyo iba a ser la música? ¿Nunca hubo alguna duda, alguna desviación?

Nunca. Me acuerdo de que cuando salí del colegio, mi papá me dijo: “Bueno, mija, entonces ahora pues sí, entonces, qué carrera”. Y yo: “¿De qué está hablando, papi? [risas] ¿De qué estás hablando?” No, pues es que yo continúo con la música, o sea, es que no tuve ninguna duda. O sea, lo mío es la música, siempre lo supe.

Cuéntenos un poco del lugar donde creció. ¿Cómo era ese entorno familiar?

El entorno familiar, uno, mi hermano mayor mostrándome mucha música desde muy pequeñita, montándome en la mesa de modistería de mi mamá. Me acuerdo de la grabadora, poníamos casetes, los CDs, vinilos también, mostrándome mucha música.

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Mi papá, bien amante de las guascas. [risas]. Nosotros somos de un pueblo, un corregimiento de Medellín que se llama San Cristóbal. Mi papá es bien montañero, bien bacano, pero a la vez es tremendo poeta. Mi papá es escritor, fue profesor también de español. Entonces, también crecí viendo a mi papá escribir, calificar exámenes, ir a trabajar bastante.

Mi mamá, pintora. Mi mamá pintaba increíble, una persona bien artística con sus manos, y me hizo toda la vida el vestuario. Crecí con ese entorno.

¿Cómo fueron sus primeros pasos profesionales? ¿Quién la llevó primero a un estudio de grabación? ¿Quién se fijó primero en su talento luego de decidirse por la guitarra eléctrica?

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Me acuerdo de que yo empecé a grabar unas canciones y empecé como a medio preparar y a producir mis primeras canciones. Y esas canciones llegaron a a oídos de Juanes. Es por Juanes que grabo el primer disco con Universal México. Fueron 11 canciones escritas por mí.

Un contacto facilitado por Juanes permitió que la cantautora grabara su primer disco de once composiciones con la filial mexicana de Universal, mismo que nunca se publicó en plataformas digitales - crédito cortesía Cubitos Entertainment

¿Y ese disco se encuentra en plataformas?

Sabes que no se encuentra. Pues es que en esa época todo eso fue tremendo, porque como obviamente eso fue con Universal, ya después finalizamos contrato con Universal. Bueno, eso está tremendo, ¿pero sabes que en estos días he estado pensando mucho en volver a versionar todas esas canciones? Porque las canciones son mías, pero la grabación fue de Universal. Es ahí el lío con las disqueras. Se quedan con los derechos de la grabación, entonces, tengo ganas de versionar esas canciones.

Hacer la de Taylor Swift...

Exactamente. Susy Swift [risas]

Estas experiencias con Universal y tocar con otros artistas ¿Qué aprendizaje le dejaron?

De ese primer disco con Universal y de todo, yo soy dueña de lo mío. Por eso en este momento yo soy la que hago todo. Mejor dicho, la grabación es mía, composición, producción... todo es mío. Que no me vuelva a pasar eso. Además, la terquedad de ir detrás de lo que quiero.

En medio de todas esas experiencias, ¿Cómo definiría ese proceso para encontrar su propio estilo? ¿Qué cree que terminó definiendo su forma de concebir la música y el negocio?

Creo que todo va muy de la mano, en mi caso. Digamos que el estar viajando tanto y vivir también tanto tiempo que viví en Estados Unidos, en Los Ángeles sobre todo, pues desde muy pequeña siempre fui muy rockera, muy blusera. Me gusta mucho también el soul, el country, el folk. Entonces, vivir allá y también trabajar al lado de músicos tan tremendos fue como que “uy, ok, aprendí muchísimo”.

Todo eso me llevó todavía como a concentrar, digamos, ese plato, esa receta de todos los colores que tiene La Susy, que es todo lo que te acabo de decir, como para que todo tuviera un engranaje, ¿cierto? Para que no sonara uno forzado, que no es forzado, porque pues igual siempre he escuchado eso. Pero es como pensar, cómo preparo el plato que realmente sepa a mí.

Cuando yo te digo que “esto tiene country, tiene blues, tiene folk”, cuando tú escuchas todas las canciones, están muy engranadas. No es como que “uy, ¿pero eso no suena raro?”. Nada. Una canción tiene que ver con la otra, la otra tiene que ver con la otra. Es un lenguaje, digamos, que hay entre todas las canciones, y con el lenguaje también en el que compongo, produzco y escribo.

Entre todas las experiencias que tuvo se incluyó su aparición en A Otro Nivel. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se sintió?

Sabes que fue bien interesante, porque como esa que fue la primera edición, no sé si te acordás de eso, pero eran las fusiones de todos los géneros. Entonces era una canción, primera vez que yo me fusionaba, no sé, con vallenato, con música llanera, con no sé qué. Entonces, me parece que musicalmente pasaron cosas muy interesantes en ese programa. Eso me pareció muy chévere.

