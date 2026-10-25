‘Chicho’ Serna recomendó a joven defensor central de Atlético Nacional a Boca Juniors: “Me lo quisiera llevar ya”

Neider Parra debutó en 2026 con Atlético Nacional y es llamado a ser la próxima gran venta del club antioqueño al fútbol internacional - crédito Atlético Nacional y Redes sociales

Guardar

Mauricio “Chicho” Serna, exjugador de Atlético Nacional y exmiembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, pidió llevarse ya a Neider Parra al club argentino. El comentario llegó en diálogo con Cábala Verdolaga, medio partidario del cuadro antioqueño.

Las declaraciones se dieron previo al Clásico Paisa de la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-II, que Nacional disputará ante Independiente Medellín. Serna analizó el funcionamiento del equipo verdolaga y se detuvo en la figura del defensor central.

PUBLICIDAD

“Un jugador de otro nivel”, la definición de Serna sobre Parra

Serna fue consultado sobre los jugadores de Nacional que más le llaman la atención de cara al clásico. Ahí surgió el nombre de Parra, a quien calificó sin rodeos.

“Me parece un jugador de otro nivel”, afirmó el exfutbolista sobre el central de 21 años. La frase no quedó aislada: minutos después, ante la repregunta directa sobre qué le daría a Nacional para quedarse con el jugador, Serna fue tajante.

Parra acumuló 19 encuentros oficiales con Atlético Nacional tras su estreno en marzo de 2026 ante Deportes Tolima - crédito @neiparraa/Instagram

“Yo me lo quisiera llevar ya para Boca”, respondió. La frase surgió como reacción espontánea a la consulta de la producción del programa, que indagó cuánto estaría dispuesto a ofrecer por el defensor.

PUBLICIDAD

Serna no se quedó solo en el elogio general. Explicó que Parra juega habitualmente junto a un compañero de experiencia, lo que considera un factor que potencia su rendimiento.

“Es un jugador inteligente, juega por lo general con un hombre de experiencia como Tesillo y eso también ayuda”, sostuvo. La referencia corresponde a William Tesillo, defensor con recorrido en el plantel de Nacional.

Mauricio Serna manifestó su deseo de fichar a Neider Parra para Boca Juniors - crédito @mchichoserna / Instagram

Para Serna, esa convivencia en la zaga le permite a Parra desenvolverse con mayor soltura en los partidos de exigencia, como el que Nacional enfrentará ante Independiente Medellín.

El interés que despierta Parra no se limita a las declaraciones de Serna. Según una publicación de Transfermarkt, el defensor cuenta con un valor de mercado estimado en 800.000 euros.

PUBLICIDAD

La misma información señala un supuesto interés de clubes de la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia por el central de 21 años, aunque sin ofertas ni negociaciones confirmadas hasta el momento.

Ese dato ubica a Parra dentro del historial de defensores de Atlético Nacional cotizados en el exterior, encabezado por Dávinson Sánchez, con 5,5 millones de euros, y seguido por Yerson Mosquera, con 5,2 millones, y Daniel Muñoz, con 4,5 millones.

El camino de Parra hasta el profesionalismo

Transfermarkt calculó el valor de mercado del defensor Neider Parra en 800.000 euros - crédito @neiparraa/Instagram

Neider Parra Moya nació el 30 de abril de 2005 en Puerto Girón, zona rural del municipio de Apartadó, en la región del Urabá antioqueño, según un perfil publicado por el sitio oficial de Atlético Nacional.

PUBLICIDAD

Su formación no fue lineal. Tras vivir en una casa hogar, inició su carrera deportiva a los 18 años en Medellín City , club de la ciudad, de la mano del profesor Ferney Romaña, a quien considera una figura paterna dentro del fútbol.

En 2023 regresó a Medellín City y se destacó en la Liga Antioqueña de Fútbol. Durante un partido como capitán frente a Independiente Medellín fue observado por el equipo de captación de Atlético Nacional, lo que derivó en su incorporación a la categoría Sub-17 ese mismo año.

Sus primeros pasos como profesional se dieron en 2025, a los 19 años, con Real Cundinamarca, club de la Primera B, a préstamo. Para el primer semestre de 2026 regresó a Nacional, el club que lo formó.

PUBLICIDAD

Parra debutó oficialmente el 2 de marzo de 2026 frente a Deportes Tolima. Desde entonces acumula 19 partidos en el esquema defensivo de Atlético Nacional, alternando la posición con César Haydar y William Tesillo. Parra es titular y su equipo está clasificado a la semifinal de la Copa Colombia 2026 y es colíder del campeonato colombiano.