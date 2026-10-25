Colombia

Abelardo de la Espriella denunció presunta corrupción en una de las sedes del Sena: "Esto apenas es la punta del iceberg"

El presidente colombiano aseguró que una revisión inicial detectó pagos sin verificar, posibles favorecimientos a proveedores y fallas en contratos de bienestar, medicamentos y servicios para aprendices

Sena - crédito Luisa González/REUTERS/@SENAComunica/X
La denuncia de Abelardo de la Espriella fue hecha a través de su cuenta oficial de X - crédito Luisa González/REUTERS/@SENAComunica/X
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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, denunció presuntas irregularidades en contratos de la regional Córdoba del Sena y anunció que el caso será trasladado a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control cuando concluya una revisión interna.

“Esto apenas es la punta del iceberg”, afirmó el mandatario en una publicación en X. De la Espriella aseguró que una visita de verificación detectó posibles fallas en procesos de contratación por miles de millones de pesos.

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Entre los hechos mencionados figuran pliegos que, según indicó, habrían favorecido de forma repetida a los mismos contratistas, falta de estudios de mercado, pagos por servicios que no habrían sido prestados y fraccionamiento de contratos.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella aseguró que una visita de verificación detectó posibles fallas en procesos de contratación por miles de millones de pesos - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente también cuestionó la actuación de quienes tuvieron a su cargo la supervisión de esos acuerdos. Según su denuncia, hubo supuestos desembolsos autorizados sin una comprobación previa del cumplimiento de las obligaciones pactadas.

“Una visita de verificación dejó al descubierto graves irregularidades en contratos por miles de millones de pesos”, escribió De la Espriella. En el mismo mensaje afirmó que los hallazgos corresponden a una primera revisión y que el informe definitivo incluirá otros asuntos de la operación de la entidad.

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Un contrato por $933 millones y otro por $765 millones quedaron bajo revisión

Uno de los casos expuestos por el jefe de Estado corresponde a un contrato de bienestar por $933 millones. De la Espriella afirmó que, dentro de ese proceso, se entregaron refrigerios en mal estado, incluso a niños, y se reconoció el pago completo de eventos pese a que decenas de personas no asistieron.

“En un contrato de bienestar por $933 millones se entregaron refrigerios en mal estado, incluso a niños, y se pagaron eventos al 100 % aunque decenas de personas no asistieron”, sostuvo el presidente.

El mandatario también se refirió a un segundo contrato, por $765 millones, relacionado con la entrega de medicamentos. De acuerdo con su publicación, la revisión registró entregas fuera de los plazos establecidos, suministros parciales y productos próximos a vencer. Pese a esas situaciones, afirmó que las facturas habrían sido pagadas en su totalidad.

“En otro contrato por $765 millones se documentaron entregas tardías, parciales y medicamentos próximos a vencer, mientras se pagaban facturas completas”, señaló.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella también se refirió a un segundo contrato, por $765 millones, relacionado con la entrega de medicamento - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La denuncia incluyó otros procesos relacionados con tiquetes aéreos, alimentación, servicios médicos y actividades destinadas a aprendices. De la Espriella cuestionó que, mientras esos contratos presentaban las presuntas anomalías descritas, la compra de computadores y equipos para la formación permaneciera sin avances.

El presidente anunció denuncias ante la Fiscalía y organismos de control

De la Espriella precisó que la información divulgada procede de un informe preliminar sobre la contratación de la regional Córdoba del Sena. El documento final, según anticipó, incorporará una revisión de la infraestructura, la contratación de instructores, los programas de formación y las finanzas.

“Lo que estamos revelando corresponde únicamente al informe preliminar de la revisión contractual”, afirmó el mandatario. También indicó que el reporte definitivo estará disponible durante esa semana.

Una vez que se consolide el documento, el Gobierno prevé remitirlo a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control. Esas entidades deberán establecer si existen elementos para abrir investigaciones y determinar posibles responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.

El presidente aseguró, además, que buscará esclarecer posibles vínculos entre políticos del departamento de Córdoba y funcionarios públicos con los hechos denunciados. En la publicación no identificó a personas concretas ni detalló pruebas sobre esos eventuales nexos.

Abelardo de la Espriella - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella precisó que la información divulgada procede de un informe preliminar sobre la contratación de la regional Córdoba del Sena - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Aquí no habrá intocables ni protegidos”, escribió De la Espriella, quien afirmó que la revisión se extenderá a todas las regionales y centros de formación del Sena en Colombia.

El anuncio contempla el examen de contratos, pagos, infraestructura, programas de formación y el destino de los recursos públicos de la institución. “El dinero del Sena es para educar, capacitar y generar oportunidades, no para enriquecer a los corruptos ni alimentar maquinarias políticas”, expresó el presidente.

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