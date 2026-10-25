Colombia

Emiro Navarro, de ‘MasterChef Celebrity’, enfrenta un nuevo golpe: “Me rompió un poquito el corazón”

El creador de contenido sorprendió a sus seguidores con un mensaje cargado de frustración en sus historias de Instagram. Sin dar nombres ni detalles, confesó que alguien le dijo “no” a uno de sus proyectos y que esa negativa le dolió

Emiro se convirtió en el tercer finalista de 'La Casa de los Famosos', con un 2,01 % de los votos, cerrando así su participación a un paso del duelo final - crédito cortesía Canal RCN
Emiro y el mensaje que confirmó que muchas veces un "no" puede significar abrir una puerta a algo más grande - crédito cortesía Canal RCN
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Emiro Navarro volvió a abrirles la puerta de su vida privada a sus seguidores. El creador de contenido y participante de MasterChef Celebrity compartió un mensaje en sus historias de Instagram que, en cuestión de minutos, se llenó de comentarios de apoyo.

No contó detalles. No dijo quién le dijo que no, ni para qué. Pero sí dejó claro que ese “no” le dolió. “Hoy viví uno de esos momentos que te rompen un poquito el corazón”, escribió el influenciador en el arranque de su mensaje.

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Navarro explicó que el golpe no tuvo que ver con falta de talento ni de esfuerzo. Según contó, “a veces hay personas con el poder de decirte que NO”, y ahí ya no queda mucho por hacer.

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El mensaje de Emiro Navarro sobre lo que vivió recientemente con un proyecto personal - crédito @rechismes/IG

El mensaje no especificó en qué contexto recibió esa negativa. Tampoco reveló quién tomó la decisión; sin embargo, el creador de contenido prefirió no dar más detalles y centrar su publicación en la reflexión que le dejó el episodio.

Lo que sí transmitió fue frustración genuina. “Hoy me duele, hoy me decepciona”, admitió, antes de agregar que la situación también le daba razones para seguir trabajando y prepararse.

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Por qué Emiro Navarro dice que un “no” no define a nadie

El creador de contenido colombiano afirmó que un rechazo puntual no debería frenar los sueños de nadie. Según su mensaje, lo importante es seguir esforzándose y confiar en que, cuando una puerta se cierra, otras terminan abriéndose. Esa fue la idea central que quiso transmitirles a sus seguidores.

Navarro aprovechó el momento para dirigirse directamente a quienes atraviesan algo parecido. “No permitas que la decisión de alguien más te haga dudar de los sueños que Dios puso en tu corazón”, escribió, en un tono que combinó la frustración personal con un llamado a la perseverancia.

El mes más exigente de Emiro Navarro

Emiro Navarro compartió con sus seguidores que atraviesa semanas de estrés y angustia antes de Stream Fighters 5 - crédito captura de pantalla Team Emiro / WhatsApp
Emiro Navarro compartió con sus seguidores que atraviesa semanas de estrés y angustia antes de Stream Fighters 5 - crédito captura de pantalla Team Emiro / WhatsApp

Este no es el único momento difícil que el influenciador ha compartido en las últimas semanas. Apenas unos días antes, el 20 de octubre, Navarro había hablado de otro tipo de dificultad: su estado físico y emocional de cara a su pelea en Stream Fighters 5.

En esa ocasión, el creador de contenido reconoció a través de su canal de difusión en Telegram que atravesaba “días difíciles, con mucho estrés, angustia y sobre todo preocupaciones”. El exparticipante de La casa de los famosos Colombia detalló entonces que su salud física “no está en un 100 %” y que su mente también le “jugaba una mala pasada”.

Ese combate está programado para el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá, donde Navarro se medirá con el también creador de contenido Valentino Lázaro, en la quinta edición de Stream Fighters.

En aquel mensaje, Navarro también admitió que todavía no tenía resuelto un asunto logístico: no contaba con un artista confirmado para acompañarlo en su entrada al cuadrilátero.

Emiro Navarro y Valentino Lázaro forman parte de una cartelera con creadores de contenido, artistas y figuras de televisión - crédito captura de pantalla @westCOL / YouTube
Emiro Navarro y Valentino Lázaro forman parte de una cartelera con creadores de contenido, artistas y figuras de televisión - crédito captura de pantalla @westCOL / YouTube

Son dos episodios distintos, separados por apenas tres días, pero que pintan un panorama similar. Un Emiro Navarro que decide hablar con franqueza sobre lo que le pesa, en lugar de mostrar únicamente la cara pública del creador de contenido exitoso.

Cerrar con esperanza, aunque duela

El mensaje sobre el rechazo terminó con un tono distinto al de la frustración inicial. Navarro escribió que prefiere dejar las cosas “en las manos de Dios”, porque considera que Él conoce sus intenciones y todo lo que ha trabajado en silencio.

“No se rindan. No dejen de soñar. No permitan que un NO defina hasta dónde pueden llegar”, cerró el influenciador, antes de firmar el mensaje con una frase que resumió el espíritu de toda la publicación: hoy pueden estar tristes, pero no están vencidos.

Por ahora, Navarro no ha revelado públicamente cuál fue el proyecto o la oportunidad que se le negó. Tampoco ha dado señales de que esto afecte su participación en MasterChef Celebrity ni en su próximo combate de boxeo, previsto para mediados de noviembre.

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