Hasta hace poco estuvo en la banda de Ricardo Arjona. ¿Cómo fue la llamada?

Alguien del equipo de Ricardo le muestra mi trabajo a Ricardo, porque estaba buscando una persona para la gira Circo Soledad, que fue allí en esa primera gira donde empecé a trabajar con él. Y pues él [Arjona] le dice a la persona que le mostró mi trabajo, que yo era la persona que él quería que estuviera en esa gira. Entonces de ahí me empezaron a llamar, para ir a esa gira.

La Suzy participó en la grabación de dos temas de 'SECO', el álbum de estudio número 18 de Ricardo Arjona - crédito cortesía Cubitos Entertainment

¿Fue difícil convencerla?

Un poquito [risas]. Obvio, porque es que yo había acabado de salir del reality. Yo estaba trabajando, había lanzado una canción y yo estaba haciendo promo de todo. Yo estaba trabajando. Entonces yo dije: “Hijuemadre, pero yo acabando de salir del reality, pues quiero aprovechar como también esa visibilidad que tuve y el trabajo que se hizo en el reality”. Y aparte, pues era la primera canción que yo había grabado en Los Ángeles, la primera canción que yo había producido, grabado todo. Era como ese primer paso.

Y fueron varias llamadas y varias conversaciones con ellos, hasta qu me acuerdo que mi mamá y mi hermano me dijeron: “¿Pero vos te enloqueciste?”. Dijeron: “Esa es la forma de que muchas otras personas en el mundo te vean”. Entonces yo dije: “Uy, pues claro, tienen toda la razón”.

Siempre he pensado que todo en la vida te trae una oportunidad, porque son también como oportunidades para que llegues a otras cosas, y esas cosas también ayuden justamente a la idea y al proyecto que vos tenés. Lo que pasa es que es muy tremendo. Cada vez me doy más cuenta de eso. Es como que uno a veces tiene una idealización de los proyectos y de los sueños, de cómo se debe ir, pero muchas veces no son por ahí, y la vida se encarga de darle a uno también otras rutas, de pronto para llegar mejor. No sé si más rápido o más lento, pero sí llegar mejor.

¿Solo estuvo en la banda en vivo? ¿O alcanzó a grabar en estudio con Arjona?

Grabamos muchos DVDs con Ricardo, pero en este último disco, SECO, grabo dos canciones, una que se llama Poquita Fe y otra que se llama Gritas.

Ricardo tiene reputación de ser muy perfeccionista en el estudio...

Pero te digo una cosa, ¡es impresionante! A mí me tocó ver que músicos que estaban con nosotros y que empezaban, les llegaban tiquetes al camerino porque a Ricardo no le gustaban. O sea, a Ricardo no le sirve cualquiera. Es superexigente, por eso trabajan los más caballos con él. Además se rodea de muy buenos músicos siempre. Es uno que la tiene tan clara... No es como que tenga un director musical y diga: “Ah, bueno, vaya”. Pues no, ese man está detrás de todo, encima de todo. No, pero dizque “ese man”. [risas] El maestro Ricardo. [risas]

Termina su etapa con Ricardo Arjona, y llega su nueva canción como La Susy, Este Amor. ¿Cómo surgió?

Esta canción me tiene superfeliz, por muchas cosas. Uno, es una composición bien bonita. La letra me tiene bien orgullosa, es muy bonita, Dos, es un blues bien poderoso, elegante, clásico, nostálgico, bien guitarrero. Tiene su muy buen solo de guitarra, bien 70s desde la grabación, desde cómo escuchás, cómo grabamos las baterías, los bajos, los pianos, la voz, todo.

Yo produzco la canción, grabo todos los instrumentos. Bueno, menos los saxofones, que esos sí los grabó un chico bien talentoso, pero pues era la primera vez también para mí que yo escribía un arreglo de saxofón. De hecho, no sabía ni cómo empezar, ni en qué rango estaban los saxofones. O sea, como un barítono. Es una canción que me parece que es la mejor carta de presentación para abrir este disco de La Susy.

Hay algo que me llama la atención al escucharla. Sí, es superblusera, no hay forma de discutir eso. Pero al mismo tiempo, y ya que mencionaba el gusto de su papá por la guasca, la voz me sonó mucho al registro propio de la música popular

Es la primera vez que me dicen eso y me parece muy bacano. De hecho, Juanes dijo, literalmente “Su voz es más cantina que la de Mon Laferte”. Hay que grabarse por ahí una guasca bien rocanrolera, bien blusera...

La artista antioqueña presenta este sencillo de clara inspiración blues - crédito cortesía La Suzy

¿Y la canción es el primer adelanto de un LP?

