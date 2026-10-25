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Marino Hinestroza figura en Brasil: marcó doblete con Vasco da Gama, alejó a su equipo del descenso y dejó en crisis a Corinthians

El colombiano celebró su primer grito de gol y permitió que su equipo comience a soñar con clasificar a torneo internacional a falta de siete partidos para que termine el Brasileirao

El colombiano se repuso a una difícil adaptación al fútbol brasilero y celebró sus dos primeras anotaciones con la camiseta del equipo de Río de Janeiro - crédito Vasco da Gama

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Marino Hinestroza marcó dos goles en dos minutos para que el Vasco venciera 3-2 al Corinthians con una remontada en São Januário, durante la 32ª jornada del Brasileirão. El triunfo llevó al conjunto carioca al puesto 13 y dejó a su rival en zona de descenso.

El Vasco alcanzó los 38 puntos, mientras que Corinthians quedó en el puesto 17 con 33, a cinco unidades de distancia. Si el torneo terminara en esa fecha, Corinthians descendería junto con Grêmio, Remo y Chapecoense.

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Hinestroza ingresó a los 37 minutos por Andrés Gómez, que sufrió molestias en el pie izquierdo. Su primera intervención fue una ocasión desperdiciada frente al arquero Hugo Souza: intentó asistir a Bruno Duarte en lugar de definir cruzado.

La recompensa llegó sobre el final. A los 88 minutos, Hinestroza conectó de media volea un rebote de la defensa de Corinthians para el 2-2; dos minutos después encabezó un contraataque desde su propio campo, combinó con un compañero y definió para el 3-2 definitivo.

Marino Hinestroza anotó dos goles en dos minutos para la remontada de Vasco da Gama ante Corinthians en São Januário - crédito REUTERS/Thiago Ribeiro
Marino Hinestroza anotó dos goles en dos minutos para la remontada de Vasco da Gama ante Corinthians en São Januário - crédito REUTERS/Thiago Ribeiro

El extremo celebró su primer doblete con la camiseta vascaína tras haber recibido críticas durante sus primeros meses en Brasil. “Estoy muy contento. Siempre trabajé para esto, me esforcé mucho y lo venía diciendo desde hace tiempo”, expresó luego del partido.

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Pedro Emanuel, entrenador del Vasco, destacó que el atacante mantuvo la amenaza ofensiva cuando el equipo atravesaba su momento más adverso. El técnico afirmó: “Fue importante y determinante para nuestra remontada”.

El colombiano había llegado al club tras una buena temporada en Atlético Nacional y una inversión de R$ 30 millones, pero acumulaba 32 encuentros sin goles ni asistencias. También había quedado fuera de algunas convocatorias por decisión técnica.

La autocrítica de Marino Hinestroza tras su doblete con Vasco da Gama

El delantero colombiano ingresó al partido a los 37 minutos en reemplazo de Andrés Gómez por molestias físicas - crédito Thiago Ribeiro/REUTERS
El delantero colombiano ingresó al partido a los 37 minutos en reemplazo de Andrés Gómez por molestias físicas - crédito Thiago Ribeiro/REUTERS

El futbolista había recibido sondeos para salir cedido durante la ventana de transferencias de julio, pero optó por permanecer en el club. Bajo la conducción de Pedro Emanuel, comenzó a sumar actuaciones positivas desde el banco antes de conseguir su noche decisiva ante Corinthians.

La eliminación en la Copa Sudamericana también fue un impulso para el plantel. Hinestroza explicó a ge que el equipo convirtió la frustración en motivación: “Tomamos la eliminación, hicimos un jugo y lo bebimos para hoy. Creo que fue combustible para nosotros”.

El atacante reconoció que debía elevar su rendimiento individual. “Sabía que me faltaba un poco más de fuerza, porque sé que tengo mucho talento. Sabía que tenía que esforzarme un poco más”, sostuvo.

Tras el encuentro, Hinestroza admitió que todavía considera insuficiente su aporte desde su llegada al fútbol brasileño. “Siento que todavía no he hecho mucho por el club, prácticamente no he hecho nada, y sé que debo hacer mucho más”, declaró.

Así va la tabla de posiciones del Brasileirao 2026

El plantel de Vasco transformó la reciente eliminación en la Copa Sudamericana en motivación para el campeonato local - crédito Thiago Ribeiro/REUTERS
El plantel de Vasco transformó la reciente eliminación en la Copa Sudamericana en motivación para el campeonato local - crédito Thiago Ribeiro/REUTERS
  1. Palmeiras: 69 puntos / +34 diferencia de gol. *
  2. Flamengo: 67 puntos / +36 diferencia de gol. *
  3. Cruzeiro: 54 puntos / +5 diferencia de gol. *
  4. Athletico Paranaense: 54 puntos / +12 diferencia de gol. *
  5. Fluminense: 51 puntos / +9 diferencia de gol. **
  6. Atlético-MG: 50 puntos / +7 diferencia de gol. ***
  7. Bahia: 50 puntos / +5 diferencia de gol. ***
  8. Santos: 46 puntos / +2 diferencia de gol. ***
  9. São Paulo: 43 puntos / +1 diferencia de gol. ***
  10. Bragantino: 41 puntos / +1 diferencia de gol. ***
  11. Botafogo: 39 puntos / -7 diferencia de gol. ***
  12. Coritiba: 39 puntos / -11 diferencia de gol.
  13. Vasco da Gama: 38 puntos / -6 diferencia de gol.
  14. Vitória: 38 puntos / -11 diferencia de gol.
  15. Mirassol: 37 puntos / -8 diferencia de gol.
  16. Internacional: 35 puntos / -4 diferencia de gol.
  17. Corinthians: 33 puntos / -8 diferencia de gol. ****
  18. Grêmio: 31 puntos / -10 diferencia de gol. ****
  19. Remo: 26 puntos / -16 diferencia de gol. ****
  20. Chapecoense: 21 puntos / -31 diferencia de gol. ****
  • * puesto para Copa Libertadores 2027.
  • ** puesto fase previa de la Copa Libertadores 2027.
  • *** puesto Copa Sudamericana 2027.
  • **** puesto de descenso.

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