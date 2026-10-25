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Carlos Sánchez pidió valorar el regreso de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano: “Ojo con lo que les exigimos”

El exfutbolista de la selección Colombia habló con Infobae Colombia sobre el aporte a la liga colombiana de dos de los jugadores más ganadores en Europa

Carlos Sánchez reflexionó sobre la trayectoria deportiva y el liderazgo de figuras de la selección colombiana, centrándose en el desempeño y aporte de James Rodríguez - crédito Infobae Colombia
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Carlos Sánchez, exfutbolista de la selección Colombia, se declaró “fan” de James Rodríguez y reconoció que el mediocampista le “hizo la vida muy fácil” en el campo de juego. En diálogo con Infobae Colombia, el exvolante se refirió al regreso de Rodríguez y de Juan Guillermo Cuadrado al fútbol colombiano, previsto para el segundo semestre de 2026 con Atlético Nacional y Millonarios, respectivamente.

Sánchez evitó pronunciarse sobre la continuidad de James en la selección, por tratarse, según dijo, de una decisión “muy personal”. Sin embargo, planteó un llamado a revisar el trato que el entorno futbolístico le da a este tipo de figuras consagradas.

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El exvolante pidió cambiar la vara con la que se juzga a jugadores como Rodríguez y Cuadrado en esta etapa de sus carreras. “Ojo con lo que les exigimos, porque nos han dado muchísimo y hay que verlo de otra manera”, advirtió.

James Rodríguez será titular para enfrentar a Cúcuta Deportivo - crédito @nacionaloficial/Instagram
Sánchez planteó que los jugadores experimentados deben asumir un rol de guía para las nuevas generaciones - crédito @nacionaloficial/Instagram

Según Sánchez, el foco no debería estar puesto en el rendimiento exigido, sino en lo que estos futbolistas pueden transmitir a las nuevas generaciones. “Qué nos puede aportar, qué le puede dejar al joven, un consejo?”, planteó como la pregunta central.

Para el exfutbolista, ese cambio de rol responde a una lógica natural dentro del fútbol. “El líder en algún momento de la vida tiene que pasar el rol o sembrar una semilla en la futura generación”, explicó.

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Sánchez reconstruyó el tipo de sociedad que mantuvo con Rodríguez cuando ambos compartieron selección. Lo describió como un “aliado siempre libre” para recibir la pelota una vez que él la recuperaba en el mediocampo.

Esa dinámica, según relató, le permitía “brillar” dentro del campo de juego. El exvolante resumió ese vínculo con una frase cargada de gratitud: “Siento una admiración y un cariño gigante por él”.

-crédito David Jaramillo/Colprensa
Carlos Sánchez reconoció que James Rodríguez facilitó su labor en el mediocampo de la selección Colombia - crédito David Jaramillo/Colprensa

Sánchez también destacó la jerarquía estadística de Rodríguez dentro del fútbol colombiano. “A nivel de números y a nivel del alcance que ha tenido está arriba de todos, y eso hay que reconocerlo”, afirmó.

A eso sumó una valoración sobre su rendimiento con la camiseta nacional. Para el exfutbolista, Rodríguez es “uno de los jugadores más ganadores” y alguien que “siempre que se puso la camiseta de la selección, respondió”.

Al referirse a la posible continuidad de James en la selección, Sánchez apeló a su propio caso. Contó que lleva entre seis y ocho años fuera del combinado nacional.

“Si me preguntas si quisiera estar, yo sí, quiero estar”, admitió. Pero inmediatamente aclaró que, en algún momento, ese tipo de decisiones se toman y hay que asumirlas con respeto.

Sánchez pidió extender ese reclamo de valoración a Juan Guillermo Cuadrado, también de regreso al fútbol colombiano para jugar en Millonarios. “Hay que valorarlo lo mismo que a Cuadrado, claro, a Cuadrado igual”, sostuvo.

Juan Guillermo Cuadrado
La trayectoria de Juan Guillermo Cuadrado en el balompié de Europa recibió el respaldo de Carlos Sánchez ante su llegada a Millonarios - crédito Colprensa

El exvolante destacó la trayectoria del defensor en el fútbol europeo al máximo nivel. Según su definición, ambos “son personajes que han marcado un hito para nuestro fútbol” y merecen ser acompañados en esta etapa de regreso al país.

Sánchez amplió la lista de referentes que regresaron al fútbol colombiano tras una carrera en el exterior. Mencionó a Jáckson Martínez, de quien dijo que “también volvió”.

También incluyó a Juan Fernando Quintero, a quien definió como un nombre que mantuvo en alto al fútbol colombiano pese a sus idas y vueltas del país. “Siempre estando afuera es un nombre colombiano alto”, remarcó.

Para cerrar ese repaso, Sánchez insistió en que todos estos futbolistas “tienen mucho para aportar” en esta fase de sus carreras. Por eso, consideró que la responsabilidad del entorno es “disfrutarlos y tratar de acompañarlos en este proceso”.

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