Es lo primero de muchos discos. Yo tengo muchas canciones. Ha sido difícil saber cuál va a ser la primera, la segunda, tercera, cuarta, porque son muchas. Llevo muchos años trabajando y escribiendo. Siempre estoy escribiendo.

Y en todo ese trajín de estar escribiendo tantas canciones, ¿Cómo sabe cuando la canción ya está terminada o tiene que seguirle trabajando o arreglando?

Te voy a decir una cosa, un músico jamás termina una canción. De hecho, nosotros escuchamos la canción y decía: “uy, le hubiera puesto eso”, “uy no, pero le hubiera hecho esto”. Justamente con Este Amor fue muy interesante eso, porque me había demorado muchos meses trabajando en canciones. Con esta fue como: “voy y la grabo, en un mes la grabo. No la toco, no la bajo, y fue lo que fue”. Y fue muy bacano, porque la canción por eso tambiénrespira mucho, está muy viva.

Es casi un demo, en cierto sentido

Es muy viva. Las baterías no están como lo que hacen ahora, que es poner todo alineado al tempo y tal. Yo no edito nada. Y por eso me parece que respira, que eso es lo que pasaba con la música antes, que no se editaba. Tiene ese en vivo, ¿cierto? cuando la producción era analógica, cuando no había edición digital. A mí no me gusta ni editar la voz, no me gusta editar la batería. Todas esas cosas de que se mueva un poquito el tiempo, a mí eso me encanta. Me parece vital también para mí hacer lo que a mí me gusta, ¿cierto? Es la música que a mí me gusta. Lo digital no me molesta, pero me gusta mucho el músico detrás, el en vivo. Por eso me gusta tanto la música en vivo. ¿Cómo es La Suzy en vivo?

¡Ufff! Una bomba, hermano. No me quedo quieta. Ahí sí la boto toda. Patada ninja, vuelta canela, vuelta estrella. Todo. Estoy con muchas guitarras, desde la eléctrica, la doce cuerdas, la dobro. O sea, tengo todo mi sonido ahí. El piano también, porque toco piano, toco batería. Bueno, me encanta estar en todo. Entonces, para mí tocar en vivo es como cuando uno lo va a llevar a la rumba más hijuemadre. De mis momentos preferidos es cantar en vivo.

Espero estar en Bogotá pronto. Voy a tener unas presentaciones en Medellín, pero espero pronto estar aquí en Bogotá. El público bogotano es súper importante para mí. Vivi aquí durante la temporada de A Otro Nivel.

Con relación al nuevo álbum ¿Tienes más o menos presupuestado cuándo se va a publicar?

Voy a ir soltando por canciones. Voy a ir presentando los bebés uno por uno. El próximo sencillo se viene a principios del próximo año, y es una canción bien guitarrera, doce cuerdas, muy guitarrera. Esa sí tiene muchas acústicas, tiene mucho slide, tiene una letra bien vivenciable esta canción. Es una canción que se llama Dios. Es pa’ dedicar, bien sabrosa.

¿Tiene una colaboración soñada con otro artista?

Tengo muchas colaboraciones. En español y gringos.Me encantaría colaborar con muchas personas y hasta de muchos géneros distintos. Por ejemplo, ¿tú te imaginas yo con Alejandra Guzmán? Sería una locura. Una Gloria Trevi... Eso sería una bomba.

Por eso también es mi misión en este momento de trabajar con la música rock, y de hacer una apuesta poderosa, de las mujeres poderosas en vivo, con esa actitud fuerte como lo son Alejandra Guzmán y Gloria Trevi, porque hacen falta hace rato en Latinoamérica. Aunque hay muchas, pero pienso que, y sobre todo también acá en Colombia, creo que ese lugar ha estado esperando por mí hace mucho tiempo. Y creo que eso sería muy bacano también, empezar a colaborar con todas esas mujeres que, para mí, también fueron y son una gran influencia.

¿Cómo ve su carrera de aquí a diez años? Ahora que pues te estás enfocando en, en, en lo tuyo, en lo solista, ¿qué te gustaría alcanzar de aquí a diez años?

Yo de aquí a diez años me veo con una carrera muy sólida, tocando en los más grandes escenarios, pero con m propuesta, con mi banda. Me veo tocando en los festivales, en las tarimas y al lado de los artistas más grandes. Estoy lista, llevo muchos años trabajando y estoy ya con el nivel, y en diez años, imagínate. En diez años voy a ser pero ¡jum! [risas].

Y eso es lo que a mí me gusta. A mí me encanta estar en vivo. Me veo también, produciendo para otras personas, trabajando para otros artistas, grabando con muchos artistas. Me encanta también la parte de la creación y la producción en el estudio. Soy una persona bien creativa y me gusta mucho también ese lado. Los dos lados, tanto el en vivo como la grabación y la producción. Pero el en vivo, me enloquece.