La traición que expuso la ruta de alias Kevin Masacre, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’, y llevó a su captura

El hombre señalado como posible sucesor de Bendito Menor fue ubicado cuando viajaba por una carretera de La Guajira en un vehículo reportado como robado - crédito Policía Nacional

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La traición por la que cayó alias Kevin Masacre, señalado sucesor de ‘Bendito Menor’ en las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en La Guajira, partió de una llamada que alertó a la Policía sobre el desplazamiento de una camioneta blanca de alta gama entre Maicao y Riohacha.

Según informó Noticias Caracol, el aviso provino de un supuesto integrante de la misma organización ilegal. El delator habría entregado la ubicación exacta y el trayecto del vehículo en el que viajaba Kevin David Moscote Redondo, conocido con el alias Kevin Masacre.

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El detenido era señalado por las autoridades como presunto integrante del frente Javier Cáceres de las Acsn. Los reportes de inteligencia lo ubicaban como posible reemplazo de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor.

Los reportes de inteligencia ubicaban a Kevin Masacre como posible reemplazo de Naín Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor - crédito @maximrudin/X

La captura ocurrió en La Guajira. Moscote Redondo es oriundo del corregimiento La Punta de los Remedios, en el municipio de Dibulla.

La alerta permitió ubicar la camioneta en medio de la congestión

Con los datos recibidos, unidades de inteligencia y uniformados de la Policía desplegaron controles sobre la carretera que comunica a Maicao con Riohacha.

Las autoridades concentraron la búsqueda en una camioneta blanca de alta gama. El vehículo fue localizado en medio de la congestión vial y allí fue interceptado Moscote Redondo.

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Noticias Caracol informó que el capturado no opuso resistencia durante el procedimiento. El medio también indicó que los investigadores encontraron que la camioneta aparecía reportada como robada en los registros judiciales.

Durante la requisa, las autoridades incautaron una granada de fragmentación, 120 cartuchos calibre 38 y tres teléfonos celulares, según la información oficial divulgada tras la captura.

Antes de su captura, alias Kevin Masacre habría participado en una reunión en una zona rural de Maicao, según la versión divulgada por Noticias Caracol.

En ese encuentro habrían estado presentes narcotraficantes, entre ellos varios extranjeros. El objetivo habría sido coordinar el envío de un cargamento de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

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Agentes de la Seccional de Investigación Criminal detuvieron al hombre cuando viajaba en una camioneta de alta gama por la ruta entre Maicao y Riohacha - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Luego de esa cita, Moscote Redondo tomó la carretera hacia Riohacha. El reporte indicó que tenía prevista otra reunión en esa ciudad, aunque la alerta sobre su recorrido permitió que la Policía lo interceptara antes de que llegara a su destino.

Los organismos de seguridad investigan la posible relación del detenido con rutas de narcotráfico, compra de armas y municiones, además de disputas entre estructuras criminales en La Guajira.

Los reportes de inteligencia también lo vinculan, de forma preliminar, con cobros extorsivos, homicidios y hurtos.

El Gobierno lo ubicó como posible sucesor de Bendito Menor

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la captura a través de su cuenta de X. En su publicación, afirmó que Moscote Redondo era señalado como cabecilla del narcotráfico de las Acsn y posible sucesor de alias Bendito Menor.

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“Se les acabó la fiesta a los narcoterroristas”, escribió el mandatario. También aseguró que las autoridades buscarían a los cabecillas de estas organizaciones y a sus redes de financiación.

El Gobierno sostiene que alias Kevin Masacre estaría relacionado con el control de corredores para el narcotráfico y la adquisición de armamento. Las autoridades lo sitúan dentro del frente Javier Cáceres, estructura con presencia principalmente en La Guajira.

La captura se produjo semanas después de la muerte de Naín Andrés Pérez Toncel. Alias Bendito Menor murió el 4 de septiembre de 2026 durante un operativo en Riohacha.

Las autoridades señalaban a Pérez Toncel como jefe del frente Javier Cáceres y como uno de los hombres con mayor influencia dentro de esa estructura de las Acsn. Tras su muerte, Moscote Redondo fue mencionado en los reportes oficiales como uno de los posibles sucesores.

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El presidente Abelardo de la Espriella vinculó a Kevin Masacre con el tráfico de drogas y la adquisición de armamento en la región - crédito @ABDELAESPRIELLA / X

Después de la captura, alias Kevin Masacre permaneció cerca de ocho horas en una estación de Policía de Riohacha, según reportó Noticias Caracol.

Las autoridades recibieron una alerta sobre un posible intento de rescate por parte de integrantes de las Acsn. Ante esa situación, un grupo especial trasladó al detenido a instalaciones de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), en Bogotá.

Moscote Redondo permanece bajo custodia mientras avanzan las investigaciones sobre los señalamientos que las autoridades han presentado en su contra.