Presidencia señaló que no dio recursos para la producción del libro que recopila los discursos de Petro: aseguran que se acabaron las copias

El presidente Gustavo Petro señaló que el libro recoge cada uno de los discursos que dio durante su mandato presidencial - crédito Ovidio Gonzalez S/Presidencia de Colombia

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La colección “Las palabras del cambio” reúne en 10 tomos los discursos pronunciados por el expresidente Gustavo Petro durante su gobierno. El proyecto produjo 3.000 colecciones, equivalentes a 30.000 ejemplares, cuya impresión tuvo un costo de $329.095.309 asumido por el Ministerio de las Culturas, según las respuestas oficiales.

Sin embargo, la publicación de los tomos continúa como centro de polémica en el país por el uso de recursos públicos, las diferencias entre las respuestas de las entidades involucradas y la falta de precisión sobre el costo total de las labores de edición, diseño y diagramación.

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Recientemente, la Presidencia de la República aseguró que no destinó recursos específicos para producir o imprimir la colección. De acuerdo con un derecho de petición enviado por Caracol Radio, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) indicó que no se hallaron contratos, convenios, actas ni memorandos vinculados con el proyecto editorial.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República aseguró que no destinó recursos específicos ni halló contratos vinculados al proyecto editorial. (REUTERS/Luisa González)

“(El Dapre) no destinó recursos públicos de manera específica para la producción editorial o la impresión de la obra”, expresó la entidad al citado medio de comunicación.

También hay diferencias sobre el destino de los libros. La Presidencia comunicó a la cadena radial que “ya no existen copias físicas” y que la distribución concluyó el 31 de julio, una semana antes de que Gustavo Petro entregara el cargo. La entidad no entregó detalles sobre la autoría, los derechos de la obra ni la eventual asignación de un ISBN.

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La respuesta de la entidad contrasta con la información que el Ministerio de las Culturas había enviado al medio en agosto pasado. En su momento, esa cartera señaló que la edición, la corrección de estilo, el diseño y la diagramación correspondían al Dapre, al que identificó como responsable de coordinar el proyecto y ejecutar los recursos para esas etapas.

El plan oficial contempló la entrega de las 3.000 colecciones a 1.547 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas por medio de la Biblioteca Nacional de Colombia. (REUTERS/Vannessa Jimenez)

No obstante, desde la dependencia presidencial mencionaron que el Grupo de Discursos y Mensajes de la Jefatura de Despacho Presidencial recopiló los contenidos, realizó la corrección de estilo y elaboró la diagramación dentro de sus funciones ordinarias, pero no precisaron cuántos recursos ni cuánto tiempo se emplearon en esas labores.

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Vale mencionar que el Ministerio de las Culturas informó que los $329.095.309 se destinaron a la impresión de los 30.000 ejemplares y advirtió que la cifra no representaba necesariamente el costo completo de la producción. Además, en junio de 2026 se había revelado que el Dapre había contratado editores, diseñadores, diagramadores y correctores para la iniciativa, según información recopilada por El Espectador.

Una millonada para la impresión de los libros, según Cabal

La exsenadora María Fernanda Cabal divulgó la respuesta del Ministerio de las Culturas a un derecho de petición en la que se detalló el costo de la impresión y el plan de distribución inicial. Según el documento, las 3.000 colecciones serían remitidas a 1.547 bibliotecas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, por medio de la Biblioteca Nacional de Colombia.

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Cabal cuestionó en su cuenta de X que se destinaran recursos públicos a los discursos del entonces presidente. También afirmó que el valor informado solo comprendía la impresión y el estuche, sin incluir diseño, edición ni corrección de estilo.

La exsenadora María Fernanda Cabal cuestionó el uso de recursos públicos para la publicación de los discursos presidenciales tras recibir la respuesta a un derecho de petición. (@MariaFdaCabal/X)

“Exigí cuentas sobre los 10 tomos de discursos de Petro, “Las palabras del cambio” y es escandaloso ver cómo Petro gasta la plata de nuestros impuestos en sus mediocres, delirantes y absurdos discursos llenos de mentira”, explicó la entonces congresista del Centro Democrático.

La respuesta oficial conocida por la excongresista desagregó los costos de los volúmenes. El tomo cuatro tuvo el mayor valor, con $38.985.000, mientras que el tomo ocho costó $24.825.000, una diferencia de $14.160.000. El registro incluyó además el ISBN de la colección y el estuche que reúne los libros.

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El Ministerio defendió la financiación de la impresión al señalar que los discursos presidenciales tienen valor documental e histórico y forman parte de la memoria política nacional. La entidad afirmó que su participación se limitó a esa etapa, mediante el contrato interadministrativo 0895-2025 con la Imprenta Nacional de Colombia.

Gustavo Petro dio a conocer la colección el 16 de junio, durante un Consejo de Ministros televisado. En esa intervención indicó que la obra buscaba dejar un registro de sus posiciones y decisiones de gobierno frente a lo que consideró desinformación difundida en redes sociales y medios privados.

Gustavo Petro presenta libro de 10 tomos con todos sus discursos públicos durante su Presidencia - crédito Presidencia de la República de Colombia/YouTube

“Presento este libro. Bueno, no sé quién lo vaya a leer, pero es nuestro testimonio”, afirmó el entonces mandatario al mostrar los ejemplares. Petro explicó que los diez tomos reúnen sus intervenciones como presidente y planteó que podrían servir de consulta para investigadores y lectores interesados en contrastar sus discursos.

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El exmandatario dijo que la publicación contó con apoyo del Ministerio de las Culturas y de la Imprenta Nacional. Además, aseguró que los ejemplares estarían disponibles para bibliotecas públicas y librerías que buscaran distribuirlos, y sostuvo que no recibiría ingresos por la obra.

Durante la presentación, Petro afirmó que habría preferido llamar a su administración “Gobierno de la vida”, al considerar que la defensa y expansión de la vida fue el eje de su programa.