Colombia

Se registró fuga de ocho detenidos de un CAI de la Policía en el Valle del Cauca: autoridades adelantan la búsqueda

La institución informó que los hombres, aún sin condena firme, estaban bajo custodia en ese centro y son buscados mediante labores de inteligencia, investigación y control en curso

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los detenidos afrontaban investigaciones o acusaciones penales, pero no contaban con una condena en firme - crédito Policía Nacional de Colombia
Guardar

Ocho personas privadas de la libertad se escaparon durante la madrugada de este domingo 25 de octubre de un CAI (Centro de Atención Inmediata) de la Policía Nacional de Colombia en Palmira, departamento del Valle del Cauca.

Según informó el Departamento de Policía Valle, los ocho hombres tenían condición de sindicados en el centro de detención ubicado en el sector conocido como Las Delicias del municipio vallecaucano, por lo que afrontaban investigaciones o acusaciones penales, pero no contaban con una condena en firme.

PUBLICIDAD

Durante la madrugada del 25 de octubre de 2026, se presentó la fuga de ocho (8) personas privadas de la libertad que se encontraban bajo custodia en el CAI Las Delicias, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca”, indicó la institución en un comunicado citado por El País de Cali.

Las autoridades de Malambo ya buscan a las personas responsables del crimen del exfutbolista Germán Pérez Albuquerque - crédito Policía Nacional
La Policía Nacional habilitó líneas telefónicas bajo reserva para obtener pistas sobre el paradero de los prófugos - crédito Policía Nacional

La institución indicó que desplegó acciones de investigación, inteligencia y control para establecer el paradero de los fugados y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la evasión. Hasta el momento, las autoridades no han revelado sus identidades.

La Policía pidió a la ciudadanía entregar información que permita ubicar a las personas buscadas a través de la línea de emergencias 123, los teléfonos 314-3587212 y 321-3947235, o en la estación de Policía más cercana. La entidad aseguró que mantendrá reserva sobre los datos aportados por los denunciantes.

PUBLICIDAD

Siete detenidos seguían prófugos tras la fuga en El Cerrito

El caso de Palmira ocurrió pocos días después de otra evasión en la estación de Policía de El Cerrito, también en el departamento del Valle del Cauca. Nueve personas privadas de la libertad salieron de la carceleta durante la madrugada del viernes 23 de octubre.

En el lugar permanecían 33 detenidos. De acuerdo con el reporte de la Policía, el plan candado activado tras la alerta evitó que otros 24 internos escaparan. Las primeras versiones señalan que los fugados habrían abierto un hueco en una estructura de la estación para salir.

Policía condenado pro abuso sexual a compañera - crédito redes sociales
La activación del plan candado en El Cerrito evitó la evasión de otros veinticuatro internos de la sede policial - crédito Captura de Pantalla Facebook

Uno de los evadidos, Adrián Enrique Vera Asprilla, conocido como alias Suricato, fue recapturado cuando se movilizaba en motocicleta hacia el municipio de Guacarí. Otro hombre se presentó de forma voluntaria ante las autoridades, por lo que el último informe policial del 24 de octubre ubicaba en siete el número de prófugos.

Alias Suricato es investigado por homicidio agravado y porte ilegal de armas, según la información oficial. Entre los demás implicados hay personas procesadas o condenadas por homicidio, extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Unidades de Policía Judicial e Inteligencia investigan cómo se produjo la fuga y si existieron fallas en la custodia o participación de terceros. La institución también solicitó información sobre los hombres buscados mediante la línea 123.

Situación carcelaria en Colombia

La Defensoría del Pueblo informó que recibió 1.146 quejas entre 2017 y 2026 por presuntos actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra personas privadas de la libertad. La cifra equivale a un promedio de 10 denuncias mensuales, según datos citados por El País de Cali.

El organismo advirtió que las deficiencias en los mecanismos de custodia y en las salvaguardias judiciales inmediatas agravan la situación de esta población.

