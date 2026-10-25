Colombia

Se destruyó maquinaria de minería ilegal de oro en Chaparral, Tolima: podían producir hasta 2.600 gramos mensuales de oro

El procedimiento sobre la quebrada Conservas inutilizó cinco excavadoras, tres motores industriales y dos motobombas, en una intervención que, según la gobernadora Adriana Magali Matiz

Las fuerzas de seguridad intervinieron la quebrada Conservas, afluente del río Saldaña en el departamento de Tolima - crédito @AdrianaMatizTol/X
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La operación Pijaos VIII destruyó maquinaria que, según la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se utilizaba para la extracción ilegal de oro en Chaparral. El procedimiento tuvo lugar en la quebrada Conservas, un afluente del río Saldaña.

La mandataria regional informó el resultado por medio de su cuenta en X. Allí sostuvo que el operativo apuntó a afectar las finanzas de quienes desarrollan esa actividad ilícita en el sur del departamento.

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El procedimiento eliminó equipos que, de acuerdo con Matiz, podían extraer 2.600 gramos de oro al mes. Esa producción tendría un valor superior a 1.092 millones de pesos dentro del mercado ilegal, según la información divulgada por la gobernadora.

La acción se desarrolló en el municipio de Chaparral, donde las autoridades detectaron maquinaria empleada en actividades de minería ilegal sobre el cauce de la quebrada.

La maquinaria localizada tenía la capacidad de extraer hasta 2.600 gramos de oro mensuales - crédito @AdrianaMatizTol/X
La maquinaria localizada tenía la capacidad de extraer hasta 2.600 gramos de oro mensuales - crédito @AdrianaMatizTol/X

Durante la intervención fueron destruidas cinco excavadoras, tres motores industriales y dos motobombas. La gobernadora señaló que los equipos estaban destinados a la extracción ilícita de oro.

“Contra la minería ilegal no hay pausa, ni tregua, ni retroceso”, afirmó Adriana Magali Matiz en su publicación. La mandataria añadió que las autoridades buscan golpear a los grupos responsables en sus recursos económicos.

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La gobernadora detalló que la maquinaria intervenida hacía parte de una operación de extracción mecanizada. El dato sobre la capacidad mensual y el valor estimado fue incluido en el mensaje con el que comunicó el balance.

La gobernadora agradeció el apoyo de la fuerza pública

Matiz atribuyó el resultado a la participación de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea. También agradeció el compromiso de esas instituciones en las acciones contra esta actividad ilegal en el territorio tolimense.

Las autoridades destruyeron cinco excavadoras durante el operativo en la zona rural de Chaparral - crédito @AdrianaMatizTol/X

“En el Tolima no hay tregua contra la minería ilegal”, expresó la gobernadora. Su pronunciamiento cerró con la consigna: “Con seguridad todo, sin seguridad nada”.

Ejército intervino una mina ilegal en Chocó, afectando las rentas del ELN por 1.200 millones mensuales en oro

El Ejército Nacional intervino maquinaria usada para minería ilegal en Playa de Oro, una zona rural de Tadó, Chocó. La acción se dirigió contra una unidad de producción que, según la inteligencia militar, estaría vinculada con el Frente Cacique Calarcá del ELN.

El operativo buscó afectar las fuentes de financiación de esa estructura armada y reducir el daño sobre los recursos naturales de un territorio donde la extracción no autorizada de oro impacta las fuentes hídricas, los suelos y los hábitats de distintas especies.

La intervención se desarrolló en el sector Playador con participación de tropas de la Décima Quinta Brigada, el Batallón de Ingenieros Militares Número 15, el Grupo Liviano de Caballería Número 9 y la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros.

La operación militar buscó frenar el daño ambiental y reducir los ingresos económicos del ELN en Chocó - crédito Ejército
La operación militar buscó frenar el daño ambiental y reducir los ingresos económicos del ELN en Chocó - crédito Ejército

Durante el procedimiento, las unidades incautaron e inutilizaron una excavadora, una clasificadora, 300 galones de ACPM y una cantidad no precisada de mangueras. El valor comercial del material intervenido se estimó en cerca de 470 millones de pesos.

La maquinaria habría sido instalada para sostener actividades de extracción ilegal de oro en esa zona rural del municipio. La información oficial señaló que los equipos pertenecían directamente, al parecer, a una estructura del ELN con presencia en el departamento.

“En la ofensiva sostenida contra la criminalidad en el departamento del Chocó, tropas de la Decimaquinta Brigada, a través del Batallón de Ingenieros Militares Número 15, con apoyo del Grupo Liviano de Caballería Número 9 y la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros, intervinieron una unidad de producción minera”, afirmó el coronel Edwin Uriel Cárdenas León, comandante de la brigada.

El oficial indicó que esa unidad minera estaría relacionada con el Frente Cacique Calarcá, identificado en la información militar como un grupo armado organizado del ELN.

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