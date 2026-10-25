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Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz han ganado dos partidos y empatado uno en la competencia continental y enfrentarán a las segundas del grupo C

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Ingrid Guerra y Maria Morales son las goleadoras del Deportivo Cali en la edición 2026 de la Conmebol Copa Libertadores Femenina - crédito Staff Images Woman/CONMEBOL
Ingrid Guerra y Maria Morales son las goleadoras del Deportivo Cali en la edición 2026 de la Conmebol Copa Libertadores Femenina - crédito Staff Images Woman/CONMEBOL

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026 entre Deportivo Cali vs. Olimpia de Paraguay en el estadio de Independiente del Valle. Las tricampeonas del fútbol profesional colombiano clasificaron líderes del grupo D y van en busca de su segunda final consecutiva.

El partido está programado para jugarse a las 3:00 p. m. y las ganadoras enfrentarán al equipo que se imponga en la llave entre Libertad de Paraguay y Cruzeiro de Brasil. Siga aquí todas las incidencias del compromiso.

11:38 hsHoy

Ficha del partido

  • Deportivo Cali vs. Olimpia (Paraguay) - Cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina 2026.
  • Lugar: estadio Independiente del Valle - Quito, Ecuador
  • Fecha y hora: domingo 25 de octubre - 3:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: Win Sports y Pluto TV.

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