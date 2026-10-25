Colombia

Expareja de Aida Victoria Merlano denuncia que no sabe dónde está su hijo tras un viaje no autorizado a Bahamas

Juan David Tejada reveló que, mientras intenta localizar a su hijo en Bahamas, enfrenta además una demanda de privación de patria potestad presentada por Aida Victoria Merlano ante un juzgado de Barranquilla

Los padres continúan llegando a acuerdos por el bienestar de su hijo - crédito El rey de los agropecuarios / Instagram
Los padres continúan llegando a acuerdos por el bienestar de su hijo - crédito El rey de los agropecuarios - Aida Victoria / Instagram
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Juan David Tejada, conocido en redes como El Rey de los Agropecuarios, volvió a exponer públicamente su conflicto con Aida Victoria Merlano por la tenencia de su hijo fuera del país.

Esta vez lo hizo con una denuncia formal a través de su cuenta de Instagram: asegura que desconoce el paradero de Emiliano Tejada Merlano, su hijo de poco más de un año, y pide ayuda internacional para encontrarlo.

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El comunicado, titulado “Denuncia pública”, lo publicó el empresario en sus redes sociales y lo acompañó con un afiche de búsqueda con la leyenda “SOS se busca Emiliano”.

“Autoricé la salida temporal de mi hijo hacia Panamá, con regreso previsto para el 3 de agosto de 2026”, escribió Tejada. El problema, según su relato, fue lo que pasó después de ese permiso.

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Expareja de Aida Victoria Merlano publicó fotografía del menor y su posible ubicación - crédito @elreydelosagropecuarios_/IG

El niño terminó en Bahamas sin autorización del padre

“Sin embargo, fue trasladado a Bahamas sin mi consentimiento ni autorización”, afirmó el padre en el documento. A partir de ahí, dice, perdió todo rastro de su hijo.

“Actualmente desconozco su ubicación exacta, con quién convive y qué personas lo rodean”, sostuvo Tejada. Y agregó un dato que agrava el reclamo: “Se me ha impedido verlo y mantener comunicación con él”.

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Para quienes se preguntan qué pasó exactamente con el hijo de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada, la respuesta, según la denuncia del padre, es la siguiente: el menor salió de Colombia con permiso para viajar a Panamá, pero terminó en Bahamas sin que el padre lo autorizara ni supiera con quién está ni dónde. El empresario ya puso el caso en manos de la Fiscalía y el Icbf.

Un juzgado de Barranquilla tiene en sus manos la patria potestad

El conflicto no se limita a la ubicación del niño. Tejada reveló que Merlano “también interpuso una demanda de privación de la patria potestad ante un juzgado de Barranquilla”.

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El papá del menor pidió a los dos gobiernos intervenir para poder saber el paradero de su bebé - crédito @elreydelosagropercuarios_/IG

El empresario cuestionó que ese despacho tenga competencia para resolver el caso. “Cuya competencia territorial cuestionamos, pues ni ella ni nuestro hijo tienen allí su domicilio”, explicó en el comunicado.

Según detalló, sus abogados ya actúan frente a esa demanda. “Mis abogados ya están ejerciendo mi defensa ante el despacho judicial correspondiente”, precisó.

El padre vincula el traslado con una causa judicial de la madre

El punto más delicado de la denuncia aparece cuando Tejada conecta el viaje del niño con un proceso judicial que enfrenta Merlano en Colombia.

“Me preocupa, además, que el traslado de mi hijo al exterior pueda estar relacionado con la situación judicial que enfrenta su madre en Colombia y con el cumplimiento de una pena privativa de la libertad dentro de dicho proceso”, escribió.

Por eso pidió intervención oficial: “Solicito que las autoridades competentes investiguen esta circunstancia”.

Juan David Tejada negó haberse atrasado en los pagos relacionados con la manutención de su hijo - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram
Juan David Tejada negó haberse atrasado en los pagos relacionados con la manutención de su hijo - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

El empresario detalló además qué gestiones ya puso en marcha. “Junto con mis abogados hemos iniciado el procedimiento de restitución internacional ante el ICBF, y los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación”, aseguró.

El pedido de ayuda se extiende a tres países

Tejada no dirigió su reclamo solo a la justicia colombiana. “Hago un llamado urgente a las autoridades de Bahamas, al Gobierno colombiano y a la comunidad internacional para que me ayuden a localizar a mi hijo y verificar su ubicación”, escribió en el tramo central del comunicado.

El afiche de búsqueda que acompaña la denuncia incluye además los contactos de la Bahamas Royal Police Force y de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, a quienes pide dirigir cualquier información sobre el paradero del menor.

El padre también reclamó lo que considera un derecho básico. “Como padre, tengo derecho a conocer el paradero de mi hijo, verlo, comunicarme con él y estar presente en su vida”, sostuvo.

Juan David Tejada, conocido como ‘El agropecuario’, compartió en redes varias fotos junto a su hijo Emiliano, generando elogios por el parecido entre ambos - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram
Juan David Tejada, conocido como ‘El agropecuario’, compartió en redes varias fotos junto a su hijo Emiliano, generando elogios por el parecido entre ambos - crédito @elreydelosagropecuarios_/ Instagram

Tejada cerró su publicación con una frase que resume el tono de todo el comunicado: “Seguiré defendiendo mis derechos por las vías legales, pero, por encima de todo, lucharé para que se respeten los derechos de Emiliano y nuestro vínculo como padre e hijo”.

El empresario también apuntó contra la forma en que, según él, viene siendo tratado públicamente desde hace tiempo. “Su madre ha afectado públicamente mi imagen y mi buen nombre”, escribió, antes de calificar las acciones legales en su contra como cuestionables.

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