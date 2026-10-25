Colombia

Lorena Altamirano y “El Flaco” Solórzano pasaron problemas mecánicos camino a una fiesta: “De blanco, y nos pinchamos”

La pareja iba camino a un evento especial que incluía una etiqueta de vestuario, pero un contratiempo con una de las llantas de su automovil les llevó a tomar cartas del asunto, ante la demora del carro taller

Su pareja, Lorena Altamirano, compartió el momento en que el actor tuvo que ponerse en labores mecánicas, vestido de blanco - crédito @lorenaaltamiranoactriz/Instagram

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Fernando “El Flaco” Solórzano y Lorena Altamirano, la pareja de actores colombianos que lleva más de once años de relación sentimental y cuyo compromiso matrimonial en Venecia acaparó titulares a finales de 2025, protagonizaron un contratiempo inesperado cuando una de las llantas de su vehículo resultó dañada mientras se dirigían a un evento nocturno en Cali.

El actor de 62 años, reconocido por su participación en producciones como Las muñecas de la mafia, Vecinos y El cartel de los sapos, y su prometida, de 35, se preparaban para asistir a una fiesta con código de vestimenta blanco la noche del sábado 24 de octubre.

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Según contó Lorena, que documentó todo el episodio y lo compartió a través de sus historias de Instagram, un hueco en la vía dañó uno de los neumáticos y los obligó a detenerse en plena calle.

Con un tono entre la risa y la resignación, la actriz narró así lo ocurrido: “Imagínense, andábamos en un evento, todos titinos, de blanco, y nos pinchamos. En un berraco hueco de aquí de Cali nos pinchamos”.

Fernando El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano sufrieron la rotura de una llanta antes de llegar a un evento en Cali - crédito @lorenaaltamiranoactriz/Instagram
Lorena Altamirano expuso la falta de respuesta del servicio de asistencia mecánica tras una hora de espera en la vía - crédito @lorenaaltamiranoactriz/Instagram

La actriz detalló que la pareja solicitó asistencia vial de inmediato, pero la espera se prolongó sin resultado. “Llamamos al carro taller una hora después y no llegan. Muchas gracias, por el servicio tan efectivo y tan rápido”, ironizó Altamirano, quien no dudó en mencionar a la empresa por su nombre.

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Ante la demora, tuvo que ser el propio “Flaco” Solórzano el que resolviera el problema mecánico por su cuenta. Esto, pese a que las condiciones no eran las ideales: había llovido poco antes, la vía estaba mojada y el actor llevaba puesta la ropa elegida para el evento. “Vean el plan del negrito vestido de blanco y lloviendo porque había llovido hace un rato, o sea que todo... Mejor dicho, ese pantalón va a quedar...”, relató su prometida mientras lo grababa junto al vehículo.

Los actores concluyeron el arreglo del vehículo y asistieron a la fiesta sin más demoras - crédito @lorenaaltamiranoactriz/Instagram
Los actores concluyeron el arreglo del vehículo y asistieron a la fiesta sin más demoras - crédito @lorenaaltamiranoactriz/Instagram

En la historia siguiente, Altamirano mostró a Solórzano arrodillado cambiando el neumático y lo elogió con cierta dosis de humor: “Vean a mi negrito dándola toda pa’ cambiar esa llanta”. Cuando su pareja, aún con las manos sucias, intervino para acotar un escueto “De blanco”, la actriz aprovechó para anunciar que enseñaría a sus seguidoras a lidiar con la misma situación: “Les voy a hacer un video tutorial de cómo cambiar una llanta. Niñas, yo creo que si a mí me pasa esto sola, yo no tengo ni idea cómo cambiar esa llanta. Pero tengo a mi hombre que me salva”.

El actor, por su parte, le restó dramatismo al asunto con una frase breve que cerró el intercambio: “Bien fácil. La verdad, fácil”. En fotos posteriores, Lorena mostró que la pareja finalmente llegó al evento sin mayores contratiempos.

Una relación de más de una década que desafía la diferencia de edad

Lorena Altamirano es más de dos décadas menor que Fernando Solórzano - crédito Flacosolorzano/Instagram
Lorena Altamirano es más de dos décadas menor que Fernando Solórzano - crédito Flacosolorzano/Instagram

La historia de la pareja comenzó durante el rodaje de la película La caleta y la telenovela Niche, ambas dirigidas por Carlos Julio Ramírez. Altamirano, oriunda del Valle del Cauca y con experiencia como actriz en títulos como Lala’s Spa, El olvido que seremos y Leonera, ha relatado en el pasado que su primera impresión del actor fue de admiración profesional, sin intención romántica. Fue Solórzano quien tomó la iniciativa de conquistarla, y desde entonces no se separaron.

La diferencia de 27 años entre ambos —él nació en 1963 y ella en 1990— fue durante un tiempo un tema de constantes comentarios y debates entre el público. Lejos de considerarlo un obstáculo, el actorseñaló en distintas entrevistas que la relación lo transformó: “Hay dos condiciones, o ella se vuelve cuchita o yo me vuelvo joven. Entonces ocurrió que me volví joven”, expresó antes de ingresar al reality La casa de los famosos Colombia, en 2025.

En noviembre de 2025, tras más de una década juntos, Solórzano le propuso matrimonio en el Puente de los Suspiros de Venecia, durante un viaje por Europa con el que celebraban su undécimo aniversario. “¡Me dijo que sí! El Puente de los Suspiros es testigo de mi amor por ti”, escribió el actor en su cuenta de Instagram. Altamirano respondió con un mensaje que describió el instante como “perfecto e inesperado”.

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