Colombia

Isabella, hija de Karina García, fue funada en redes sociales al afirmar que su mamá “parece una virgen” tras aparición en concierto de Kris R

La joven aclaró que no fue su cuenta real la que publicó un comentario sobre la aparición de su madre en el concierto de Kris R en el Movistar Arena de Bogotá, sino un perfil falso que ha intentado eliminar sin éxito

Karina García reveló cómo sería como suegra y los estrictos filtros para quien quiera estar con su hija Isabella Vargas - crédito @karinagarciaoficiall/IG
Hija de Karina García se defendió sobre una publicación que aparentemente habría hecho de la influenciadora - crédito @karinagarciaoficiall/IG
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Isabella Vargas, hija de la creadora de contenido Karina García, salió a desmentir públicamente que ella fuera la autora de un mensaje que circuló en redes sobre la reciente aparición de su madre en un evento junto a Kris R, pareja de García y padre del bebé que esperan juntos.

La joven aclaró que ese comentario no salió de su cuenta real, sino de un perfil falso de Facebook que usa su nombre e imagen desde hace tiempo.

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El origen de esa confusión está en una publicación fijada en una página de Facebook identificada como “Isabella Vargas”, con una foto de Karina García vestida de blanco durante su paso por el escenario, acompañada del texto: “Divina mi mamá, parece una virgen”.

Ese contenido generó revuelo porque parecía provenir de la hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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El comentario que generó risas entre los seguidores de la cuenta en Facebook - crédito Isabella Vargas/Facebook

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Isabella Vargas pidió ayuda a sus seguidores para reportar la cuenta que suplanta su identidad.

“Hace un tiempo vi esta cuenta de Facebook que se hace pasar por mí, decidí ignorar, pero ya ha crecido mucho y publica cosas fuera de base, con comentarios que nada que ver y ya me estoy viendo afectada”, escribió Vargas en su historia.

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Según mostró en la captura de pantalla que compartió, la página falsa acumula 236 mil seguidores y aparece con una insignia de verificación, lo que dificulta que el público distinga que no se trata de su cuenta oficial.

El episodio ocurre en un momento de alta exposición para Karina García, que atraviesa su embarazo en medio de versiones de ruptura con Kris R que el propio concierto terminó por desmentir, según coincidieron los registros del evento.

Por qué la influenciadora no ha podido eliminar la cuenta falsa

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La hija de Karina García se pronunció en sus redes sociales y aclaró que la cuenta de Facebook no es la de ella - crédito @isaflow_/IG

Isabella Vargas explicó que ya intentó dar de baja el perfil en varias ocasiones, pero el proceso se ha vuelto una tarea sin fin: la cuenta reaparece cada vez que los reportes masivos logran desactivarla de forma temporal.

“He intentado bajarla, pero la creadora de la cuenta se llama igual que yo, entonces ha sido un poco difícil, no sé qué hacer”, admitió la joven en su mensaje.

Ese detalle, que la administradora del perfil comparta su nombre, complica la verificación ante la plataforma, que suele exigir pruebas para distinguir al titular legítimo de quien se hace pasar por él.

Frente a ese obstáculo, Vargas optó por apelar directamente a su comunidad digital. “Les agradecería mucho que me ayudaran a reportarla; ya he tratado de hacerlo, pero lo que hace es desactivarla y, cuando ve que se calman los reportes, la vuelve a activar. Ayúdenme”, insistió en la misma publicación.

El concierto de Kris R que disparó la confusión

Kris R se arrodilló ante Karina García durante su presentación en el Movistar Arena - crédito @Marle0510/ Instagram
Kris R se arrodilló ante Karina García durante su presentación en el Movistar Arena - crédito @Marle0510/ Instagram

La aparición de Karina García ocurrió el viernes 23 de octubre durante el concierto de Kris R en el Movistar Arena de Bogotá, un show con boletería agotada al que asistieron más de 12 mil personas, según informó El Tiempo.

El artista subió a García al escenario para interpretar junto a ella la canción 4 Life, tema inspirado en la relación de ambos. Antes de cantarla, Kris R le dijo al público: “Ella y yo vamos a estar juntos para siempre”.

García llegó al recinto con un enterizo blanco que dejó a la vista su embarazo y, en algún momento de la noche, se puso un velo que luego se quitó. El rapero se arrodilló frente a ella y le dio un beso en el vientre, un gesto que generó gritos y aplausos entre los asistentes, según detalló Infobae Colombia.

El concierto, bautizado “El Trap de Kolombia”, incluyó un recorrido por la historia personal del artista y contó con invitados como Cosculluela, Nanpa Básico y Almighty. Warner Music le entregó a Kris R 30 certificaciones por sus resultados de los últimos 15 meses, un reconocimiento que coronó una noche que terminó convertida en otra cosa: el centro de una polémica digital ajena al propio show.

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