En Colombia hay un hacinamiento del 166% en las Unidades de Reacción Inmediata
La Defensoría del Pueblo contabilizó 1.146 quejas por torturas y tratos crueles en cárceles entre 2017 y 2026 - crédito Camila Díaz/Colprensa

En los establecimientos penitenciarios nacionales, la entidad calculó una sobrepoblación promedio de 28,6%, con cerca de 104.395 internos frente a 81.139 cupos disponibles.

La Defensoría señaló que la presión es mayor en los centros de detención transitoria, como estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI), donde el hacinamiento promedio llega al 127% y en algunas regiones supera el 500 %.

En 55 espacios que visitó, la institución identificó 5.510 personas detenidas. Del total, el 82,5 % llevaba más de 36 horas retenido y el 15% acumulaba más de un año de permanencia.

Temas Relacionados

Fuga de presosPalmira VallePolicía NacionalHacinamientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz han ganado dos partidos y empatado uno en la competencia continental y enfrentarán a las segundas del grupo C

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Concejal de Bogotá se despachó contra los 'runners' por uso de música desde tempranas horas: "Tengamos en cuenta a la comunidad"

El derecho de petición busca establecer si la autorización para usar el espacio público como salida de la competencia contempla las emisiones de audio registradas durante la mañana del domingo 25 de octubre

Concejal de Bogotá se despachó contra los 'runners' por uso de música desde tempranas horas: "Tengamos en cuenta a la comunidad"

Se destruyó maquinaria de minería ilegal de oro en Chaparral, Tolima: podían producir hasta 2.600 gramos mensuales de oro

El procedimiento sobre la quebrada Conservas inutilizó cinco excavadoras, tres motores industriales y dos motobombas, en una intervención que, según la gobernadora Adriana Magali Matiz

Se destruyó maquinaria de minería ilegal de oro en Chaparral, Tolima: podían producir hasta 2.600 gramos mensuales de oro

Denunciaron a la directora del Icbf por presunta financiación prohibida en campaña y que la inhabilitaría para ejercer cargos públicos

El representante Alfredo Mondragón aseguró que Carolina Restrepo habría recibido $48 millones de un aportante imputado y afirmó que el caso podría impedirle ejercer funciones públicas

Denunciaron a la directora del Icbf por presunta financiación prohibida en campaña y que la inhabilitaría para ejercer cargos públicos

Jennifer Pedraza alertó que memorando firmado entre Colombia y EE.UU. sería inconstitucional: “Viola la soberanía nacional”

La congresista de Dignidad y Compromiso señaló que el texto no genera obligaciones internacionales vinculantes, pero anunció control político si decretos o resoluciones imponen condiciones sobre operaciones estratégicas en el sector

Jennifer Pedraza alertó que memorando firmado entre Colombia y EE.UU. sería inconstitucional: “Viola la soberanía nacional”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Carolina Cruz confiesa que no perdonaría una infidelidad: “No está dentro de mis planes”

Carolina Cruz confiesa que no perdonaría una infidelidad: “No está dentro de mis planes”

Elizabeth Loaiza reveló cuánto dinero gana creando contenido para OnlyFans junto a su esposo: "Bien para tú no mostrar nada"

Isabella, hija de Karina García, fue funada en redes sociales al afirmar que su mamá “parece una virgen” tras aparición en concierto de Kris R

Emiro Navarro, de ‘MasterChef Celebrity’, enfrenta un nuevo golpe: “Me rompió un poquito el corazón”

Modelo colombiana denunció el uso de su rostro para avatares comerciales creados con inteligencia artificial

Deportes

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Deportivo Cali vs. Olimpia - en vivo HOY: siga aquí el partido de las tricampeonas de Colombia en los cuartos de final en la Copa Libertadores Femenina 2026

Atlético Nacional vs. Medellín - en vivo HOY: siga aquí el clásico paisa por la fecha 16 de la Liga BetPlay con James Rodríguez entre los convocados

‘Chicho’ Serna recomendó a joven defensor central de Atlético Nacional a Boca Juniors: “Me lo quisiera llevar ya”

Marino Hinestroza figura en Brasil: marcó doblete con Vasco da Gama, alejó a su equipo del descenso y dejó en crisis a Corinthians

Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: revelaron tribuna en el Metropolitano, la sede de entrenamiento y el hotel de concentración