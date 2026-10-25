Colombia

Instituto Anticorrupción pide investigar a Petro por denuncias de Deicy Jiménez y posibles irregularidades en contratos

Los registros oficiales consultados por La FM muestran que la mujer ha firmado diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026, incluido uno vigente con el Ministerio del Interior por más de $30 millones

El Instituto Anticorrupción remitió una denuncia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que se determinen posibles irregularidades en la contratación estatal relacionadas con los señalamientos de Deicy Jiménez -crédito Carlos Ortega/EFE
El Instituto Anticorrupción remitió una denuncia a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara para que se determinen posibles irregularidades en la contratación estatal relacionadas con los señalamientos de Deicy Jiménez -crédito Carlos Ortega/EFE
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El Instituto Anticorrupción presentó una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se esclarezcan posibles irregularidades en la contratación pública relacionadas con los señalamientos de Deicy Jiménez sobre el expresidente Gustavo Petro.

El documento, fechado el 25 de octubre de 2026 y firmado por Camilo Alberto Enciso Vanegas, director de la organización, también fue remitido a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que actúe dentro de sus competencias.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Gustavo Petro fue mencionado en las declaraciones de Jiménez sobre presuntos vínculos entre contratos públicos y encuentros sexuales. Las afirmaciones deberán ser verificadas por las autoridades competentes -crédito Catalina Olaya/Colprensa

La solicitud busca establecer si se utilizaron recursos públicos para fines particulares y si existieron anomalías en la contratación estatal. Estas posibles irregularidades se relacionan con las declaraciones de Jiménez, quien, en una entrevista con la revista Semana, habló de presuntos vínculos entre contratos públicos y encuentros sexuales con Petro cuando era senador. También aseguró que habría existido una red de unas 40 mujeres a su servicio y afirmó haberle transportado droga.

El Instituto Anticorrupción indicó que conoció los señalamientos a través de publicaciones periodísticas y pidió determinar qué ocurrió y quiénes habrían participado en los hechos mencionados. Las afirmaciones hacen parte de denuncias que deberán ser verificadas por las autoridades competentes.

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Por otra parte, una verificación de La FM estableció que Jiménez ha suscrito diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026, según los registros del Portal Anticorrupción de Colombia, de la Secretaría de Transparencia. Siete están relacionados con entidades del Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Uno de los contratos continúa vigente. Fue firmado con el Ministerio del Interior el 21 de enero de 2026 por $30.457.000 y tiene como fecha límite de ejecución el 31 de diciembre de este año.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Deicy Jiménez aseguró en una entrevista con Semana que habría existido una red de unas 40 mujeres al servicio de Gustavo Petro cuando era senador y afirmó haberle transportado droga-crédito @VickyDavilaH/X

El acuerdo corresponde a una prestación de servicios de apoyo a la gestión para contribuir a consolidar informes de seguimiento a proyectos financiados o cofinanciados por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), destinado a iniciativas de seguridad ciudadana y preservación del orden público.

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