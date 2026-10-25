Esto dijeron los políticos sobre las acusaciones que hizo joven en contra de Gustavo Petro: “Cada denuncia es peor que la anterior”

Políticos reaccionaron a recientes declaraciones en contra de Gustavo Petro - crédito @GermanRSenador/X - @PalomaValenciaL/X - @Danielbricen/X

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Las reacciones de dirigentes opositores se multiplicaron tras la divulgación de una entrevista de Semana en la que la joven Deicy Jiménez formuló señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro.

Los mensajes, publicados en redes sociales, pidieron una investigación oficial y medidas de protección para la mujer, quien aseguró haber recibido contratos estatales a cambio de encuentros sexuales.

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Tras lo anterior, el senador Germán Rodríguez afirmó que Jiménez denunció hechos que, de comprobarse, podrían involucrar uso irregular de recursos públicos y abuso de poder. El congresista señaló que la joven atribuyó al entonces presidente presuntas ofertas de contratos a cambio de relaciones íntimas.

Rodríguez también indicó que la entrevistada habló de una supuesta red integrada por entre 30 y 40 mujeres, algunas de las cuales habrían sido contratadas por entidades estatales.

Germán Rodríguez reclama esclarecer las acusaciones de contratos y abuso de poder atribuidas a Petro - crédito @GermanRSenador/X

De acuerdo con su versión, la periodista Vicky Dávila recibió chats, fotografías y otros documentos, mientras que Semana habría comprobado los vínculos contractuales que Jiménez sostuvo con organismos públicos.

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“Colombia necesita que se investigue hasta el fondo y que las pruebas sean las que hablen”, manifestó el senador. En su publicación, agregó que el testimonio incluye denuncias sobre intimidaciones a mujeres y una eventual utilización de cargos públicos para evitar que hablaran.

Rodríguez además reprodujo acusaciones de Jiménez sobre un supuesto consumo de cocaína de Petro y una presunta solicitud que le habría hecho cuando era senador para comprar y transportar droga.

Daniel Briceño pidió esclarecer las acusaciones sobre presuntos contratos - crédito @Danielbricen/X

El representante a la Cámara Daniel Briceño, del partido Centro Democrático, también se pronunció sobre el caso. El congresista identificó a la denunciante como Deicy Jiménez y resumió el contenido de su testimonio.

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“Esta mujer se llama Deicy Jiménez y asegura que Petro le daba contratos estatales a cambio de relaciones sexuales”, escribió Briceño. Luego añadió: “Cada denuncia sobre Petro es peor que la anterior”.

Paloma Valencia pidió investigar las denuncias sobre presuntos contratos públicos a cambio de favores sexuales - crédito @PalomaValenciaL/X

La exsenadora y excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia sostuvo que no podía permanecer en silencio ante los hechos denunciados.

Según su publicación, la mujer relató que durante cinco años recibió, presuntamente, contratos públicos a cambio de favores sexuales con el entonces dirigente político.

“Si es cierto, es de las cosas más miserables que le han hecho a Colombia. Investiguen ya”, expresó Valencia. La exdirigente del Centro Democrático consideró que el caso, si se confirma, supondría una explotación de la posición de poder y de la necesidad económica de una mujer.

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Sandra Forero solicitó garantías para Deicy Jiménez - crédito @Sandra_ForeroR/X

La concejal de Bogotá y expresidenta de Camacol Sandra Forero se refirió a la necesidad de que Jiménez cuente con condiciones de seguridad para continuar con sus denuncias y aportar información a las autoridades.

Forero afirmó que denunciar a una figura de poder implica riesgos y celebró que el caso hubiera tomado relevancia pública. En su mensaje mencionó al presidente Abelardo de la Espriella y al abogado Iván Cancino, a quienes pidió garantías para la denunciante.

“Deicy Jiménez debe tener todas las garantías para seguir denunciando y aportar pruebas”, escribió la concejal.

Jaime Arizabaleta cuestionó el silencio de organizaciones feministas ante el testimonio de Deicy Jiménez - crédito @jarizabaletaf/X

El militante del Centro Democrático Jaime Arizabaleta cuestionó las reacciones que podría generar la declaración de Jiménez. “Ahora dirán que Deicy Jiménez está loca y le exigirán que ‘entregue las pruebas’”, sostuvo.

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Arizabaleta preguntó por la postura de organizaciones feministas ante los hechos narrados por la joven. También afirmó que el país debe conocer si las denuncias tienen fundamento.

Carol Borda divulgó un fragmento de la conversación con Jiménez - crédito @CarolBordaA/X

La representante Carol Borda, de Salvación Nacional, publicó un extracto de la entrevista entre Vicky Dávila y Jiménez. En el diálogo, la periodista preguntó cuál era su mensaje para las feministas.

Jiménez respondió con críticas a sectores feministas cercanos al petrismo. “Que no sean cómplices ni solapadas”, afirmó. La mujer cuestionó a quienes, según ella, defienden públicamente los derechos de las mujeres, pero habrían participado en reuniones mencionadas en su testimonio.

Nicolás Uribe pidió a la justicia actuar ante las denuncias contra Gustavo Petro - crédito @NicolasUribe/X

Por último, el expresidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, reaccionó en X a las denuncias divulgadas contra el expresidente Gustavo Petro y reclamó una actuación de las autoridades.

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“No hay calificativo suficiente para esto”, escribió Uribe. El dirigente sostuvo que las instituciones enfrentan limitaciones frente a las conductas que atribuyó al exmandatario y cuestionó que hubiera llegado a la Presidencia.

También afirmó que los aliados de Petro conocerían hechos que calificó como delitos. “Colombia y sus instituciones de justicia tienen que reaccionar”, señaló.