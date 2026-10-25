Colombia

Una menor de edad fue liberada por el ELN en el Cauca: estaba en manos de la guerrilla desde hace más de un mes

La joven de 17 años fue entregada a una comisión humanitaria en una zona rural y y el grupo guerrillero afirmó que estaba retenida después de los enfrentamientos con las disidencias de las Farc

Golpe al ELN en Cesar: autoridades capturaron cuatro integrantes del frente Camilo Torres - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Golpe al ELN en Cesar: autoridades capturaron cuatro integrantes del frente Camilo Torres - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Guardar

El ELN ha sido uno de los objetivos de prioridad para el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que desde su llegada a la presidencia, dejó claro que no negociará con ningún grupo armado y fortalecerá los operativos del Ejército Nacional y la Policía para que dichas organizaciones se sometan a la justicia.

Con respecto a la guerrilla, en las últimas liberó a una menor de edad que estaba en su poder desde mediados de septiembre, que ahora es evaluada y se encuentra en manos del Bienestar Familiar, pero sin conocerse de manera exacta su condición de salud.

PUBLICIDAD

De otro lado, el presidente Abelardo de la Espriella entregó detalles acerca de la operación Onix, la cual dejó 10 guerrilleros muertos y es considerada por el mandatario como uno de los peores golpes a esa organización en los últimos años, que se suma a otros logros del Ejército Nacional y la fuerza pública por recuperar el territorio dominado por el ELN esa zona del país.

La liberación de una menor de edad en Cauca

La adolescente de 17 años, llamada Eylin Chanday Caviche Ramos, recuperó la libertad en el Cauca tras una gestión humanitaria que permitió su entrega, luego de haber sido retenida por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) durante combates en la zona rural de Inzá.

PUBLICIDAD

La retención ocurrió el 12 de septiembre, en medio de enfrentamientos entre el ELN y la columna móvil Dagoberto Ramos, una estructura de las disidencias de las FARC bajo el mando de Iván Mordisco. La disputa por el control territorial y las rutas de la cordillera mantiene bajo presión a las comunidades campesinas e indígenas del oriente del departamento.

Tras los combates entre el ELN y la disidencia Dagoberto Ramos en Inzá provocaron la retención de la menor en el oriente caucano - crédito REUTERS/Jair Coll
Tras los combates entre el ELN y la disidencia Dagoberto Ramos en Inzá provocaron la retención de la menor en el oriente caucano - crédito REUTERS/Jair Coll

La entrega se concretó en un punto del oriente caucano con la intermediación de una comisión encabezada por monseñor Omar Alberto Sánchez, arzobispo de Popayán, y Daniel Molano, defensor del Pueblo en el Cauca.

Tras verificar las condiciones de seguridad, la misión evaluó la salud y el estado psicosocial de la joven antes de trasladarla para ponerla a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el fin de activar la ruta de restablecimiento de derechos y reunificación familiar, mencionó la emisora La FM.

ELN
Este fue el momento cuando el ELN liberó a la adolescente de 17 años a una misión humanitaria en el Cauca - crédito Misión humanitaria Defensoría del Pueblo

Así fue la operación Onix

El presidente Abelardo de a Espriella informó que la operación Ónix dejó diez muertos del ELN en Cauca, en una acción dirigida a reducir la capacidad de combate de la guerrilla. El mandatario detalló: “Durante la operación también fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas, y fue ubicada un área campamentaria con capacidad para aproximadamente 25 integrantes”.

Esta semana, las Fuerzas Militares también bombardearon un campamento del ELN en zona rural de Nariño contra integrantes del Frente de Guerra Suroccidental. El Comando Conjunto de Operaciones Especiales de Colombia, CCOES, estuvo a cargo de esa intervención.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Los cabecillas alias Marcos Pacífico y alias Ochenta murieron durante la ofensiva conjunta del Ejército Nacional y la Policía en el Cauca - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La ofensiva anunciada por De La Espriella fue ejecutada junto con la Policía Nacional en un sector rural de El Tambo. Entre los fallecidos, el presidente identificó a alias Marcos Pacífico y alias Ochenta, también conocido como Murillo, a quienes señaló como cabecillas de la estructura armada.

El mandatario afirmó que el resultado constituye el mayor golpe contra el ELN en ocho años, por el impacto que tendría sobre la dirección y la operación del grupo. También sostuvo que la Fuerza Pública continuará con operaciones contra los responsables de estas organizaciones y sus redes.

