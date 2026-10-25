Colombia

Más de 90 países reciben a colombianos sin visa: destinos y requisitos para viajar al exterior

Organizar un viaje internacional implica revisar con anticipación las condiciones de ingreso de cada destino. Aunque varios gobiernos permiten visitas sin autorización consular previa, algunos exigen pasaporte vigente, tiquete de regreso, prueba de solvencia económica o registros electrónicos

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Pasaporte colombiano viajes a Europa-Colombia
Los colombianos cuentan con diferentes alternativas para viajar al exterior sin tramitar una visa previa, según los acuerdos migratorios de cada destino -crédito Jesús Áviles / Infobae Colombia

Planear unas vacaciones fuera de Colombia requiere revisar algo más que el precio de los tiquetes y el alojamiento. Las condiciones migratorias de cada destino determinan qué documentos debe preparar el viajero y cuánto tiempo puede permanecer legalmente en el extranjero.

La posibilidad de ingresar sin visa facilita la organización de muchos recorridos internacionales. Sin embargo, esta exención no significa que las autoridades permitan la entrada de manera automática: cada país conserva sus propias condiciones y puede solicitar soportes adicionales antes de autorizar el ingreso.

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La remodelación de las zonas migratorias del Aeropuerto El Dorado busca agilizar el flujo de pasajeros internacionales en temporada alta - crédito ANI
Antes de viajar al extranjero, es importante verificar la vigencia del pasaporte y los documentos que pueden solicitar las autoridades migratorias - crédito ANI

Por eso, antes de reservar vuelos o pagar una estadía, conviene distinguir entre los lugares que permiten viajar únicamente con la cédula, aquellos que exigen pasaporte y los que aplican procedimientos electrónicos o autorizaciones especiales. La lista incluye destinos de varios continentes, aunque los requisitos pueden cambiar según los acuerdos migratorios vigentes.

América ofrece alternativas para viajar con menos trámites

En Sudamérica, los ciudadanos colombianos pueden ingresar a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay sin necesidad de tramitar una visa. Para estos destinos, los acuerdos regionales permiten utilizar la cédula de ciudadanía como documento de viaje, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes.

La situación es diferente en otros territorios de América Latina y el Caribe, donde el pasaporte constituye el documento necesario para ingresar sin visa. Entre las opciones mencionadas están México, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bonaire, Curazao, Cuba, Dominica, El Salvador, Guadalupe, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, Panamá y República Dominicana.

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La lista también contempla San Eustaquio, San Martín, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Saint Kitts y Nevis, además de Trinidad y Tobago. Antes de viajar, es importante confirmar si existen límites de permanencia, formularios previos u otras exigencias particulares para cada territorio.

Mapa de América Latina sobre una mesa de madera con nombres de países, capitales, océanos Pacífico y Atlántico y rosa de los vientos.
Los colombianos pueden viajar a varios países de Latinoamérica sin visa y, en destinos de Sudamérica como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú, ingresar con la cédula de ciudadanía, según los acuerdos migratorios vigentes -crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Europa permite estadías cortas sin visa

El continente europeo concentra numerosas alternativas para quienes buscan viajar por turismo o negocios. Desde 2015, los colombianos pueden entrar al espacio Schengen sin solicitar una visa para estancias cortas de hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Entre los destinos incluidos en el listado están Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia y Suiza.

También aparecen Albania, Andorra, Georgia, Kosovo, Mónaco, Montenegro, San Marino y Ciudad del Vaticano, lugares que cuentan con condiciones de entrada propias y no deben confundirse con los requisitos específicos del espacio Schengen. La exención de visa no autoriza a trabajar ni a permanecer indefinidamente en estos países. Quienes planeen una estancia más larga deben consultar qué permiso corresponde a su propósito de viaje.

España hace parte de los países del espacio Schengen que permiten a los colombianos realizar visitas cortas sin visa, bajo las condiciones establecidas -crédito Alberto Ortega/Europa Press
España hace parte de los países del espacio Schengen que permiten a los colombianos realizar visitas cortas sin visa, bajo las condiciones establecidas -crédito Alberto Ortega/Europa Press

Asia, África y Oceanía amplían las posibilidades

Fuera de América y Europa existen otras opciones para los viajeros colombianos. En Asia, el listado incluye Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Hong Kong, Israel, Turquía, Japón, Omán, Singapur y Tailandia.

Algunos destinos requieren atención adicional. Corea del Sur contempla el registro electrónico K-ETA, mientras que Macao, Maldivas y Nepal aparecen asociados a modalidades de visa al llegar. Tailandia, por su parte, figura con una permanencia de hasta 60 días, sujeta a las condiciones migratorias vigentes.

En África, Marruecos y las islas Seychelles se presentan como alternativas sin visa previa. En Oceanía, los destinos mencionados son Fiyi, Samoa, Polinesia Francesa y Nueva Caledonia. Las reglas pueden variar según la duración de la visita y el tipo de pasaporte.

Los documentos que pueden solicitar en migración

Viajar sin visa no elimina la obligación de demostrar que se cumplen las condiciones de entrada. Por eso, además del pasaporte vigente, conviene preparar los siguientes soportes antes de salir de Colombia:

  • Tiquete de salida: puede ser el pasaje de regreso o una reserva que demuestre la continuación del viaje hacia otro destino.
  • Alojamiento: las autoridades pueden pedir la reserva de un hotel o una carta de invitación de quien recibirá al visitante.
  • Solvencia económica: algunos países solicitan extractos bancarios, efectivo u otras pruebas de que el viajero puede cubrir sus gastos durante la estadía.
  • Seguro de viaje: puede ser obligatorio en determinados destinos y resulta recomendable para afrontar imprevistos médicos.

La vigencia mínima del pasaporte también depende del país: algunos exigen seis meses de validez al momento de ingresar, mientras que otros aplican reglas diferentes. Por eso, antes de viajar, se recomienda verificar la información oficial de las autoridades migratorias y consultar con el consulado correspondiente.

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