Colombia

En video quedó registrado una propuesta de matrimonio en el TransMiCable de San Cristóbal, Bogotá: se viralizó en redes

La joven contó que observó globos antes de encontrar a su pareja arrodillada con un anillo, tras cerca de seis años de noviazgo, durante una sorpresa que no esperaba

Un usuario realizó una propuesta de matrimonio en el sistema de transporte TransMiCable en Bogotá. La grabación muestra una cabina con globos rojos en su interior y a personal del servicio aplaudiendo la llegada de una mujer a la estación. En el lugar se exhibe un cartel con el mensaje «Stefany Cásate conmigo», acompañado de un arreglo floral de rosas y globos dorados - crédito IDU

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Neider Vargas le pidió matrimonio a Stefany Jerez en el TransMiCable de San Cristóbal, en Bogotá, el sistema de transporte donde él participó en labores de instalación y al que seguirá vinculado como técnico de mantenimiento.

El joven, de 28 años, eligió ese lugar porque su trabajo en el proyecto coincidió con una etapa central de su relación con Stefany, de 24 años.

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La propuesta ocurrió mientras el sistema avanzaba hacia su entrada en operación. Vargas preparó el momento con globos y un anillo, y se arrodilló frente a su novia en una de las instalaciones del cable aéreo.

Neider Vargas regresó al TransMiCable de San Cristóbal para pedirle matrimonio a Stefany Jerez porque el lugar reúne parte de su trayectoria laboral y de la historia de la pareja. Ella conoció su incorporación al proyecto desde el inicio y lo acompañó durante el montaje de la infraestructura del sistema.

La pareja formalizó su compromiso tras compartir una relación de aproximadamente seis años - crédito IDU
La pareja formalizó su compromiso tras compartir una relación de aproximadamente seis años - crédito IDU

A través de las redes sociales, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) publicó: ¡El amor también viaja en TransMiCable! ❤️ Neider y Stefany nos regalaron un momento muy especial: ¡una propuesta de matrimonio que quedará para siempre en su historia de amor! 💍✨“.

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Desde enero de 2024, Vargas se desempeñó como auxiliar de montaje para Doppelmayr, empresa vinculada a la instalación de la infraestructura electromecánica del TransMiCable.

Su labor incluyó actividades relacionadas con las torres, las estaciones, las cabinas y otros equipos necesarios para el funcionamiento de la línea.

El trabajo en el cable aéreo convirtió al lugar en un espacio personal para la pareja. El técnico explicó que la elección no respondió solo a su vínculo profesional con el proyecto. También buscó reconocer el respaldo que recibió de Stefany mientras avanzaba en esa experiencia laboral.

“Es muy simbólico para mí este lugar”, contó Vargas. Luego recordó que su pareja estuvo presente desde el momento en que decidió integrarse al montaje del sistema.

“Ella sabe cuando le dije que quería empezar a trabajar en este proyecto, en el montaje, en el funcionamiento y ella siempre ha estado ahí”, agregó el joven.

El escenario de la propuesta representó un valor simbólico por el trabajo previo de Neider Vargas en la obra - crédito Captura de video
El escenario de la propuesta representó un valor simbólico por el trabajo previo de Neider Vargas en la obra - crédito Captura de video

La propuesta transformó un espacio asociado a jornadas de instalación y aprendizaje técnico en el escenario de un compromiso personal. Para Vargas, el TransMiCable representa una parte de su recorrido laboral y un sitio ligado al acompañamiento de su novia.

La pareja mantiene una relación desde hace aproximadamente seis años. Durante ese tiempo, ambos continuaron con sus procesos de formación académica y laboral.

Neider es técnico en Automatización Industrial y cursa estudios profesionales en la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN).

¿Qué reacción tuvo la prometida cuando vio el anillo?

Stefany Jerez aseguró que desconocía los planes de su novio. La sorpresa comenzó cuando observó unos globos a la distancia dentro del lugar elegido para el encuentro.

Poco después vio a Neider Vargas arrodillado y con un anillo. La escena le permitió entender que el regreso al TransMiCable no estaba relacionado solo con el trabajo que él había realizado en el proyecto.

“No me la esperaba”, relató Jerez. La joven recordó que, al ver los globos y a su pareja de rodillas, sintió que el momento era único por el significado que ese sitio tenía para los dos.

Vargas laboró desde enero de 2024 como auxiliar de montaje para la compañía Doppelmayr- crédito IDU
Vargas laboró desde enero de 2024 como auxiliar de montaje para la compañía Doppelmayr- crédito IDU

Stefany también se refirió a la historia que construyeron desde que se conocieron. Según contó, después de varios años comenzaron a sentir un afecto especial que derivó en la relación que mantienen actualmente.

La elección del TransMiCable de San Cristóbal transformó un espacio asociado a las tareas de instalación técnica en el lugar de una decisión personal. Para Vargas, el sistema pasó a reunir su experiencia laboral, sus planes de formación y el compromiso que asumió con Jerez.

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