Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla: revelaron tribuna en el Metropolitano, la sede de entrenamiento y el hotel de concentración

El estadio Metropolitano de Barranquilla tras su remodelación tendrá una capacidad superior a los 60.000 espectadores - crédito EFE/ Alcaldía de Barranquilla

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Los hinchas de Boca Juniors conocieron cuál será la tribuna del remodelado estadio Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, que será ocupada durante la final de la Conmebol Copa Sudamericana 2026, en donde enfrentarán a Atlético Mineiro de Brasil. Además, se reveló el nombre del hotel de concentración en la capital del Atlántico y la sede de entrenamiento en los días previos al partido por la “Otra mitad de la gloria”.

El equipo que oficiará como local será Atlético Mineiro, club que tuvo el mejor rendimiento hasta la final. Por cuestiones logísticas de camerinos, llegada al estadio y organización, Boca Juniors será el equipo B.

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El hotel en donde se hospedará el plantel Xeneize es el Estelar Alto Prado, a pocas cuadras del Gran Malecón del Río Magdalena y a donde se espera una alta afluencia de hinchas locales y argentinos esperando conocer a sus ídolos y tomarse una fotografía o lograr un autógrafo. Además, sería el sitio destinado al banderazo en el día previo a la gran final.

Ubicación del hotel de concentración de Boca Juniors en Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana - crédito Google Maps

La final está programada para el sábado 21 de noviembre, sin horario confirmado, por lo que los clubes podrán llegar a la ciudad de Barranquilla desde el jueves 18 de noviembre en horas de la tarde. Para los entrenamientos, Boca Juniors se dirigirá a la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, ubicada en el sector llamado Norte Centro Histórico.

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La Conmebol abrirá la venta de entradas para la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro el lunes 26 de octubre, desde las 8:00 de Colombia. La tribuna asignada para la barra Jugador Número 12 es la de Norte.

Los precios, las localidades disponibles y el límite de boletos por persona se comunicarán al momento de habilitarse la compra. Hasta ahora, los interesados solo podían inscribirse para recibir novedades, un registro que no constituye una reserva ni garantiza una entrada.

La comercialización deberá realizarse únicamente mediante la plataforma oficial, según recomendó el organismo. La Conmebol advirtió sobre vendedores, páginas web y mecanismos no autorizados.

El proceso incluirá información sobre las fechas, etapas y condiciones de cada venta para los aficionados de los dos finalistas y el público general. La final contará además con un Fan Fest oficial, con actividades y experiencias fuera del estadio.

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Precios proyectados y distribución de las localidades

La final del 2026 será la vigesimaquinta edición desde la creación de la Copa Sudamericana - crédito Conmebol Sudamericana

La categoría 1, correspondiente a la tribuna Occidental, tendría un precio estimado de USD 240, cerca de COP 765.000. También podría habilitarse una ubicación VIP de categoría 2 por USD 200, alrededor de COP 640.000.

Las entradas de categoría 3 podrían rondar los USD 105, equivalentes a COP 335.000, mientras que las de categoría 2 se ubicarían cerca de USD 160, unos COP 515.000. Los valores son proyecciones elaboradas a finales de 2025 y no fueron confirmados oficialmente.

La mayor parte de la tribuna oriental integraría la categoría 2 destinada al público general. Las tribunas Norte y Sur, incluidas en la categoría 3, serían distribuidas por Boca Juniors y Atlético Mineiro entre sus simpatizantes.

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Una porción de la tribuna occidental quedaría disponible para ambas hinchadas y otra para el público, luego de asignar los sectores destinados a patrocinadores, autoridades y directivos. La Conmebol aún no precisó el número de boletos que podrá comprar cada persona.

Cuatro colombianos en la final de la Copa Sudamericana 2026

Álvaro Montero es de los colombianos el de rendimiento más destacado en la Copa Sudamericana 2026 - crédito Thiago Ribeiro/REUTERS

La final tendrá cuatro futbolistas colombianos en los planteles: el arquero Álvaro Montero y el extremo Sebastián Villa en Boca Juniors; el mediocampista Kevin Castaño y el atacante Mateo Cassierra en Atlético Mineiro. Al menos uno de ellos conquistará el título en Barranquilla.

Montero fue titular en todos los partidos de Boca en esta edición del torneo. Villa sumó minutos en los ocho encuentros del equipo argentino, aunque no fue un integrante fijo de la formación inicial, señaló ESPN.

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Castaño llegó a Mineiro a mitad de temporada y disputó como titular los cuatro partidos del club brasileño desde los cuartos de final. Cassierra jugó nueve encuentros en la competencia, pero una lesión muscular sufrida semanas atrás le impidió participar en las semifinales.