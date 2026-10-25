Se registró fuga de ocho detenidos de un CAI de la Policía en el Valle del Cauca: autoridades adelantan la búsqueda

Los detenidos afrontaban investigaciones o acusaciones penales, pero no contaban con una condena en firme - crédito Policía Nacional de Colombia

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Ocho personas privadas de la libertad se escaparon durante la madrugada de este domingo 25 de octubre de un CAI (Centro de Atención Inmediata) de la Policía Nacional de Colombia en Palmira, departamento del Valle del Cauca.

Según informó el Departamento de Policía Valle, los ocho hombres tenían condición de sindicados en el centro de detención ubicado en el sector conocido como Las Delicias del municipio vallecaucano, por lo que afrontaban investigaciones o acusaciones penales, pero no contaban con una condena en firme.

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“Durante la madrugada del 25 de octubre de 2026, se presentó la fuga de ocho (8) personas privadas de la libertad que se encontraban bajo custodia en el CAI Las Delicias, en el municipio de Palmira, Valle del Cauca”, indicó la institución en un comunicado citado por El País de Cali.

La Policía Nacional habilitó líneas telefónicas bajo reserva para obtener pistas sobre el paradero de los prófugos - crédito Policía Nacional

La institución indicó que desplegó acciones de investigación, inteligencia y control para establecer el paradero de los fugados y esclarecer las circunstancias en las que se produjo la evasión. Hasta el momento, las autoridades no han revelado sus identidades.

La Policía pidió a la ciudadanía entregar información que permita ubicar a las personas buscadas a través de la línea de emergencias 123, los teléfonos 314-3587212 y 321-3947235, o en la estación de Policía más cercana. La entidad aseguró que mantendrá reserva sobre los datos aportados por los denunciantes.

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Siete detenidos seguían prófugos tras la fuga en El Cerrito

El caso de Palmira ocurrió pocos días después de otra evasión en la estación de Policía de El Cerrito, también en el departamento del Valle del Cauca. Nueve personas privadas de la libertad salieron de la carceleta durante la madrugada del viernes 23 de octubre.

En el lugar permanecían 33 detenidos. De acuerdo con el reporte de la Policía, el plan candado activado tras la alerta evitó que otros 24 internos escaparan. Las primeras versiones señalan que los fugados habrían abierto un hueco en una estructura de la estación para salir.

La activación del plan candado en El Cerrito evitó la evasión de otros veinticuatro internos de la sede policial - crédito Captura de Pantalla Facebook

Uno de los evadidos, Adrián Enrique Vera Asprilla, conocido como alias Suricato, fue recapturado cuando se movilizaba en motocicleta hacia el municipio de Guacarí. Otro hombre se presentó de forma voluntaria ante las autoridades, por lo que el último informe policial del 24 de octubre ubicaba en siete el número de prófugos.

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Alias Suricato es investigado por homicidio agravado y porte ilegal de armas, según la información oficial. Entre los demás implicados hay personas procesadas o condenadas por homicidio, extorsión, hurto, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

Unidades de Policía Judicial e Inteligencia investigan cómo se produjo la fuga y si existieron fallas en la custodia o participación de terceros. La institución también solicitó información sobre los hombres buscados mediante la línea 123.

Situación carcelaria en Colombia

La Defensoría del Pueblo informó que recibió 1.146 quejas entre 2017 y 2026 por presuntos actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra personas privadas de la libertad. La cifra equivale a un promedio de 10 denuncias mensuales, según datos citados por El País de Cali.

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El organismo advirtió que las deficiencias en los mecanismos de custodia y en las salvaguardias judiciales inmediatas agravan la situación de esta población.

La Defensoría del Pueblo contabilizó 1.146 quejas por torturas y tratos crueles en cárceles entre 2017 y 2026 - crédito Camila Díaz/Colprensa

En los establecimientos penitenciarios nacionales, la entidad calculó una sobrepoblación promedio de 28,6%, con cerca de 104.395 internos frente a 81.139 cupos disponibles.

La Defensoría señaló que la presión es mayor en los centros de detención transitoria, como estaciones de Policía y unidades de reacción inmediata (URI), donde el hacinamiento promedio llega al 127% y en algunas regiones supera el 500 %.

En 55 espacios que visitó, la institución identificó 5.510 personas detenidas. Del total, el 82,5 % llevaba más de 36 horas retenido y el 15% acumulaba más de un año de permanencia.

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