Una menor de edad fue liberada por el ELN en el Cauca: estaba en manos de la guerrilla desde hace más de un mes

Golpe al ELN en Cesar: autoridades capturaron cuatro integrantes del frente Camilo Torres - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

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El ELN ha sido uno de los objetivos de prioridad para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que desde su llegada a la presidencia, dejó claro que no negociará con ningún grupo armado y fortalecerá los operativos del Ejército Nacional y la Policía para que dichas organizaciones se sometan a la justicia.

Con respecto a la guerrilla, en las últimas liberó a una menor de edad que estaba en su poder desde mediados de septiembre, que ahora es evaluada y se encuentra en manos del Bienestar Familiar, pero sin conocerse de manera exacta su condición de salud.

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De otro lado, el presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles acerca de la operación Onix, la cual dejó 10 guerrilleros muertos y es considerada por el mandatario como uno de los peores golpes a esa organización en los últimos años, que se suma a otros logros del Ejército Nacional y la fuerza pública por recuperar el territorio dominado por el ELN esa zona del país.

La liberación de una menor de edad en Cauca

La adolescente de 17 años, llamada Eylin Chanday Caviche Ramos, recuperó la libertad en el Cauca tras una gestión humanitaria que permitió su entrega, luego de haber sido retenida por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante combates en la zona rural de Inzá.

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La retención ocurrió el 12 de septiembre, en medio de enfrentamientos entre el ELN y la columna móvil Dagoberto Ramos, una estructura de las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco. La disputa por el control territorial y las rutas de la cordillera mantiene bajo presión a las comunidades campesinas e indígenas del oriente del departamento.

Tras los combates entre el ELN y la disidencia Dagoberto Ramos en Inzá provocaron la retención de la menor en el oriente caucano - crédito REUTERS/Jair Coll

La entrega se concretó en un punto del oriente caucano con la intermediación de una comisión encabezada por monseñor Omar Alberto Sánchez, arzobispo de Popayán, y Daniel Molano, defensor del Pueblo en el Cauca.

Tras verificar las condiciones de seguridad, la misión evaluó la salud y el estado psicosocial de la joven antes de trasladarla para ponerla a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de activar la ruta de restablecimiento de derechos y reunificación familiar, mencionó la emisora La FM.

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Este fue el momento cuando el ELN liberó a la adolescente de 17 años a una misión humanitaria en el Cauca - crédito Misión humanitaria Defensoría del Pueblo

Así fue la operación Onix

El presidente Abelardo de a Espriella informó que la operación Ónix dejó diez muertos del ELN en Cauca, en una acción dirigida a reducir la capacidad de combate de la guerrilla. El mandatario detalló: “Durante la operación también fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas, y fue ubicada un área campamentaria con capacidad para aproximadamente 25 integrantes”.

Esta semana, las Fuerzas Militares también bombardearon un campamento del ELN en zona rural de Nariño contra integrantes del Frente de Guerra Suroccidental. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia, CCOES, estuvo a cargo de esa intervención.

Los cabecillas alias Marcos Pacífico y alias Ochenta murieron durante la ofensiva conjunta del Ejército Nacional y la Policía en el Cauca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La ofensiva anunciada por De La Espriella fue ejecutada junto con la Policía Nacional en un sector rural de El Tambo. Entre los fallecidos, el presidente identificó a alias Marcos Pacífico y alias Ochenta, también conocido como Murillo, a quienes señaló como cabecillas de la estructura armada.

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El mandatario afirmó que el resultado constituye el mayor golpe contra el ELN en ocho años, por el impacto que tendría sobre la dirección y la operación del grupo. También sostuvo que la Fuerza Pública continuará con operaciones contra los responsables de estas organizaciones y sus redes.

La acción en Nariño fue el quinto bombardeo ordenado por De La Espriella contra grupos armados ilegales desde el inicio de su mandato, en agosto de 2026, informó El Colombiano. El ataque anterior ocurrió el 11 de octubre en Catatumbo, Norte de Santander, contra objetivos del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

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