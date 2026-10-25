Deportes

Duras críticas a James Rodríguez por dejar con la mano estirada a un niño recoge pelotas en el partido de Nacional vs. Cúcuta: “Agrandado, pechifrío”

La imagen contrasta con los momentos de la llegada del volante a su ciudad natal en donde firmó algunos autógrafos y se tomó fotografías con los niños que estuvieron en el aeropuerto

Cuando James caminaba hacia el sector del tiro de esquina, un recogepelotas estiró su mano, pero en redes sociales aseguran que el volante de Nacional no respondió al saludo - crédito redes sociales

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James Rodríguez quedó en el centro de una polémica en Cúcuta por un video en el que parece pasar de largo ante un niño que le extendía la mano para saludarlo durante la visita de Atlético Nacional al estadio General Santander. Las imágenes no permiten determinar si el mediocampista vio al pequeño aficionado ni si evitó el gesto de forma intencional.

La escena ocurrió el 20 de octubre, en el marco del partido que Atlético Nacional perdió 1-0 ante Cúcuta Deportivo. El resultado frenó las aspiraciones del equipo dirigido por Lucas González de acercarse a los primeros puestos de la Liga BetPlay.

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El video fue difundido por la cuenta Novo Sports y en la grabación, el niño intenta acercarse al futbolista mientras este camina por uno de los sectores del estadio, pero Rodríguez continúa su recorrido sin responder de manera visible.

La publicación dividió las opiniones entre los usuarios. Algunos consideraron que el jugador podía detenerse brevemente para saludar al menor, mientras que otros advirtieron que quizá no advirtió su presencia entre el movimiento de personas en el escenario deportivo.

  • “James Rodríguez es el bulto de sal de los equipos y de las selecciones y ninguna hinchada lo quiere, por arribista y agrandado y de pequeño era un pobretón que jugaba en el Cúcuta t Tolima, pero sigue siendo un pobre diablo.......” @NelsonM41269554
  • “@jamesdrodriguez bobazo agrandado, pechifrío. ¿Qué hacés acá? Si no querés nuestro país, sus niños y su gente ¡largate! ¡FUERA!" @luisa_modep
  • “La sanción social con Antonella no fue suficiente... James Rodríguez necesita otra dosis de rechazo por su falta de empatia” @Cecysimplemente

El momento en el que James Rodríguez firma autógrafos-crédito @nacionalespasion/X

La controversia contrastó con otras imágenes de la misma visita a Cúcuta, ciudad natal del jugador. A su llegada con Atlético Nacional, Rodríguez se tomó fotografías y firmó autógrafos para varios niños que lo esperaban.

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El club compartió registros del mediocampista junto a los pequeños seguidores, que buscaban conocerlo durante su regreso. Esos encuentros recibieron elogios en publicaciones deportivas por el afecto de los aficionados hacia el jugador.

Así fue el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

-crédito Jefatura de Prensa Atlético Nacional
Cúcuta Deportivo consiguió tres puntos importantes contra Atlético Nacional - crédito Jefatura de Prensa Atlético Nacional

Cúcuta Deportivo venció 1-0 a Atlético Nacional y entró al grupo de los ocho de la Liga BetPlay 2026-II, mientras el equipo antioqueño perdió la posibilidad de asumir el liderato y volvió a exhibir dificultades como visitante.

La única anotación llegó en los primeros minutos del encuentro en el estadio General Santander. Brayan Montaño anticipó en campo propio, habilitó por la izquierda a Dayan Pérez y el atacante remató cruzado dentro del área; la pelota se desvió en Neider Parra y descolocó al arquero Luis Marquínez.

Atlético Nacional buscó reaccionar con Andrés Román, Samuel Velásquez, Matheus Uribe y James Rodríguez, pero Federico Abadía sostuvo la ventaja local. El arquero argentino desvió un remate potente de Román, respondió ante un disparo a corta distancia de Velásquez, llegó abajo frente a un cabezazo de Uribe y controló en dos tiempos un intento de media distancia de James.

Así van Atlético Nacional y Cúcuta Deportivo en la tabla de posiciones en la Liga BetPlay 2026-II

-crédito Jefatura de Prensa Atlético Nacional
Atlético Nacional ya tiene su cupo asegurado en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay - crédito Jefatura de Prensa Atlético Nacional
  1. América de Cali: 31 puntos / +18 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  2. Atlético Nacional: 29 puntos / +16 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  3. Deportivo Cali: 29 puntos / +14 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  4. Millonarios: 26 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  5. Atlético Bucaramanga: 25 puntos / +9 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  6. Independiente Santa Fe: 25 puntos / +7 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  7. Independiente Medellín: 23 puntos / +2 diferencia de gol / 14 partidos jugados.
  8. Once Caldas: 21 puntos / +2 diferencia de gol / 16 partidos jugados.
  9. Cúcuta Deportivo: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 15 partidos jugados.
  10. Deportes Tolima: 20 puntos / 0 diferencia de gol / 15 partidos jugados.

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