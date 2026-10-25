Modelo colombiana denunció el uso de su rostro para avatares comerciales creados con inteligencia artificial

Akima, la modelo colombiana que denunció el uso de su imagen para crear rostros con ayuda de la inteligencia artificial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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Akima, la modelo colombiana y actriz de la serie Cien años de soledad en Netflix, denunció que un productor mexicano utilizó fotografías de su rostro para crear personajes con inteligencia artificial destinados a campañas publicitarias de marcas de lujo en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

La también conocida como Laura Sofía Grueso -nombre de pila- relató a través de sus redes sociales que el director Mauricio Sierra, con quien trabajó hace cerca de seis años en una producción para la revista Vogue, generó entre seis y siete avatares digitales a partir de variaciones de su cara. Las creaciones fueron desarrolladas desde sus dos casas productoras, una de ellas con sede en París.

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Sierra justificó la creación de los avatares porque “no encontraba estas caras en el mundo”

Según explicó la modelo, el productor mexicano argumentó públicamente, en una de las publicaciones de su casa productora, que fabricaba estos personajes porque no hallaba rostros similares en la realidad.

“Él decía que creaba estos personajes porque no encontraba estas caras en el mundo. Y como no las encontraba, quería poder ofrecerle estas caras que no existen a sus clientes”, narró la modelo.

Laura Sofía Grueso "Akima" como Rebeca en Cien Años de Soledad. (Crédito: Pablo Arellano/Netflix ©️2024)

Para Akima, esa explicación resulta contradictoria, dado que Sierra la conoce personalmente y sabe que ella se dedica profesionalmente al modelaje.

“Se me hace muy cínico que una persona de México que trabaja con personas morenas, y que de hecho gran parte de su trabajo lo hace incluso con comunidades, quiera apropiarse de los rostros latinoamericanos para venderlos en un mercado europeo y estadounidense”, expresó.

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La modelo considera que se trata de una expropiación racial de su identidad

La integrante del elenco de Cien años de soledad enmarcó la situación como una forma de apropiación vinculada a dinámicas raciales históricas. “Él, desde su privilegio y su blanquitud, necesita expropiarme mi cara, mi identidad, mi trabajo, adueñarse de todo eso, configurarla a sus fantasías”, afirmó.

Akima detalló que los avatares no son réplicas exactas de su imagen, sino versiones alteradas que responden a lo que ella describe como la fantasía de un hombre blanco sobre un cuerpo racializado.

Según su testimonio, el mexicano añadió elementos indígenas a los personajes, como tatuajes que ella no posee, para “exotizarla” y hacerla más vendible en mercados internacionales. “Yo soy colombiana, no tengo tatuajes indígenas, no tengo esto que Mauricio necesita que yo sea para vender en Europa”, puntualizó.

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Un film con una escena erótica generó aún más inquietud en la modelo

La denuncia de la modelo también abarcó la existencia de un cortometraje alojado en la productora de Sierra que comienza con una escena de contenido erótico. Grueso aseguró que no logra distinguir si la figura que aparece en el film es ella o uno de los avatares creados con inteligencia artificial. “Es superperturbador. Verme de alguna forma usurpada me hizo solo tener muchas ganas de vomitar”, confesó.

La modelo, que lleva una década de trayectoria en la industria de la moda, señaló que la situación pone en evidencia una paradoja del sector: “Es mucho más fácil ser un avatar moreno y tener éxito y tener campañas que ser realmente un ser humano y crecer en un contexto como Latinoamérica como persona racializada”.

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La modelo colombiana e integrante del elenco de 'Cien años de soledad' criticó que su imagen haya sido para crear rostros con inteligencia artificial - crédito @callmeakima/IG

Akima anunció que explorará acciones legales desde Estados Unidos y Europa

Ante lo ocurrido, Akima informó que iniciará un proceso legal a través de sus agencias de representación en Estados Unidos y el continente europeo para determinar qué recursos tiene a su disposición frente al uso no autorizado de su imagen. La modelo también llamó a una mayor regulación de la inteligencia artificial y expresó preocupación por las implicaciones que esta tecnología tiene para quienes trabajan en la industria creativa.