La acción en Nariño fue el quinto bombardeo ordenado por De La Espriella contra grupos armados ilegales desde el inicio de su mandato, en agosto de 2026, informó El Colombiano. El ataque anterior ocurrió el 11 de octubre en Catatumbo, Norte de Santander, contra objetivos del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Temas Relacionados

ELNCaucaSecuestroConflicto armadoAbelardo De La EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Revelan prueba de supervivencia Jaime Cutiva, ganadero secuestrado en Caquetá

El comerciante de 67 años fue reportado como desaparecido desde el 15 de octubre de 2026, luego de que encontraran su camioneta incinerada en una zona rural de Puerto Rico

Revelan prueba de supervivencia Jaime Cutiva, ganadero secuestrado en Caquetá

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: se juega el segundo tiempo en el clásico paisa el partido con James Rodríguez en cancha, siga el minuto a minuto

El Verdolaga hace de local y Lucas González dispone nuevamente de Alfredo Morelos en la delantera, aunque está en el banco de suplentes; mientras que el Poderoso cuenta en el ataque con el regreso de Jeison Medina

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: se juega el segundo tiempo en el clásico paisa el partido con James Rodríguez en cancha, siga el minuto a minuto

Andrés Forero advirtió que el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior podría alejar al Gobierno de los partidos que necesita en el Congreso: “Se necesita alguien que concierte más”

Las dificultades para sacar adelante el presupuesto nacional y las iniciativas pendientes ponen a prueba la estrategia política del Ejecutivo. El senador del Centro Democrático señaló que el diálogo con las distintas colectividades será clave para conseguir respaldo legislativo

Andrés Forero advirtió que el nombramiento de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior podría alejar al Gobierno de los partidos que necesita en el Congreso: “Se necesita alguien que concierte más”

Gustavo Petro rechazó las denuncias en su contra sobre contratos a cambio de favores sexuales: “Vomitaría sobre mí mismo”

El expresidente compartió un extenso comunicado en el que rechazó los reportajes que han salido a la luz sobre su vida íntima, luego de que la joven Deicy Jiménez confesara que ella hizo parte de una red de mujeres que mantenía el ex jefe de Estado

Gustavo Petro rechazó las denuncias en su contra sobre contratos a cambio de favores sexuales: “Vomitaría sobre mí mismo”

Andrea Petro se burló de la joven que aseguró recibir contratos del expresidente a cambio de favores sexuales: “No eres el tipo de mujer que le gusta”

Después de que Deicy Jiménez expusiera presuntos encuentros íntimos con Gustavo Petro, la hija del ex jefe de Estado rechazó su relato y hasta lanzó comentarios sarcásticos para restarle importancia

Andrea Petro se burló de la joven que aseguró recibir contratos del expresidente a cambio de favores sexuales: “No eres el tipo de mujer que le gusta”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: este es el código de vestuario que se exige a los invitados a la ceremonia

Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: este es el código de vestuario que se exige a los invitados a la ceremonia

Yina Calderón ironizó sobre el matrimonio de Ariadna Gutiérrez en Cartagena: “Felicitaciones a los novios”

La Suzy: de los elogios de Juanes y tocar con Ricardo Arjona, a ponerse a prueba con su proyecto solista

Lorena Altamirano y “El Flaco” Solórzano pasaron problemas mecánicos camino a una fiesta: “De blanco, y nos pinchamos”

Carolina Cruz confiesa que no perdonaría una infidelidad: “No está dentro de mis planes”

Deportes

Jhon Jáder Durán se recuperó de su lesión y ya está disponible para el Benfica, según confirmó el entrenador del equipo: “De tres meses a tres días”

Jhon Jáder Durán se recuperó de su lesión y ya está disponible para el Benfica, según confirmó el entrenador del equipo: “De tres meses a tres días”

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: GOL DE NACIONAL en el clásico paisa el partido con James Rodríguez en cancha, siga el minuto a minuto

Video | Pablo Hernández, entrenador del Castellón, sobre el triplete en asistencias de Matías Orozco ante Sporting Gijón: “Debe seguir demostrando”

Un error le costó al Deportivo Cali la eliminación en la Copa Libertadores Femenina: Olimpia lo superó por 1-0

Hora y dónde ver la premiación del Balón de Oro 2026 en Colombia: Luis Díaz es uno de los nominados