Colombia

Day Vásquez lanzó fuerte señalamiento contra quienes critican a Donald Trump y se meten en las elecciones de Brasil: “La doble moral…"

La expareja de Nicolás Petro y testigo estrella de la Fiscalía reavivó el debate sobre la injerencia extranjera, las contradicciones políticas y el papel de las figuras públicas en la segunda vuelta presidencial brasileña

Day Vásquez denunció públicamente que lleva más de un mes solicitando el restablecimiento de su esquema de protección sin recibir respuesta de las autoridades - crédito @dayvasquezcdd/Instagram
Day Vásquez se mostró molesta por quienes se meten en las elecciones de Brasil, pero se enojan si lo hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump - crédito @dayvasquezcdd/Instagram
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Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro Burgos y testigo central de la Fiscalía General de la Nación en el proceso judicial por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el exdiputado del Atlántico, cuestionó la postura de sectores políticos que intervienen en los comicios presidenciales de otros países.

A través de su cuenta en la red social X, la exnuera del expresidente Gustavo Petro —el único líder de izquierda en Colombia en llegar a la Casa de Nariño— señaló la contradicción de quienes rechazan la injerencia extranjera, pero toman partido activo en votaciones foráneas.

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El pronunciamiento se hizo durante el desarrollo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil el 25 de octubre de 2026, una jornada electoral en la que se enfrentan Luiz Inácio Lula da Silva (que busca la reelección) y el senador Flávio Bolsonaro. El resultado de estas votaciones resulta clave para la correlación de fuerzas ideológicas y el balance de poder en el continente sudamericano.

El 25 de octubre de 2026 en Brasil se adelantan las elecciones presidenciales de segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro - crédito Amanda Perobelli/Reuters
El 25 de octubre de 2026 en Brasil se adelantan las elecciones presidenciales de segunda vuelta entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro - crédito Amanda Perobelli/Reuters

En medio de los mensajes y posturas emitidas por figuras públicas de distintas corrientes sobre la contienda brasileña, Day Vásquez lanzó una crítica directa hacia los dirigentes y activistas que opinan y buscan incidir en procesos electorales ajenos.

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Tanto que criticaron a Trump y allá están metidos en las elecciones de Brasil. La doble moral…”, escribió la barranquillera.

Day Vásquez es reconocida por sus declaraciones en medios de comunicación en 2023 sobre el ingreso de recursos no registrados a la campaña presidencial de 2022 liderada por Gustavo Petro, supuestamente dinero que su entonces esposo Nicolás Petro habría manejado.

Day Vásquez criticó a quienes, según señaló, cuestionan a Donald Trump, pero intervienen en el debate electoral de Brasil - crédito @Daysvasquezc/X
Day Vásquez criticó a quienes, según señaló, cuestionan a Donald Trump, pero intervienen en el debate electoral de Brasil - crédito @Daysvasquezc/X

Aunque en su momento respaldó las aspiraciones de su exsuegro, las revelaciones financieras entregadas a los estrados judiciales provocaron un distanciamiento definitivo con ese sector político y un acercamiento hacia posturas de la derecha nacional.

La declaración de Vásquez hace alusión a los continuos reparos dirigidos contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien diversos sectores de izquierda reprochan sus declaraciones públicas y su respaldo explícito a candidaturas afines a los postulados del Partido Republicano en la región.

Donald Trump y su injerencia extranjera

El mandatario estadounidense promueve iniciativas de seguridad hemisférica como el denominado Escudo de las Américas, una estrategia orientada a coordinar acciones contra el terrorismo y las estructuras del narcotráfico entre varios gobiernos aliados del continente.

Dicha política internacional recibe respaldos de administraciones de derecha y cuestionamientos de movimientos progresistas que la consideran una forma de intromisión en los asuntos internos de los países latinoamericanos.

Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la política latinoamericana alimentan la discusión sobre los límites del respaldo internacional a candidatos afines - crédito Jonathan Ernst/Reuters
Las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la política latinoamericana alimentan la discusión sobre los límites del respaldo internacional a candidatos afines - crédito Jonathan Ernst/Reuters

En el contexto colombiano, la postura de Donald Trump influyó de cierta manera en los comicios presidenciales de mayo y junio de 2026, cuando el actual presidente Abelardo de la Espriella obtuvo el triunfo en las urnas frente a las propuestas de la izquierda, en ese momento lideradas por Iván Cepeda.

Por esta razón, el péndulo político hacia la derecha también se vio influenciado por Estados Unidos y por los ideales que representa, los cuales han encontrado respaldo entre determinados sectores de la ciudadanía. Sin embargo, desde la perspectiva de sus opositores, esta cercanía política genera críticas cuando se percibe como una forma de injerencia extranjera en los asuntos internos de otros países, lo que plantea interrogantes sobre los límites de la influencia internacional en los procesos democráticos.

Por eso, se conoce que la reacción de Donald Trump ante los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil evidenció su cercanía política con el clan Bolsonaro, ya que, tras el resultado favorable del candidato del Partido Liberal (PL) frente a Lula da Silva, el mandatario estadounidense calificó el desempeño del senador como una “gran victoria”, destacando que había sido ajustada, pero “muy, muy grande e increíble”.

Los candidatos presidenciales brasileños Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva están en el ojo de todo el continente americano - crédito Jean Carniel/Reuters
Los candidatos presidenciales brasileños Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva están en el ojo de todo el continente americano - crédito Jean Carniel/Reuters

No obstante, ante la proximidad de la segunda vuelta, Trump mantuvo una posición más cautelosa y evitó anunciar un respaldo explícito a Flávio Bolsonaro. Al ser consultado por periodistas sobre si apoyaría al candidato brasileño, respondió: “Estamos observando esa elección muy de cerca”.

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